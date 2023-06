Castellón: Empresarios y sanitarios aplauden el plan de PP y Vox, aunque reclaman concreción

El programa de gobierno del PP y Vox ha sido bien recibido por empresarios, agricultores, sanitarios y policías de Castellón. Prácticamente por unanimidad, todos coinciden en que las medidas anunciadas ayer son positivas, aunque también echan en falta más concreción y saber al detalle cuál es la receta del futuro gobierno valenciano para acabar con la crisis del azulejo, los problemas del campo o la falta de medios en la atención sanitaria.

Sanidad: Médicos y enfermeras piden concretar más

El Colegio de Médicos de Castellón valora positivamente los puntos del acuerdo de PP y Vox en materia de sanidad, pero considera que son «muy genéricos, por lo que hace falta conocer con más detalle los planes para la provincia de Castellón, que es la que más déficit de recursos humanos y técnicos tiene». Por ello, según indicó su presidenta, Eva Suárez --concejala electa por el PP en Burriana--, están a la espera de «ver cómo se concretan las inversiones en más médicos para poder prestar una atención de calidad». Así, considera «preciso» saber qué va a pasar con el Hospital General, si se va a seguir con la propuesta del actual Consell o se va a variar y qué solución se va a dar a las urgencias de este centro. También saber el futuro del Hospital Provincial de Castelló y cómo se va a resolver la falta de especialistas, que ha obligado a cerrar servicios, en el Hospital Comarcal de Vinaròs. Los médicos ofrecen diálogo al nuevo Consell para mejorar la sanidad en Castellón.

En esta misma línea se manifestó el secretario provincial del sindicato médico CESM-CV, Alejandro Calvente, quien señaló que algunas de sus propuestas están incluidas en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, aunque apuesta por ir más allá «porque los problemas siguen siendo los mismos dado que nada se ha resuelto».

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, Francisco Pareja, deseó que las promesas formuladas «se hagan realidad, pero al final son similares a las de anteriores gobiernos de la Comunitat de distintos signos, que no se han cumplido». «Son bastante genéricas, que no aportan nada nuevo. A partir de estos puntos, esperamos que cuando se forme el nuevo gobierno, podamos sentarnos a hablar y así plantear medidas más concretas para la profesión enfermera», señaló.

La entidad, por ejemplo, quiere que se derogue cuanto antes el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo y, además, se impulse la prescripción enfermera.

Interior: Los policías reclaman más apoyo y libertad

Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles de la provincia de Castellón reivindican seguridad jurídica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al nuevo pacto de Gobierno. Tras el suceso de Andújar (Jaén), donde un policía nacional murió por el disparo de un compañero que forcejeó con un agresor armado en lugar de dispararle directamente, numerosos colectivos policiales han reclamado más apoyo a los agentes para actuar sin sentirse «juzgados» y «perseguidos».

Desde la Unión Federal de Policía entienden que el acuerdo del Consell «beneficiará al ejercicio y desarrollo de la función policial» y esperan tener «libertad» para llevar a cabo sus funciones sin «presión política». En la misma línea, desde el CEP, que ha iniciado una campaña por este tema en particular, señalan que «existe indefensión de la policía desde las instituciones». La Asociación Unificada de Guardias Civiles insiste en que carecen de «seguridad jurídica» y señala que su colectivo «lleva años reivindicando no solo más medios, sino fundamentalmente no ser cuestionados constantemente». Jupol, por su parte, sostiene que cualquier medida que redunde en la seguridad de los ciudadanos y policías será «aceptada».

Economía: Defender los intereses de la provincia

Para el presidente de CEV Castellón, Luis Martí, «es difícil estar en desacuerdo con las medidas económicas del pacto, porque casi todos podemos sentirnos reflejados en aspectos como la rebaja de impuestos o la mejora de la industria», pero reclama «que nos digan cómo nos van a ayudar en la provincia» ante problemas como los de la cerámica.

Además, «queremos saber qué perfiles se encargarán de velar por los intereses de Castellón», y reclama que haya «voz de nuestros intereses en asuntos que nos incumben, como el puerto de Valencia, Feria Valencia o el ferrocarril y la necesidad de mejorar las frecuencias».

Por otro lado, el presidente autonómico de CEV, Salvador Navarro, se mostró favorable a las propuestas fiscales, aunque echó en falta «el apoyo expreso a la industria, que tiene un gran peso en nuestro territorio y sufre los costes energéticos, en especial la gasintensiva como la cerámica».

Agricultura: El sector comulga con los ejes del programa

Al sector agrícola de Castellón el programa de gobierno anunciado por el Partido Popular y Vox le resulta positivo. «Los puntos que hacen referencia a la actividad agrícola y ganadera nos parecen correctos, y estamos a la espera de ver si el perfil del conseller o consellera es agrarista, algo que nos gustaría», apunta Carles Peris, secretario general de la Unió, que se muestra esperanzado en que exista una buena interlocución para desatascar cuestiones como la gestión de la fauna cinegética o la ley de gestión de residuos vegetales.

Víctor Viciedo, presidente de la Associació de Llauradors Independents Valencians (ALIV), considera que los puntos están muy bien, «aunque habrá que ver cómo se concretan». También recuerda que el Botànic les ha «ninguneado» y espera tener buena interlocución con el nuevo Consell.

Partidos de izquierda: Sin visión de futuro y en clave «retroceso»

Del lado de partidos a la izquierda de los protagonistas del futuro Consell, socialistas y Compromís solo ven inconvenientes en el acuerdo y su contenido. El secretario provincial del PSPV, Samuel Falomir, considera que el pacto de Gobierno entre el PP y Vox para la Generalitat es «preocupante y supone un retroceso en los avances conseguidos en los ocho años de Ximo Puig al frente de la Comunitat». Añadió que los 50 puntos del programa presentado son «denigrantes para los derechos humanos, especialmente en materia de igualdad». Por su parte, desde Compromís, Ignasi Garcia, afirmó que «el pacto niega la existencia de la violencia machista y el cambio climático en vez de preocuparse por que las familias puedan llenar el carro de la compra y las empresas pagar la factura de la luz». «No tiene ninguna visión de futuro», concluyó.

(Información elaborada por: S. Ríos, N. balaguer; M. Amoriza, I. Checa, B. Roig Y E. Aguilar).