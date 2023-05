El PP se conjura para «derogar el sanchismo» desde la Comunitat

La campaña del 28M ya está en marcha en la Comunitat Valenciana. Haciendo bueno el eslogan del PP municipal -Ganas-, los populares valencianos dieron ayer el pistoletazo de salida cuando todavía faltaban más de doce horas para el arranque oficial con un acto en la Marina en el que su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldable por València, María José Catalá, volvieron a sentir el calor -y la presión- del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que se multiplicará en la autonomía estas dos semanas.

Los populares han marcado en rojo la Comunitat Valenciana en estas autonómicas, una plaza que consideran clave para marcar tendencia nacional e impulsar las opciones del propio Feijóo en las generales. Y la nueva visita del líder estatal, que volverá en otras dos ocasiones más antes del 28M para arropar a Mazón y Catalá, vuelve a evidenciar el peso específico que otorga Génova a la batalla valenciana.

En un clima de optimismo muy diferente al que se respiraba hace cuatro años, al ritmo de música dance y rodeados de cientos de candidatos municipales y autonómicos del PPCV, Feijóo hizo el habitual repaso por los motivos que tienen los ciudadanos para «derogar el sanchismo» el 28M y adquirió dos compromisos concretos con la Comunitat Valenciana si es elegido presidente a final de año: un pacto nacional del agua y «desbloquear, en lo que dependa del Gobierno», la ampliación de la terminal norte del puerto de Valéncia. También dejó referencias a la reforma de la financiación y al corredor mediterráneo en una intervención en la que abordó temas nacionales pero en la que también lanzó guiños a los temas de la agenda valenciana.

Con el Gobierno preparando ayudas al campo por la sequía, Feijóo criticó el electoralismo de esa medida y prometió que si gana las generales su «primer compromiso» será impulsar ese acuerdo hídrico, para el que aseguró que movilizará 40.000 millones de euros para mejorar infraestructuras. El recorte del trasvase Tajo-Segura está todavía reciente y el PP sabe que el agua es un asunto caliente en la Comunitat Valenciana. De hecho, el único acto previsto por Feijóo tras el de la Marina fue una visita a un campo de naranjas de Paterna.

El PP «solo sale a ganar»

El presidente del PP definió la campaña que empezó anoche como «intensa e ilusionante» porque llega «en un momento crucial» para España. Defendió que los populares son la única vía para un cambio que considera «merecido», igual que la derrota de Puig y de «todos los candidatos de Sánchez»: «Para seguir igual hay decenas de papeletas, para cambiar solo hay una, la del PP», reivindicó antes de cargar contra el candidato del PSPV a la reelección.

«No puede ser que la C. Valenciana esté en todos los periódicos porque una familiar haya utilizado recursos públicos sin publicidad ni concurrencia en su beneficio. No es justo que se insulte a emprendedores y aquí se les defienda con la boca pequeña. No es justo que la financiación, el corredor mediterráneo y el pacto del agua estén por cerrar», lamentó.

Sin hablar de pactos postelectorales, aseguró que el PP sale «a ganar» mientras otros, en referencia a la izquierda, «no les importa perder, solo gobernar», y aseguró que si Mazón y él presiden la Generalitat y la Moncloa harán «muchas cosas juntos». «No salimos a perder como Sánchez, el PP solo sale a ganar. No vamos a gobernar perdiendo», insistió

Mazón, que desveló el cartel y lema electoral (El cambio que mereces), transmitió que el PPCV «va a más» y se mostró convencido de su triunfo. «Hemos ganado la precampaña. Y suele ganar la campaña quien gana la precampaña y suele ganar las elecciones el que gana la campaña. Vamos a ganar seguro», afirmó.

El candidato popular volvió a incidir en la importancia de recuperar la autonomía y el ayuntamiento de Valéncia para su partido, pero también el Gobierno. «Tras años de ninguneo no nos merecemos este presidente del Gobierno», sino uno, en referencia a Feijóo, que «respete y apoye» los intereses valencianos. «El fin del sanchismo y de sus delegados comerciales empieza con el cambio en la Comunitat Valenciana», repitió Mazón, quien indicó que la C. Valenciana «se merece protagonizar el cambio en España».

La figura de Rita Barberá volvió a ser recordada por Catalá, que intervino al inicio del acto y denunció que Bildu haya incluido en sus listas «a la etarra que intentó asesinar» a la exalcaldesa. «Hay que ser desgraciados», dijo la alcaldable. Mazón y Feijóo se sumaron a la crítica, expandiendo la responsabilidad hasta el PSPV.