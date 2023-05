Trabajadora social de 61 años, Marisa Saavedra es también funcionaria de la Conselleria de Educación y diputada en el Congreso en esta legislatura. Casada y sin hijos, nació en Tanger, en Marruecos. Ha vivido media vida en València y otra media en Castellón y ahora reside en Betxí.

-¿Cómo explicaría al electorado de Castellón quién es?

-Una mujer comprometida con la justicia social, activista desde joven en movimientos sociales y plataformas, en asociaciones de vecinos, en defensa de la dependencia, las pensiones, los derechos laborales o la economía social, y también en movimientos cristianos de base. En 2019 me plantearon dar el paso a la institución con Unides Podem para el Congreso, para defender los derechos que siempre he luchado con otros en la calle y a mi trabajo.

-Da el salto hacia casa al pasar de diputada en Madrid a convertirse en candidata a Les Corts ¿cómo afronta el cambio?

-Con mucha responsabilidad e ilusión. Desde Podem me pidieron asumir este reto, puesto que queremos revalidar el Botànic, y con más peso de Unides Podem Esquerra Unida. Para nosotros es una prioridad, para continuar impulsando los cambios que necesita nuestra gente, las comarcas de Castellón, y el País Valenciano, ante los retos que se nos presentan: medioambientales, de justicia social y ocupación, en la industria, la agricultura, la Sanidad pública o el equilibrio territorial. Quiero aprovechar la experiencia de esta legislatura, en la cual he llevado la realidad de Castellón en el Congreso, donde hemos impulsado leyes y medidas importantes que han mejorado la vida de la gente trabajadora en una legislatura con muchas dificultades: pandemia, un volcán, una guerra…

-El contexto político es distinto hoy del de hace cuatro años y hay sondeos que cuestionan que Unidas Podemos EU pueda alcanzar el 5% de los votos para poder entrar en Les Corts ¿cómo ve las posibilidades de la coalición?

-Cuando me presenté en 2019, en las dos convocatorias, en abril y noviembre, las encuestas vaticinaban que no salía… Estamos seguros que tendremos un buen resultado, que el electorado valorará la tarea hecha estos años.

--Se intentó un acuerdo con Compromís y no pudo ser, esto lo han criticado; y tampoco hay pacto claro con Sumar, mientras que ha costado mucho cerrar la coalición entre Podem y EU ¿cree que estos factores pueden desalentar a una parte del electorado?

-Podem siempre ha trabajado por la unidad de las fuerzas progresistas, Unides Podem es una fuerza muy importante y se ha construido con la confluencia con EU y otras fuerzas más a nivel estatal. Ha sido muy positiva para cambiar la política y ganar derechos y ahora volvemos a hacerla. Compromís tendrá que explicar por qué a nivel estatal dice buscar confluencias pero aquí no. Nosotros ahora nos presentamos con EU a Les Corts y en 50 municipios, y seguiremos trabajando por la unidad de cara a las generales, para tener más opciones de formar gobiernos de coalición progresistas, frente al peligro de que vuelva la derecha corrupta que causó tanto de sufrimiento social, recortando derechos y servicios públicos.

-Su formación sería crucial para reeditar el Botànic con Compromís y PSPV ¿es de nuevo el objetivo? ¿podrán salvarse de nuevo las diferencias si los números dan?

-¡Seguro! Aspiramos a un tercer Botànic con Unidas Podemos-EU más fuerte, para consolidar avances e impulsar los cambios que necesitamos, de modelo productivo o el fortalecimiento de los servicios públicos, la transición ecológica o la protección del territorio.

-¿Cuáles son sus propuestas prioritarias para Castellón?

-Atender a la crisis de la industria cerámica, impulsando, de la mano del sector y de los representantes sindicales una transición que garantice la ocupación, la sostenibilidad y su futuro. Avanzar en políticas que posibiliten que la gente del campo o de la pesca pueda vivir de su trabajo, garantizando también la seguridad y la soberanía alimentaria. Atender al equilibrio territorial, asegurando que la ruralidad, las comarcas y pueblos del interior tengan los servicios que necesitan y la posibilidad de vivir y trabajar allí. Fortalecer la sanidad pública, en todo el territorio, también en las comarcas del norte y del interior. Tomar muy seriamente la protección del territorio frente a amenazas continuadas como las macroproyectos y prácticas depredadoras y extractivas… o la protección de la costa.

-¿Qué asuntos pendientes le parecen más urgentes?

-La cerámica y la agricultura, es decir, la economía, porque este modelo no da más de sí; el fortalecimiento de la sanidad pública; y una moratoria ya de macroproyectos energéticos especulativos que puedan asolar el territorio.

-¿Cuáles son sus principales argumentos para convencer a los ciudadanos para que voten a la marca que representa?

-Unides Podem hemos demostrado que estamos en política para ponerla al servicio de la gente, que empujamos políticas valientes, defendiendo el derecho a la vivienda y poniendo límites a los abusos de los fondos buitre, que planteamos medidas de justicia fiscal, de control del precios de los alimentos básicos, poniendo límites a las grandes corporaciones que hinchan los precios aprovechando la crisis con beneficios indecentes, o topar las hipotecas. A nosotros no nos tiemblan las piernas cuando se trata de limitar los privilegios de unos pocos para beneficiar a las mayorías. Si UP gana fuerza el tercer Botànic hará las políticas que necesita la gente, no la que vuelan los poderosos que no se presentan a las elecciones.