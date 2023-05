Un 33 % de los jóvenes todavía no sabe a qué partido votará y el grueso de los nuevos votantes no tienen especial simpatía por ningún partido. Así lo revela el sondeo preelectoral del CIS, que demuestra, además, que los nuevos votantes son poseedores de participaciones mucho más volátiles. Al iniciarse en las urnas en una situación de extrema igualdad entre bloques pueden incluso ser decisivos para los resultados electorales de estos comicios municipales y autonómicos del 28M. Y los partidos lo saben. La encuesta del CIS revela que los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que podrían fallar a la cita electoral con más probabilidad.

El estudio, realizado a finales de abril, señala que solo el 61,8% de los encuestados de entre 18 a 24 años irán a votar con «total seguridad». Un total de 186.871 personas se estrenan este año en los comicios. Aitana López es una de ellas. Cumplió 18 en marzo y en dos semanas acudirá a las urnas por primera vez para ejercer su derecho. Tiene ganas de votar por ser un «aprendizaje y una oportunidad» y cree que el tema que con más urgencia se ha de tratar son «los precios del alquiler».

Los nuevos votantes son los que se sitúan en la media más baja de entre 0 (no iré a votar) y 10 (iré a votar) con una media media de 8,61 (de 18 a 24), un número alto del 1 al 10 pero que es el más bajo de la serie de grupos de edad. También se caracterizan por ser indecisos porque uno de cada tres ( 33,3%) no sabe todavía a quien votará y no sienten especial simpatía por ningún partido (el 32%, el número más alto). Y ahí está la carrera de las formaciones por convencer a contra reloj.

«Votaré por mis intereses»

Es el caso de Claudia Villalonga, una estudiante de ciencias biomédicas de 21 años. «Voy a votar pero no sé a quién todavía. Para decidir mi voto leeré los programas. Veo mucho por redes sociales pero no voy a basar mi apoyo en eso», señala. Además, Claudia dice que no tiene un partido favorito y no cree que «nunca lo vaya a tener». «No voto por el partido, votaré en función de mis intereses e ideas. Ahora, en esta etapa, me preocupa más poder moverme en transporte público de calidad o tener becas para estudiar o vivir donde vaya a la universidad».

El 61,7% de los jóvenes de entre 18 a 24 años creen que la situación de la Comunitat Valenciana es buena, es el porcentaje más alto de todos los grupos de edad. Por otra parte, del sondeo del CIS se extrae que los jóvenes creen que la situación de la autonomía es mejor que hace cuatro años según un 46,1% de los encuestados. Les preocupan más los temas que afectan a la Comunitat que los generales de España en un 62,7% frente a un 35,6% y a la hora de votar, le dan más importancia al programa, frente al partido político o al candidato que se presenta.

Más testimonios

Mar Lacomba tiene 18 años y acudirá a votar por primera vez. La estudiante irá a las urnas con «ilusión» pero también con «bastante miedo». Explica que irá «seguro» porque quiere asegurarse de que ejerce su derecho. «Quiero ser útil para que no salgan partidos que amenazan con recortar derechos. Eso da miedo». Ha tenido «muchas dudas» sobre a quién votar hasta esta semana «pero hablarlo con mi entorno me ha hecho decidirme». Votará a quien propone y promete medidas «realistas». «Hay partidos que empiezan a decir cosas y a prometer cambios que no tienen sentido o que directamente son imposibles». ¿Qué le ha empujado a decidir el voto? «El programa electoral, no tanto el partido o el candidato, sino el plan que tiene para los próximos años». La vivienda es el gran tema de campaña. Los partidos se centran en prometer mejoras en este aspecto y también, potenciar su comunicación a través de las redes sociales.

Por su parte, Miriam Meneses, de 18 años, piensa que «hay que tener una participación activa porque es el momento en el que podemos decidir con nuestra voz». Todavía no sabe a quién votará, pero será a «quien aborde el acceso a la vivienda y un mejor futuro profesional para los jóvenes».