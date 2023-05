Arquitecto técnico de 59 años, casado, con dos hijos, Alberto Fabra vive en Castelló. Exalcalde de la capital y expresident del Consell, es ahora senador territorial por la Comunitat Valenciana

-¿Como explicaría a los castellonenses quién es Alberto Fabra?

-Soy un castellonense más. Un apasionado de su provincia y de sus gentes que se preocupa por los problemas que sufrimos todos en nuestra tierra. Por ello ofrezco mi gran vocación de servicio y la experiencia en importantes responsabilidades públicas con el propósito de dar un cambio en nuestra provincia. Debemos salir de la cola y empezar a liderar. Me gusta intentar hacer las cosas fáciles para los demás, priorizar las más importantes, abordando los temas que son más necesarios con responsabilidad y de forma decidida.

-Ha sido alcalde de Castellón, president de la Generalitat y ocupa un escaño como senador ¿qué le motiva para volver a Les Corts?

- La necesidad de contribuir a mejorar nuestra provincia y solucionar todo aquello que no está funcionando. Castellón necesita un cambio urgente y vamos a ayudar a todos aquellos que a gritos están demandado ese cambio. Las Administraciones Públicas no pueden recaudar y recaudar, con impuestos altísimos, y luego no tener la eficacia y el rigor en su gestión. En este momento, servicios básicos como la sanidad, educación o políticas sociales, que dependen de la Generalitat, están generando muchos problemas a los ciudadanos por su mal funcionamiento, falta de libertad, retrasos e impagos. Por eso me he puesto al servicio del partido para trabajar de nuevo en la política autonómica. Creo en mi provincia y no tengo dudas de que el cambio que lidera el PP es la única solución.

«Con Puig ni un hospital ni un centro social en ocho años, porque el PSOE es una losa para el crecimiento social»

-Desde que se confirmó su liderazgo en la lista del PPCS comenzó una ruta por la provincia que continúa ¿cuál es el pulso que percibe en los pueblos?

- Tenemos una provincia maravillosa, fantástica, con muchos rincones increíbles e infinidad de posibilidades. Cada pequeño municipio te cuenta historias únicas que dotan a cada pueblo de una personalidad propia. Necesita el interior mucha atención sanitaria, educativa y servicios para nuestros mayores; mejora de las comunicaciones, facilidades para poder instalar actividades económicas, limpieza de los montes. Y aquellas inversiones que dan vida a los pueblos más pequeños: un bar, una multitienda, un centro de día y actividades que promocionen turísticamente el municipio.

- Las encuestas continúan dando como ganador a su partido, pero habrá que pactar ¿cómo ve la opción de pactar con Vox? Hace unos meses habló de incomodidad y de líneas rojas

-Nosotros queremos gobernar en solitario, y lo más importante es que todos los ciudadanos decidirán su futuro el próximo 28 de mayo. Como bien dice nuestro presidente, Carlos Mazón, las líneas rojas las fijará la Constitución, el Estatut de Autonomía y nuestras señas de identidad. La gente sabe cómo somos y cómo pensamos los dirigentes del PP, y no vamos a renunciar a nada que nos permita ser una sociedad más tolerante, más libre, más moderna y a la vez respetuosa con nuestra cultura y tradiciones.

Nosotros queremos gobernar en solitario, y lo más importante es que todos los ciudadanos decidirán su futuro el próximo 28 de mayo.

- El PP castellonense obtuvo cinco escaños en 2019 ¿a qué resultados aspira ahora teniendo en cuenta que se espera que su formación absorba buena parte del voto de Ciudadanos?

-El número final de diputados que obtendremos lo sabremos el día de las elecciones al abrir las urnas. Nuestro discurso es integrador, abierto a los que piensan como nosotros, comprometido en mejorar la vida de las personas, reivindicativo para conseguir lo que necesitamos en nuestra provincia y decidido a poner nuestra provincia en valor. Y todos los que piensen que la provincia y la Comunitat necesita un cambio, tienen la posibilidad de optar por el Partido Popular. Carlos Mazón, como presidente en la Comunitat, y Marta Barrachina, como presidenta provincial, tienen las medidas que necesita la provincia de Castellón.

- ¿Cuáles son sus propuestas prioritarias para Castellón como potencial diputado autonómico?

- En el PP tenemos un proyecto para todos, sin exclusiones. La libertad, la tolerancia, el respeto, el consenso y el diálogo son características integrantes de nuestro ADN. Queremos ayudar a las familias que tan mal lo están pasando con una rebaja de impuestos. Ayudar al sector cerámico para que pueda volver a ser competitivo, porque es imprescindible. No entiendo la provincia de Castellón sin la cerámica, y todo ello para crecer en empleo de calidad. Las políticas sociales y la sanidad necesitan inversiones. Con Puig ni un hospital ni un centro social en ocho años, porque el PSOE es una losa para nuestro crecimiento social. Nosotros hablamos de programa de gobierno, y para ello estamos hablando con toda la sociedad desde hace mucho tiempo. Es necesario instaurar la gratuidad en la educación infantil de 0-3 para una conciliación real. Hay mucho por hacer, dado que prácticamente nada se ha hecho en estos ocho años, aparte de recaudar y aumentar la presión fiscal un 37% más. Queremos un nuevo Hospital General, apoyar a los trabajadores del Provincial, abandonados y congelados salarialmente desde 2017, una atención sanitaria de calidad y sin esperas infinitas, libertad para elegir la educación de nuestros hijos y oportunidades para nuestros jóvenes.

En el PP tenemos un proyecto para todos, sin exclusiones.

-¿Qué asuntos pendientes le parecen más urgentes?

- Las políticas que afectan a las personas son las más urgentes… pero también aquellas que permitan mejorar nuestra calidad de vida, como las económicas, las infraestructuras, las referentes a los sectores productivos, los proyectos de protección del medio ambiente… Ahora, eliminar el impuesto de sucesiones, rebajar el IRPF y dotar de medios y personal a la sanidad pública para rebajar la intolerable cifra de lista de espera son medidas inaplazables.

-¿Cuáles son argumentos para convencer a los ciudadanos para que voten a su partido?

- Es muy sencillo. Yo preguntaría: ¿Tu vida ha mejorado al mismo ritmo que los impuestos que has pagado? Hay que cambiar ya. La provincia debe ser la protagonista de la página de futuro de la Comunitat y no permanecer en el olvido un segundo más. Debemos mejorar la situación actual. Como los ciudadanos, yo tampoco estoy satisfecho con los servicios que nos está proporcionando la Generalitat: estamos a la cola de inversiones, unas listas de espera en atención sanitaria inasumibles, no se ha realizado una sola infraestructura para las personas mayores, pagamos muchos impuestos, no hay libertad para elegir el colegio de nuestros hijos, abandono de nuestros montes, falta de apoyo a los sectores productivos…. Podemos hacer que todo esto cambie en nuestra provincia, y para eso necesitamos que confíen en nosotros y podamos ayudarles a tener una mejor calidad de vida.