Matemático de 38 años y grauero de la capital, el socialista Rafa Simó ha sido profesor de la Universitat Jaume I en su disciplina hasta entrar en política. Casado y con un hijo de 14 meses, dirigió el Urbanismo en la ciudad hasta presidir la Autoridad Portuaria de Castellón durante cerca de tres años. Ahora es el cabeza de lista del PSPV por Castellón a Les Corts Valencianes.

-¿Cómo explicaría a los castellonenses quién es Rafa Simó?

-Soy un grauero licenciado en Matemáticas con formación en didáctica que ha tenido la oportunidad de trabajar por su ciudad, primero como concejal del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, como teniente de alcaldía del Grau y principalmente en el área de Urbanismo, desde donde pude impulsar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que tanta falta hacía a nuestra ciudad después de 20 años sin planeamiento, y sin poder dar seguridad jurídica la ciudadanía y a las empresas. Después, como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, durante cerca de tres años, he trabajado para desarrollar infraestructuras portuarias clave como el nuevo acceso ferroviario por el Sur y la estación intermodal, que conectarán todavía más nuestra industria con el mundo. La experiencia portuaria me ha permitido trabajar codo con codo con las empresas y los sectores productivos de nuestra provincia, conocer de primera mano que la colaboración entre administraciones y público-privada es esencial para el progreso. Ofrezco esta experiencia vital y profesional para defender los intereses de los castellonenses en el ámbito autonómico.

-¿Cuánto tiene de reto el desafío de dejar lo local y la gestión en PortCastelló para dar el salto a la política autonómica?

-Creo que la gestión pública desde las instituciones es la manera más eficaz de mejorar la vida de nuestros vecinos y la sociedad en la que vivimos. Tener ahora la oportunidad de hacerlo desde el Gobierno autonómico me motiva y lo considero un reto más grande. Lo asumo con humildad y responsabilidad pero también con mucha ilusión y ganas aportando la misma receta que he utilizado en Ayuntamiento y PortCastelló: trabajo, entusiasmo y sentido común.

-Defiende que su principal objetivo es lograr que Ximo Puig vuelva a ser president de la Generalitat. En un proceso tan reñido como el que está en marcha ¿qué expectativas de resultados maneja?

-Estoy convencido de que Ximo Puig continuará siendo president de la Generalitat y que el PSPV va a mejorar sus resultados, tanto en Castellón como en toda la Comunitat. El trabajo bien hecho, el devolver la honradez a las instituciones y la solvencia demostrada para encarar los retos del futuro serán apreciados por los votantes. Hoy, la Comunitat Valenciana y la provincia de Castelló están mejor que hace ocho años. Ahora hay más profesionales sanitarios, más personal docente, más gente trabajando y todos los indicadores sociales y económicos son mejores que en 2015. Y todo eso ha sido gracias a un gobierno socialista. Por eso, estoy convencido de que el próximo 28 de mayo volveremos a contar con la confianza de la ciudadanía. Porque somos el partido de la mayoría, y la mayoría quiere seguir construyendo un futuro. Además, ahora, la ciudadanía tiene la ventaja de comparar lo que hicieron otros y lo que hemos hecho nosotros.

–Hay escasas dudas de que será necesario pactar con otras fuerzas para gobernar ¿cuánto le preocupa que uno de sus socios, Unides Podem EU no logre entrar en Les Corts, lo que dificultaría un nuevo Botànic?

-No estamos ahora mismo preocupados por eso. El PSPV es un partido de gobierno. Aspiramos a sacar la mayor representación y creo que contamos con la confianza de la ciudadanía para conseguirlo. Ximo Puig ha sido el mejor president que ha tenido la Comunitat Valenciana y estoy convencido de que lo continuará siendo a partir del 28 de mayo. En estos cuatro años, el Consell ha hecho que la sociedad valenciana progrese pese a las crisis sufridas y ahora mismo pensamos en reforzar y ampliar el liderazgo de Puig.

--¿Cuáles son sus propuestas prioritarias para Castellón como potencial conseller ?

-Tenemos grandes retos en marcha que hay que culminar o impulsar en la próxima legislatura: la puesta en marcha del Edificio de Borrull, la rehabilitación y apertura del edificio de Correos, la construcción de los nuevos conservatorios, la finalización de la Ronda Oeste de la capital, el bulevar de la Plana, el desarrollo de la zona de actividades industriales del aeropuerto para crear un nuevo polo industrial, empresarial y logístico, continuar con las políticas que tan buen resultado están dando para hacer frente al reto a la despoblación, mejorar la conectividad del interior de la provincia, etcétera. Y no podemos olvidarnos de la sanidad, que siempre es un proyecto inacabado, esta legislatura vamos a realizar la mayor inversión de la Generalitat valenciana en la historia de nuestra provincia: el nuevo Hospital General Universitario de Castellón, con un presupuesto inicial de más de 240 millones de euros. Un proyecto que da respuesta a una reivindicación histórica y que no ha sido hasta la llegada de un gobierno socialista cuando ha sido atendida.

-¿Cuáles de los asuntos pendientes le parecen más urgentes?

-Seguir reforzando el estado del bienestar, conseguir el pleno empleo fomentando la formación profesional, continuando con la atracción de nuevas inversiones industriales y aumentando la competitividad de nuestras empresas; y la lucha contra la despoblación, que además es un factor determinante para la prevención de incendios. Y como temas que nos afectan a todos como sociedad, acabar con la lacra que supone la violencia machista y desarrollar el plan de salud mental que ha puesto en marcha el Consell.

-¿Cuáles son sus principales argumentos para convencer a los ciudadanos de Castellón para que voten a la marca que representa?

-Estoy seguro de que la gente no quiere volver a los recortes, no quiere que los niños y niñas vuelvan a los barracones, no quiere el copago, no quiere desigualdades,... Estoy convencido de que la gente quiere una sanidad y una educación pública, gratuita y de calidad, quiere calidad de vida, vivir dignamente e igualdad de oportunidades. Y el partido garante de todo eso es el partido socialista. En las elecciones se elige a quién vamos a confiar la gestión de nuestros impuestos, la solución de los problemas que nos preocupan y la construcción de la sociedad del futuro donde vivirán nuestros hijos. Con toda la humildad del mundo, pienso que el mejor proyecto para eso, el que genera más confianza y da más credibilidad, es el proyecto socialista de Ximo Puig.