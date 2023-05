Un último día frenético para rematar unos meses frenéticos. El candidato del PPCV, Carlos Mazón, puso este viernes el punto final a una campaña en la que se ha multiplicado para llegar hasta el último rincón de la Comunitat Valenciana y combatir el déficit de popularidad con el que encaraba el 28M. Lo hizo manteniéndose fiel a su estilo hiperactivo, con siete eventos programados en el día y con el foco puesto en la circunscripción del sur, donde ha concentrado su trayectoria política y presenta mejores expectativas. Arrancó a primera hora en Castellón y fue bajando hasta culminar en Elx al filo de la medianoche, previo paso por Borriana, Alboraia, Alzira, València y Alicante, donde celebra el acto central.

En cada uno de estos municipios incidió en la necesidad de unificar el voto en torno al PP para apuntalar una victoria de la que los populares se muestran convencidos. Es el mensaje que ha dominado las intervenciones de Mazón desde que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, apelara directamente al votante de Ciudadanos y Vox en su mitin de València.

El candidato autonómico no ha sido tan explícito en ningún momento y tampoco lo fue este viernes, pero sus mensajes son cristalinos. "Hoy se trata de abrir los brazos a todo el mundo", remarcó en su primera visita del día, en la que respaldó a la candidata popular a la alcaldía, Begoña Carrasco. Mazón dirigió esa invitación "a los que nos han votado, a los que no nos han votado y a los que no saben si van a votar, ya que la participación es muy importante, es la clave de la democracia".

Cambio "moderado" sin referencias a Vox

Una oferta que replicó con la misma fórmula exacta unas horas más tarde en València, donde compartió escenario con la candidata al ayuntamiento, María José Catalá, y Esteban González Pons, y la extendió a "todos los que saben" que la Comunitat Valenciana "necesita un cambio desde la centralidad y la moderación". "No lo dudéis, la única opción de cambio es el PPCV", insistió.

Preguntado sobre posibles pactos, donde Vox surge como único potencial aliado, Mazón volvió a esquivar concretar sus planes en caso de que populares y ultraderechistas sumen más diputados que la izquierda. "Nuestro objetivo es gobernar y serán los ciudadanos los que dirán con qué fuerza o apoyo quieren un cambio. Ellos nos van a marcar el camino", apuntó.

Tampoco se pronunció sobre el cordón sanitario a Vox que ha planteado su compañero de partido Jorge Azcón, candidato a la presidencia de Aragón, y señaló que el PP valenciano que él preside "tiene sus propias estrategias y convicciones". "Aquí aspiramos a gobernar el PP y a ganar las elecciones, saliendo del eje izquierda-derecha y de comparaciones con otras comunidades autónomas", añadió.