1. Exigirem al govern de l'Estat la reforma immediata del sistema de finançament així com la regularització del deute històric, tant a través del diàleg polític com de la

reactivació de la via judicial.

2. Crearem un equip jurídic del més alt nivell entre l’Advocacia de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu i persones expertes de les universitats públiques valencianes que tindrà l’encàrrec d’explorar de forma permanent totes i cadascuna de les vies per a reclamar judicialment un tracte just que beneficie els valencians i les valencianes.

3. Exercirem la iniciativa legislativa de les Corts i presentarem una proposició de llei davant del Congrés dels Diputats per a la reforma immediata del sistema de finançament i la regularització del deute històric.

4. Exigirem l’execució del 100% de les inversions previstes en els pressupostos generals de l’Estat així com la participació efectiva de la Generalitat i les administracions locals en la definició d’estes inversions, tal com estableix l’article 52.4 de l’Estatut d’Autonomia.

5. Defensarem una reforma del sistema de finançament de les entitats locals que millore la seua capacitat de despesa i inversió amb la garantia d'un espai fiscal propi amb el qual fer front a les competències.

6. Impulsarem una reforma de l’Estatut d’Autonomia que amplie el reconeixement de drets dels valencians i les valencianes, en especial els drets socials i mediambientals, que incorpore en les institucions una visió de la democràcia més moderna i participativa, i que blinde i amplie les competències que exerceix la Generalitat.

7. Continuarem treballant per a la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià, amb la tramitació immediata de la iniciativa presentada per les Corts davant el Congrés o amb la incorporació d’esta reforma en altres procediments.

Serveis públics i qualitat de vida

Sanitat

Sistema sanitari públic:

8. Tornarem a la gestió pública directa la totalitat dels departaments de salut i serveis sanitaris privatitzats, també el transport sanitari.

9. Blindarem la sanitat pública en l'Estatut d'Autonomia per tal d'impedir més privatitzacions del sistema sanitari.

10. Capacitarem la sanitat pública perquè oferisca directament els tractaments ara externalitzats d'hemodiàlisi, neurorehabilitació i oncologia.

11. Elaborarem un pla per a accelerar la reducció de les llistes d'espera amb la priorització dels recursos i personal propis del sistema públic de salut.

12. Ampliarem les prestacions sanitàries en els àmbits d'òptica i optometria, podologia i odontologia preventiva i reparadora.

13. Augmentarem el personal de la sanitat en funció de les necessitats de cada departament de salut per tal d'oferir una assistència equitativa en tot el territori valencià.

14. Reforçarem l'atenció sanitària atenent criteris de població atesa, dispersió geogràfica i situació socioeconòmica.

15. Desenvoluparem un pla de rehabilitació, modernització i eficiència energètica als centres de salut i hospitals valencians.

16. Reorganitzarem els espais sanitaris per a fer-los més acollidors amb l'adaptació del mobiliari i la decoració a la màxima comoditat de les persones usuàries.

17. Millorarem l'eficiència del sistema sanitari amb una visió de conjunt per a optimitzar al màxim els recursos amb els qual compta.

18. Implementarem un Pla d’Atenció a les Malalties Rares per a millorar la resposta i l'acompanyament de pacients i potenciar-ne la investigació.

19. Establirem una plantilla pública estructural de personal investigador sanitari per a estabilitzar les investigacions prioritàries en matèria de salut, afavorint el retorn dels resultats en la sanitat pública.

20. Impulsarem la sostenibilitat ambiental i la reducció de residus sanitaris optant per materials reutilitzables i sistemes d'esterilització.

21. Recuperarem la normativa vigent fins gener de 2023 per tal que la sanitat pública no haja de desviar recursos per a assumir les despeses de les assegurances privades als accidents d’espectacles taurins.

22. Millorarem la regulació actual sobre grups d'interés en l'àmbit sanitari per a assegurar que la pràctica clínica en el sistema sanitari valencià es desenvolupa lliure dels interessos econòmics de la indústria farmacèutica.

23. Garantirem la universalitat efectiva en l’accés a la sanitat pública amb l'eliminació de barreres administratives i socials que afecten especialment la població més

vulnerable.

24. Posarem en marxa un programa de salut visual centrat en els xiquets i xiquetes en edat escolar que contemple la revisió de la vista, la sensibilització en hàbits saludables de consum de dispositius electrònics i la gratuïtat de les ulleres graduades.

25. Posarem en marxa un programa d’atenció bucodental que amplie la cartera pública de serveis d’atenció bucodental, especialment per a xiquets i xiquetes fins a 14 anys, persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social i persones amb unes condicions de salut que comporten un risc per a la seua situació de salut bucodental.

Atenció Primària i Comunitària:

26. Garantirem que les cites en el centre de salut es donen amb un màxim de 72 hores amb un nou sistema de triatge.

27. Ampliarem els horaris d'atenció dels centres de salut i possibilitarem que en molts casos puguen obrir de vesprada i que a les zones rurals òbriguen més dies a la setmana.

28. Incorporarem 2.000 infermeres i infermers a l'Atenció Primària i Comunitària.

29. Potenciarem la salut comunitària impulsant l'acció dels i les professionals dels centres de salut en escoles, centres de majors, centres de dia i altres intervencions comunitàries.

30. Incorporarem professionals de fisioteràpia a l’Atenció Primària per a assegurar que cada centre de salut compte amb personal fisioterapeuta.

31. Potenciarem l'alimentació saludable com a element de promoció de la salut, prevenció i abordament de les malalties amb la incorporació de professionals de la nutrició a l'Atenció Primària fins assolir-ne una ràtio d’un per cada 50.000 habitants.

32. Augmentarem els temps d'atenció a pacients amb la reducció de la càrrega burocràtica dels professionals sanitaris i amb la incorporació de més personal d'administració al sistema de salut.

33. Flexibilitzarem el sistema d’agenda en Atenció Primària facilitant que el personal facultatiu puga gestionar part de les cites assignades.

34. Potenciarem l'atenció i seguiment de les malalties cròniques i de la salut de persones majors en sa casa estenent l'atenció domiciliària d'infermeria.

35. Reforçarem el paper dels Punts d'Atenció Continuada en les urgències sanitàries.

36. Augmentarem progressivament la inversió en Atenció Primària fins arribar al 25% del total de pressupost sanitari, tal i com recomana l’Organització Mundial de la Salut.

37. Exigirem, si cal per la via judicial, els més de 800 milions d'euros de deute sanitari que manté l’Estat amb la Generalitat per l’atenció a pacients desplaçats i els destinarem a enfortir el sistema sanitari.

Salut Mental:

38. Incorporarem professionals de psicologia al sistema sanitari per a atendre la salut mental fins arribar a la ràtio mitjana europea de 18 profesionals per cada 100.000 habitants, per tal de garantir personal de psicologia en cada centre de salut i consultori.

39. Crearem la figura de l’especialista de salut mental de capçalera per a facilitar que l'atenció a la nostra salut mental siga sempre amb la mateixa persona.

40. Posarem en marxa consultes de psicologia específiques per a joves en horaris adaptats a les seues disponibilitats.

41. Coordinarem actuacions de salut mental per a adolescents i joves en coordinació amb centres d'educació secundària i espais de socialització juvenils, per acompanyar els malestars de persones joves i prevenir-ne el suïcidi.

42. Promourem l'atenció biomèdica i psicosocial de la salut mental amb perspectiva feminista des de l'Atenció Primària.

43. Completarem els equips de salut mental de tots els departaments de salut amb la incorporació de més professionals d’integració social i teràpia ocupacional.

44. Oferirem programes de suport psicosocial i d’acompanyament a les famílies i persones cuidadores de persones dependents, amb malalties cròniques o amb malalties mentals greus.

45. Potenciarem programes de prevenció d'addiccions, ludopatia i drogodependències, amb èmfasi en l’adolescència i la joventut i els barris més vulnerables.

46. Crearem unitats hospitalàries de referència per a intoxicacions.

47. Incrementarem les places públiques en les comunitats terapèutiques de tractament de les drogodependències i altres trastorns addictius, i en crearem una específica per a infància i adolescència.

48. Abordarem amb la joventut el perill i riscos d’addicció a les cases d’apostes i informarem de l’existència de serveis contra la ludopatia juvenil i el greu impacte que té sobre la seua salut mental.

Atenció hospitalària i especialitzada:

49. Agilitzarem l'atenció hospitalària amb la incorporació de criteris clínics i protocols unificats i amb la participació de les societats científiques.

50. Impulsarem protocols d'acollida i alta als hospitals per tal d'informar pacients i famílies sobre el funcionament que tenen, els drets que poden exercir i els mecanismes de comunicació amb el personal sanitari.

51. Impulsarem l'increment de professionals de la nutrició a l'Atenció Hospitalària.

52. Establirem un nou sistema de coordinació i resposta a les emergències sanitàries junt amb el seu personal perquè siga més àgil i eficient.

53. Realitzarem una ampliació i millora de les instal·lacions dels hospitals valencians per adaptar-los a la humanització i qualitat de l’estada de pacients, amb habitacions individuals i espais més acollidors.

Farmàcia:

54. Crearem una farmacèutica pública per a investigar, produir i comercialitzar medicaments d'ús hospitalari i per a tractaments de malalties rares, entre d'altres.

55. Incorporarem les farmàcies en les campanyes de vacunació de la grip per a aconseguir ampliar el nombre de persones vacunades.

56. Incorporarem les farmàcies als sistemes de seguiment i informació a pacients perquè siguen agents actius en el desenvolupament del seu estat de salut i afavorirem, també, la coordinació amb els centres d'Atenció Primària mitjançant els sistemes de comunicació vinculats al sistema SIP.

57. Desenvoluparem un sistema de compensació per facturació farmacèutica per garantir la viabilitat econòmica de les farmàcies amb menys rendibilitat (VEC), especialment les situades al món rural, i assegurarem, així, l'accés a medicaments en tot el territori.

Salut pública i promoció de la salut:

58. Impulsarem la promoció de la salut i les teràpies i tractaments menys medicalitzats per tal de reduir la despesa farmacològica.

59. Promourem la participació de la ciutadania en la promoció de la salut dels seus pobles i barris a través d'una xarxa de Consells de Salut.

60. Garantirem que els aliments de les màquines de venda automàtica en edificis i espais públics siguen saludables.

61. Desenvoluparem les mesures necessàries per assegurar la qualitat, la sostenibilitat i l'equilibri nutricional en els menjadors i la restauració col·lectiva dependents de la Generalitat. A més, garantirem sempre en els menús opcions veganes i sense gluten.

62. Promourem campanyes i iniciatives per a promoure la dieta mediterrània saludable, la reducció del consum de carn i posarem en valor les dietes vegetarianes i veganes equilibrades.

63. Augmentarem el pressupost de salut pública fins al 5% amb la potenciació dels sistemes d'alerta i resposta precoç, prevenció i promoció de la salut així com la coordinació amb la resta del sistema sanitari.

64. Promourem les Declaracions d'Impacte en Salut per tal que qualsevol projecte, infraestructura o normativa haja d’analitzar prèviament les conseqüències en la

salut de les persones.

65. Augmentarem els recursos de detecció primerenca de malalties neonatals.

66. Promourem la vigilància i el control de les condicions ambientals des d'un perspectiva «One Health» de la salut que tinga en compte el medi ambient, els animals i les persones.

67. Implementarem una política de recursos humans que garantisca el relleu generacional en tots els àmbits de la salut pública.

68. Desincentivarem el consum de begudes ensucrades per tal de generar una millora important en la salut de les persones i una reducció dels costos sanitaris evitables.

69. Ampliarem territorialment la xarxa de centres CIP i difondrem la tasca d’informació, orientació i atenció en matèria de salut sexual i reproductiva amb enfocament de gènere i interseccional, facilitarem l'accés universal als mètodes contraceptius i de prevenció d’ITS i en diversificarem l'atenció a diferents col·lectius fent èmfasi en la població jove.

Perspectiva de gènere i drets reproductius:

70. Introduirem la perspectiva de gènere a tots els àmbits del sistema públic sanitari per a considerar, visibilitzar i diagnosticar les malalties que afecten especialment les dones i reduir, així, l'excessiva medicalització.

71. Garantirem les interrupcions voluntàries de l'embaràs als centres sanitaris públics així com la tria entre el mètode instrumental o quirúrgic i el mètode farmacològic, prèvia informació de les indicacions, riscos i efectes secundaris de tots dos mètodes, amb l’acompanyament necessari i garantint la capacitat de decisió.

72. Impulsarem la implantació d’Unitats de Lactància en tots els departaments de salut del sistema sanitari valencià.

73. Garantirem el suport psicològic, les prestacions i permisos a mares i famílies que pateixen una mort gestacional, perinatal o neonatal.

74. Ampliarem el servei de cases de naixement enfocades a donar suport al part natural amb un concepte d’atenció basat en l’escola activa i l’acompanyament.

75. Implementarem la iniciativa per a la humanització de l'assistència al naixement i la lactància llançada per l'OMS i UNICEF en tots els departaments de salut.

Coordinació, informació i humanització:

76. Avançarem en la informació i l'empoderament dels i les pacients per afavorir-ne la presa de decisions pel que fa a tractaments i aspectes mèdics.

77. Humanitzarem el tracte de pacients i famílies, especialment en els processos clínics sensibles, amb l'ampliació dels recursos psicològics i la formació del personal sanitari orientada a millorar-ne la relació.

78. Posarem en marxa una aplicació de comunicació en línia entre la ciutadania i els i les professionals de la salut mitjançant el sistema SIP per a poder dialogar sobre el seguiment mèdic i la història clínica de manera bidireccional.

79. Implementarem circuits que milloren l'atenció de les persones amb malalties i dependència.

80. Posarem en marxa el concert social en matèria sanitària per a garantir l'atenció que realitzen les entitats del tercer sector.

81. Millorarem el Sistema d'Atenció i Informació als i les Pacients (SAIP) i impulsarem la transparència amb informació sobre el funcionament del sistema sanitari valencià amb la publicació de bases de dades generals, accessibles i comparables.

82. Crearem una Oficina Autonòmica de Dany Cerebral Adquirit (DCA) per a coordinar l’estratègia i els recursos per a l’atenció al DCA, així com la implantació d'un codi DCA.

83. Posarem en marxa una SIP sociosanitària i una història clínica i social única on figuren els aspectes de salut, els tractaments i també els recursos socials i educatius dels quals fa ús cada persona, amb l'objectiu de millorar l'acompanyament i la resposta de la seua salut i situació social.

84. Crearem un Observatori de la Mort Digna per a valorar el compliment dels drets, garanties i dignitat de les persones en els processos d'atenció al final de la vida.

Educació

Sistema educatiu:

85. Farem totalment gratuïta l’educació a partir d’1 any amb l'increment d'ajudes a l’escolarització a través del Bo Infantil.

86. Incrementarem l’oferta d'educació gratuïta de 2 anys als centres educatius públics.

87. Dotarem de personal educador a totes les aules de 2 anys.

88. Consolidarem el programa Xarxa Llibres que garanteix la gratuïtat de llibres de text en Primària, Secundària i Batxillerat.

89. Implantarem la gratuïtat dels llibres de text en Formació Professional per a garantir l’accés gratuït a llibres en tot el procés educatiu.

90. Farem gratuïts els menjadors escolars a tots els centres públics i generarem espais on es fomente una alimentació saludable, de proximitat, sostenible, potenciadora dels productes ecològics i que siga una ferramenta per a la conciliació familiar.

91. Implantarem un Bo Material Escolar per a la compra de material d'inici de curs per a tot l'alumnat amb menys recursos.

92. Garantirem activitats extraescolars gratuïtes a tot l'alumnat de centres mantinguts amb fons públics.

93. Reduirem la ràtio d'alumnat per aula, especialment en Secundària i Batxillerat, perquè ajude a millorar l'atenció del nostre alumnat i de les seues necessitats.

94. Invertirem més de 1.000 milions d'euros fins a 2027 en construcció, ampliació, millora i autonomia energètica dels centres educatius.

95. Construirem més de 100 centres educatius en la pròxima legislatura.

96. Obrirem noves Escoles Rurals i ajudarem a arrelar la població al seu territori per a lluitar contra el despoblament.

97. Garantirem el transport escolar gratuït a l'alumnat de Batxillerat i Formació Professional d'aquells municipis que no compten amb un centre educatiu i hagen de desplaçar-se als centres de referència.

98. Instal·larem plaques fotovoltaiques a tots els centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana que aporten l'excedent energètic que produïsquen a comunitats energètiques locals o a la xarxa elèctrica.

99. Reduirem l'abandonament escolar primerenc (conegut com a «fracàs escolar») a menys del 10%, tal com recomana el Consell de la Unió Europea.

Aposta per la inclusió educativa:

100. Posarem en marxa un programa d’intervenció per a la reducció de conductes autolesives de l’alumnat i de millora de la seua salut mental per part dels gabinets psicològics d’Educació Secundària.

101. Crearem la XAT (Xarxa d'Ajuda Tecnològica), un servei de préstec gratuït de dispositius portàtils per a tot l'alumnat amb problemes de connexió a internet a les seues llars per tal de lluitar contra l'escletxa digital de l'alumnat.

102. Desenvoluparem una estratègia integral contra la segregació escolar promovent la incorporació de l’alumnat vulnerable a diferents centres educatius amb l'acompanyant de l’atenció sociocultural i socioeconòmica de les seues famílies.

103. Garantirem el dret a d'atenció educativa domiciliària per a l'alumnat amb malalties greus a partir dels 3 anys.

104. Desenvoluparem un pla integral als barris en risc d'exclusió amb la connexió de tot el personal que treballa a l’escola amb les famílies, l’entorn social i les associacions culturals del barri. Tot plegat, amb l'objectiu d'aconseguir una participació efectiva i la millora de la integració social i educativa de l’alumnat al seu entorn per a reduir l’absentisme escolar i l’abandonament primerenc dels estudis.

105. Prestarem especial atenció a les mesures d'inclusió dels xiquets, xiquetes i adolescents sense referent familiar i garantirem l'accés de qualitat al sistema educatiu i a les activitats lúdiques, culturals o formatives laborals.

106. Continuarem implementant plans de reforç educatiu, amb recursos i amplitud suficient per a garantir-ne l'eficàcia, especialment entre l'alumnat més vulnerable amb l'objectiu de reduir la repetició de curs.

107. Desenvoluparem programes de formació col·laborativa i acompanyament sostingut a equips docents dirigits a reflexionar, experimentar i canviar les creences i pràctiques pedagògiques vinculades a la repetició escolar a través de mentories, assessorament extern, feedback i treball en xarxa.

108. Transformarem totes les escoles perquè compten amb patis coeducatius, espais que afavorisquen la inclusió de l'alumnat independentment del gènere, preferències en el joc o diversitat funcional, de forma progressiva.

109. Augmentarem les plantilles de personal per a la inclusió educativa i l’acompanyament de l’alumnat: Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica, Fisioteràpia, Treball Social, serveis psicopedagògics dels centres de Primària i personal d'Orientació Educativa als centres de Secundària.

110. Consolidarem el programa Jove Oportunitat d’acompanyament i empoderament de persones joves que han abandonat els estudis.

111. Promourem l'educació emocional, social i comunitària per a millorar la convivència i elaborarem plans per a aturar l'assetjament i el ciberassetjament escolar.

112. Oferirem formació bàsica de primers auxilis als centres educatius. Innovació en l’educació:

113. Crearem un nou programa en competència cultural i digital a les escoles com fotografia, creació de podcast i elaboració de notícies.

114. Crearem un Pla de Competència Digital de la comunitat educativa que ensenye a utilitzar les eines digitals per a aprofitar tots els seus avantatges amb una mirada crítica i basada en l'ús responsable i segur.

115. Crearem espais de participació educativa de barri als centres educatius perquè es convertisquen en punts de trobada juvenil, familiar, comunitària i associativa més enllà de l’horari lectiu, amb la col·laboració d'ajuntaments, entitats socials del municipi i la Generalitat.

116. Potenciarem l'associacionisme estudiantil en els centres d'educació secundària i en l'àmbit universitari, actualitzant-ne la normativa, facilitant-ne espais de reunió als centres i garantint-ne la representació.

117. Facilitarem la participació de l’alumnat en els processos d’avaluació dels plans d’estudi.

118. Crearem una matèria interdisciplinar d'educació financera per a Educació Secundària, per tal que l'alumnat conega els fonaments bàsics de l'economia actual, i fomentarem l'educació de consumidors conscients, crítics i responsables.

119. Crearem un aula didàctica de drets laborals per tal de conscienciar l'alumnat de la importància d'assolir espais laborals lliures de precarietat, més estables i segurs.

120. Crearem nous plans d'educació ambiental i sensibilització en la lluita contra el canvi climàtic en totes les etapes educatives per a treballar aspectes com transició ecològica; la reducció, reutilització i reciclatge; la mobilitat sostenible, i l’ús eficient de l’energia.

121. Fomentarem una educació més personalitzada amb èmfasi en el desenvolupament de les habilitats i fortaleses individuals de l'alumnat i amb acompanyament permanent des de l'educació primària per tal d'establir itineraris formatius que s'adapten a les aptituds de l'alumnat.

122. Ampliarem la xarxa de centres que disposen de Batxillerat de Música i Arts Escèniques.

123. Continuarem millorant el finançament de les biblioteques escolars amb l'especial objectiu de programar activitats de foment dels hàbits lectors de l'alumnat.

Educació igualitària i diversa:

124. Eliminarem tots els concerts educatius en aquells centres que discriminen per raó de gènere.

125. Inclourem en el currículum escolar criteris de visibilització de les dones en la ciència, les arts, els esports o la literatura perquè es coneguen els seus noms i les seues fites, moltes vegades invisibilitzades per qüestions de gènere.

126. Dissenyarem plans d’actuació específics per a dotar el personal docent de les eines necessàries per a previndre i detectar la violència de gènere en l’àmbit educatiu, així com per incorporar la coeducació i la diversitat emocional i sexual en l’aula i en els centres escolars.

127. Inclourem les promotores i les agents de la Xarxa Valenciana d’Igualtat als centres educatius per a afavorir un treball conjunt educatiu en matèria d’igualtat i drets de les dones.

128. Garantirem que la coeducació continue integrant-se de manera transversal en el sistema educatiu valencià, seguint el model d’escola coeducativa, basada en el desenvolupament integral de les persones i al marge dels estereotips i rols en funció del gènere, orientació sexual, identitat o expressió que possibilite una orientació acadèmica i professional no sexista.

129. Seguirem fomentant la formació i professionalització de la figura de coordinació d’igualtat en cada centre.

130. Realitzarem campanyes de sensibilització i educació en matèria menstrual destinades a tota la comunitat educativa amb repartiment de productes de gestió menstrual prioritzant aquells que siguen sostenibles mediambientalment, com ara la copa menstrual.

131. Assegurarem que les noves adquisicions de llibres i altres materials curriculars de les biblioteques escolars es facen amb perspectiva feminista interseccional, on les dones en la seua diversitat siguen referents de les aportacions culturals, científiques i artístiques, així com obres produïdes o creades per dones en els diferents camps del saber.

132. Desenvoluparem un Pla Estratègic per la Sexualitat Saludable com a eina per a promoure els drets i previndre la violència masclista i sexual, treballant amb l’alumnat l’educació sexual i afectiva des de la diversitat, la seguretat en les relacions sexuals, la tolerància, els bons tractes i la igualtat de gènere, i per informar sobre recursos públics d’orientació en matèria de planificació familiar, infeccions de transmissió sexual i anticonceptius.

133. Impulsarem activitats adaptades a totes les etapes educatives de promoció de la diversitat afectiva i sexual, d'expressió i d'identitat de gènere per tal de crear un clima de plena convivència lliure de discriminació a les aules per al col·lectiu LGTBIQ+.

134. Abordarem de forma adaptada totes les etapes educatives en matèria d'igualtat de gènere, lliure de rols i clixés, en aposta per una societat i un clima a les aules on

l'alumnat siga capaç d'identificar comportaments o situacions de discriminació, assetjament o violència cap a les dones i dotant l'alumnat de ferramentes per a una veritable tolerància zero amb el masclisme.

Personal docent:

135. Augmentarem any a any les plantilles docents al servei de l'educació valenciana.

136. Seguirem convocant oposicions al cos docent de la Generalitat per tal d'ampliar i consolidar les plantilles de personal docent.

137. Adscriurem a Educació el personal educador per a millorar la gestió de les seues adjudicacions i substitucions.

138. Incentivarem les llicències del professorat, en períodes de 3 a 12 mesos, per a la investigació acadèmica i per a l'estudi i perfeccionament de la pràctica docent.

139. Millorarem les condicions laborals dels i les Educadores d'Educació Especial amb la reclassificació de la seua categoria al grup B.

Plurilingüisme:

140. Treballarem de la mà dels centres i dels assessors i assessores de plurilingüisme en l’augment del percentatge d'ensenyament en valencià a tots els Programes Lingüístics de Centre.

141. Ampliarem l’oferta de recursos per a l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de garantir el dret de la població adulta a la formació al llarg de la vida.

142. Augmentarem progressivament la presència de llengües estrangeres al dia a dia de l'alumnat dirigit especialment a la millora de les habilitats orals i de conversa de l'alumnat.

143. Impulsarem l'aprenentatge de llengües estrangeres des de l'escolarització primerenca amb pes específic a l'aprenentatge de l'anglés.

144. Incorporarem un major ús del valencià als cicles Formatius de Formació Professional.

145. Generalitzarem i ampliarem la xarxa d'auxiliars de conversa, nadius de països de parla anglesa, als centres de Formació Professional.

Formació Professional:

146. Crearem un programa de Beques Salari per a l'alumnat de Formació Professional de Grau Mitjà, Grau Superior o Cursos d'Especialització de Formació Professional (màsters de l'FP) i continuarem augmentant les beques a la Formació Professional.

147. Crearem un hivernacle d'empreses, assessorament i emprenedoria digital dirigit a l'alumnat de Formació Professional que vulga emprendre projectes empresarials vinculats al model econòmic valencià i sectors de futur.

148. Fomentarem la igualtat de gènere als cicles formatius d'FP més masculinitzats i als més feminitzats amb ajudes i beques que tinguen en compte la perspectiva de gènere i que estiguen destinades a millorar la igualtat entre les diferents branques professionals de l’FP, per tal de combatre les escletxes de gènere, els rols vinculats al gènere, els sostres de vidre i altres desigualtats al món laboral.

149. Crearem onze nous Centres Integrats de Formació Professional a Guardamar del Segura, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Dénia, Gandia, Xàtiva, Sagunt, Mislata, Quart de Poblet, Vila-real i Castelló de la Plana.

150. Augmentarem plantilles docents i ampliarem la Formació al Professorat de Formació Professional per capacitar el cos docent d'FP en l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i garantirem, així, que l'FP siga també una opció per a aquell alumnat que necessita una ajuda específica.

151. Difondrem la Formació Professional com a opció de present i futur d’alta qualificació professional amb l'impuls de campanyes, fires, congressos i jornades

amb sectors socials i empresarials.

152. Crearem un títol oficial, des de l'oferta de Formació Professional, dirigit a la formació de tècnics i tècniques en pirotècnia.

153. Prepararem programes específics de Formació Professional per a garantir el relleu generacional en oficis tradicionals i facilitar la transmissió de coneixements cap a les noves persones joves que s'hi incorporen.

154. Dissenyarem i posarem en marxa, a través del diàleg social, una nova Estratègia Valenciana de Formació Professional Dual.

155. Promourem la creació d'un programa d'intercanvi internacional, similar a l'Erasmus, per a la Formació Professional.

156. Posarem en marxa aules mòbils certificades per a impartir cursos i tallers de Formació Professional per a l'ocupació que estaran adreçades als municipis més xicotets que no tenen la capacitat de realitzar este tipus d'inversions.

157. Crearem nous espais de coordinació entre les conselleries competents en Educació i Treball amb l’objectiu de cohesionar i desenvolupar les polítiques educatives relatives als diferents models de Formació Professional. Tot plegat, amb l’objectiu últim de millorar la inserció laboral dels titulats i les titulades.

Universitats:

158. Posarem en marxa un nou sistema de taxes universitàries relacionat directament amb els ingressos de forma progressiva, tant per als títols de grau com per als de màster.

159. Facilitarem el fraccionament del pagament de matrícules universitàries fins a nou mensualitats.

160. Ampliarem les beques d'estudis universitaris i beques salari, i n'agilitzarem la tramitació, per assegurar que cap persona jove haja d'abandonar els estudis per la seua situació econòmica.

161. Ampliarem i millorarem les beques per a estudis de postgrau, màster i investigació lligats a la universitat, vinculant-les únicament a la situació socioeconòmica.

162. Reduirem el preu de les segones i terceres matricules en assignatures.

163. Finançarem un nou portal de gestió integrada de totes les tramitacions burocràtiques a les universitats públiques valencianes i millorarem la transparència i l'agilitat en la gestió dels expedients de l'alumnat.

164. Crearem una borsa pública de pisos compartits per a l’estudiantat universitari a les ciutats universitàries valencianes i les seues àrees metropolitanes.

165. Obrirem residències d’estudiants públiques en les ciutats i pobles amb població jove universitària.

166. Implementarem un programa de bones pràctiques per a la remuneració de les pràctiques curriculars en els estudis educatius.

167. Augmentarem progressivament el finançament universitari per a garantir la suficiència pressupostària de totes les universitats públiques d’acord amb la seua singularitat.

168. Impulsarem el Consell Valencià d'Estudiants d’Universitats per a potenciar el diàleg entre l'alumnat i les institucions públiques valencianes.

169. Establirem sistemes de garantia de qualitat de l'ensenyament universitari que afavorisquen els incentius i la rendició de comptes del personal docent universitari.

170. Millorarem les beques del Programa Erasmus amb l'ampliació de l'ajuda a un temps màxim de 10 mesos.

171. Estendrem als ensenyaments universitaris l’educació plurilingüe com a factor de competitivitat, mobilitat i ocupabilitat i com a eina per a reforçar el diàleg intercultural.

172. Millorarem les condicions laborals del professorat associat universitari i lluitarem contra la seua precarietat laboral per garantir que esta figura no s’utilitze per a substituir professorat de plantilla.

173. Establirem programes de millora de la qualitat de la docència mitjançant programes de formació.

174. Fomentarem la introducció de noves metodologies docents en l'àmbit universitari per a adaptar els ensenyaments a la realitat social actual i la innovació educativa.

175. Crearem d'un Pla d'Assessorament Sexològic per a l'alumnat universitari des d'una perspectiva basada en la igualtat de gènere, la diversitat afectiva i sexual i la promoció de pràctiques sexuals saludables i segures.

176. Posarem en funcionament des del Centre d’Innovació i Investigació Educativa, des d'on s’impulsen llicències d’investigació per al professorat, projectes d’innovació específics, publicacions d’informes i materials sobre educació d’acord amb el Pla Anual de Formació del Professorat.

Ensenyaments artístics:

177. Dotarem d’autonomia suficient l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics perquè puga desenvolupar màsters oficials propis, promoure la internacionalització dels estudis i l’estudiantat, establir línies de col·laboració amb altres institucions per crear col·leccions editorials pròpies i línies d’investigació relacionades amb la documentació musical.

178. Promourem que les empreses relacionades amb el mercat cultural, comercial i de serveis participe juntament amb l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics en l’elaboració dels perfils per a facilitar la inserció laboral de l’estudiantat.

179. Obrirem seccions dels conservatoris que formen part de la xarxa de la Generalitat Valenciana en municipis en risc de despoblament.

180. Facilitarem que l’estudiantat de l'Institut Superior d’Ensenyaments Artístics puga dur a terme les pràctiques externes en centres dependents de l’Institut Valencià de Cultura.

181. Expedirem els estudis dels centres de l'Institut Superior d’Ensenyaments Artístics que així ho acorden com a títols universitaris mitjançant l’adscripció dels estudis al sistema universitari públic valencià.

182. Establirem facilitats educatives i mèrits per als i les professionals i estudiants de disciplines artístiques equiparables a les que actualment tenen els i les esportistes d’elit.

Serveis socials inclusius

Serveis socials de proximitat, Atenció Primària:

183. Ampliarem la ràtio d’Atenció Primària en serveis socials fins arribar a una persona professional per cada 1.200 habitants.

184. Millorarem el finançament dels Serveis Socials Municipals i estabilitzarem el seu personal, de manera estructural, a través dels contractes-programa plurianuals.

185. Consolidarem l’organització territorial dels Serveis Socials Inclusius amb departaments coordinats que donen suport i assessorament als equips locals.

186. Desenvoluparem un pla de reforma i humanització dels espais municipals de serveis socials perquè siguen més acollidors.

187. Potenciarem la figura de l'assessorament jurídic dels equips de serveis socials municipals com a professional responsable en mediació en conflictes sociocomunitaris i familiars així com per a defensar els drets vulnerats de la ciutadania davant de les administracions o entitats privades.

188. Posarem en marxa un servei d’urgència social (SAMUR Social) en tot el territori perquè atenga les noves realitats de la vulnerabilitat social. Infraestructures de serveis socials: llars, centres i residències:

189. Ampliarem el Pla Convivint de construcció de centres i residències de serveis socials fins una inversió de 1.000 milions d'euros per a garantir amb més de 12.500 noves places la cobertura de forma equitativa i inclusiva en tot el territori valencià.

190. Garantirem l’accés a una plaça en un centre de dia per a persones majors, sostinguda amb fons públics, a menys de 20 minuts de sa casa.

191. Garantirem l’accés a una plaça residencial per a persones majors, sostinguda amb fons públics, a menys de 30 minuts de sa casa.

192. Disposarem de centres diürns i residencials, amb places sostingudes en fons públics, per a persones amb diversitat funcional i malalties mentals en cada departament de serveis socials per a atendre la demanda real.

193. Impulsarem un programa públic de Housing Led per a persones amb malalties mentals greus per a afavorir la seua vida independent i l'autonomia personal.

194. Millorarem les infraestructures públiques dins del Pla Convivint per a digitalitzarles i adaptar-les a les necessitats de l’emergència climàtica amb plaques solars o nous sistemes de climatització.

195. Consolidarem el nou model residencial basat en una atenció més personalitzada, inclusiva i afectiva, de foment dels bons tractes i d’excel·lència convivencial i menys medicalitzada a través de la reforma dels centres existents i programes de formació al personal dels centres.

196. Implementarem el nou decret que regula la tipologia i el funcionament de centres, serveis i programes del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials que multiplica les ràtios d’atenció directa i millora la participació de les persones usuàries.

197. Millorarem els salaris i els drets laborals del personal dels centres concertats amb fons públics amb l'homologació fins al 2026 als del funcionariat dels centres i residències públiques. A més, posarem en marxa abans de 2027 el pagament delegat per a tots els recursos.

Autonomia personal i vida independent:

198. Aprovarem i desenvoluparem la llei valenciana d’accessibilitat universal inclusiva per a garantir els drets de totes les persones en l’accés a tots els espais públics i privats; entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d’atenció a la ciutadania.

199. Regularem, mitjançant la normativa en el marc de la llei d’accessibilitat universal a la Comunitat Valenciana, qualsevol classe d’ajuda que contribuisca a l’eliminació de les barreres de comunicació, a la plena accessibilitat a la informació i a la comunicació per a persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

200. Obrirem un Centre d’Atenció Primerenca de referència, de titularitat i gestió pública, en cada departament. I ampliarem el concert social amb les diferents entitats sense ànim de lucre per a garantir l’accés universal de 0-6 anys.

201. Impulsarem les figures de Professional d’Assistència Personal (PAP) i Professional d’Assistència Terapèutica Infantil (PATI) amb l'ampliació de les persones beneficiàries d’aquest personal d’acompanyament per a la promoció de la seua autonomia personal i facilitarem la vida independent, particularment, a persones amb malalties neurològiques, trastorn del espectre autista i malalties rares.

202. Acabarem amb la llista d’espera en dependència, modernitzarem i agilitzarem els processos de tramitació per tal d’afavorir l’autonomia personal, amb la superació de les 180.000 persones beneficiàries al llarg de la propera legislatura.

203. Ampliarem el servei de teleassistència avançada per a atendre i acompanyar les persones en situació de dependència al seu domicili.

204. Disposarem d’un Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat en totes les ciutats de més de 100.000 habitants, així com amb un servei d’atenció itinerant per a reduir les llistes d’espera i afavorir el reconeixement dels diferents graus de discapacitat.

205. Exigirem els 2.000 milions de deute de l’Estat així com el compliment de la seua obligació de finançar el 50% de l’atenció a la dependència. Destinarem eixos recursos per a millorar el sistema.

206. Inclourem en el catàleg de prestacions del sistema públic valencià de serveis socials la mediació comunicativa en llengua de signes per al foment de l’autonomia personal en la vida diària de les persones sordes.

207. Posarem en marxa el Consell Valencià de Persones amb Diversitat Funcional com a òrgan de representació i participació en el desenvolupament de les polítiques públiques de diversitat funcional i discapacitat.

208. Dignificarem les condicions de les persones cuidadores en l’entorn familiar i generarem una xarxa de suport, formació i reconeixement.

209. Completarem el procés de reformulació de l’atenció a persones amb capacitats judicials modificades, des de la proximitat i la interdisciplinarietat als equips per afavorir l’atenció centrada en la persona.

Salut mental i benestar emocional:

210. Desenvoluparem l'Estratègia Valenciana de Suport Social per a la recuperació i la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu 2023-2026.

211. Impulsarem l’atenció a persones amb problemes de salut mental i a la infància en tot el territori valencià amb l'ampliació dels Serveis Socials específics en tots els departaments.

212. Impulsarem campanyes de sensibilització i desestigmatització sobre la salut mental.

213. Reorientarem l’atenció a la salut mental perquè siga més comunitària, equitativa, accessible, de qualitat, eficaç i eficient.

214. Augmentarem els recursos dels Centres d’Inserció i Rehabilitació Sociolaboral (CRISOL) de titularitat pública i augmentarem el nombre de vies per a la inserció social de persones amb trastorns mentals greus: habitatge, treball adaptat, oci i companyia.

215. Transformarem progressivament el model residencial (CEEM) en un més digne i diversificat perquè les persones en centres i les que es troben a l’espera de plaça s’incorporen als recursos comunitaris en funció de les seues circumstàncies.

Desenvolupament comunitari i barris:

216. Aprovarem un nou Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (Pla VICS) com el full de ruta per a coordinar, des de la transversalitat i la universalitat, les polítiques d’equitat i justícia social de la Generalitat.

217. Obrirem, en el marc del Pla VICS 2024-2030, 298 centres comunitaris, en cadascuna de les zones bàsiques de serveis socials, que fomenten la cogestió i la participació ciutadana en programes de desenvolupament comunitari, xarxes de solidaritat i voluntariat per a previndre la soledat no escollida, l'enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat, el foment dels bons tractes i la gestió de les emocions.

218. Inclourem en el proper contracte-programa municipal un equip multidisciplinari que dinamitze les activitats i la vida dels centres comunitaris i es coordine amb la resta de recursos municipals amb una dotació anual de 25 milions d’euros.

219. Posarem en marxa programes de desenvolupament comunitari per a fomentar llaços familiars i comunitaris que generen una xarxa social saludable i un capital social fort que facilite la intervenció en casos de pèrdua, traumes, dol, addiccions i altres tipus de problemàtiques socials que precisen d’una atenció integral.

220. Promocionarem l’associacionisme, el voluntariat i la iniciativa social com a eines de cohesió social i participació ciutadana, i n'afavorirem l'acreditació com a capacitació laboral.

221. Garantirem l’alternativa residencial per a persones sense llar i un acompanyament comunitari per a possibilitar la seua atenció en tot el territori en col·laboració amb les entitats socials i amb l'aposta preferent del housing first.

222. Garantirem el finançament estable a les entitats del tercer sector d’acció social mitjançant el 0,7% social de l’IRPF per a fomentar programes de convivència, justícia social i foment de la vida independent.

223. Desenvoluparem una Estratègia Integral de Barris Inclusius amb l’objectiu d’oferir una alternativa residencial normalitzada a les famílies de barris amb una alta afecció pel risc climàtic, vulnerabilitat social i barreres urbanístiques. Les zones afectades no podran ser reurbanitzades, sinó destinades a la reforestació o l'equipament públic comunitari.

Prestacions socials:

224. Referenciarem el conjunt de les prestacions socials de la Generalitat al Salari Mínim Interprofessional amb actualització automàtica.

225. Impulsarem la Renda Valenciana d’Inclusió com a eina unificada de lluita contra la transmissió generacional de l’empobriment i les desigualtats per arribar a les 100.000 persones beneficiàries.

226. Aprofundirem en la formació dels i les professionals dels equips de serveis socials en el disseny, implementació i avaluació dels itineraris d’inserció sociolaboral i d’inclusió social per acompanyar en la construcció de projectes vitals de les persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió.

227. Posarem en marxa en 2025 la renda complementària d’ingressos del treball a la qual podran accedir persones amb ingressos laborals per baix de l'SMI.

228. Facilitarem l’accés a la Renda Valenciana d’Inclusió a joves a partir dels 18 anys.

229. Establirem un complement mensual de 100 euros per a les famílies monomarentals preceptores de la Renda Valenciana d’Inclusió.

230. Impulsarem les prestacions individuals d’emergència social (PEUS) i establirem un màxim de 15 dies per a la seua concessió des del moment de la sol·licitud.

231. Incrementarem les prestacions econòmiques per al sosteniment de la criança dirigides al foment de l’acolliment familiar per a fer front a la inflació.

Innovació, investigació i participació:

232. Desenvoluparem la Història Social Única i el Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials per a simplificar l'atenció a les persones usuàries, l'accés a les prestacions econòmiques i a la informació i l'atenció dels equips professionals.

233. Consolidarem l’Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials com a òrgan per a analitzar dades, elaborar estudis i informes en matèria de serveis socials.

234. Consolidarem la formació estable per als i les professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a través de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat (IVAFIQ).

235. Fomentarem el Comitè Valencià d’Ètica i desenvoluparem els comitès d’ètica departamentals, que vetllaran per un funcionament professional, de qualitat, amb garanties i empatia en els serveis socials, i desenvoluparan formació en matèria d’ètica a l’àmbit social.

236. Elaborarem un sistema d’indicadors de planificació i de gestió del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials adaptat a totes les realitats socials i geogràfiques.

237. Potenciarem la recerca i la innovació social, a través dels laboratoris socials, dels premis i de la difusió de bones pràctiques, per tal de donar resposta als nous reptes i problemàtiques socials.

238. Desenvoluparem el sistema de Qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, amb la creació de les figures professionals d’auditoria i del sistema de les certificacions de qualitat dels centres, serveis i programes de serveis socials.

239. Facilitarem la participació de la ciutadania i dels i les professionals en el disseny, avaluació i millora del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb un decret de participació.

240. Potenciarem la interlocució i participació dels i les agents implicats en els serveis socials amb la Generalitat amb la posada en marxa del Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials.

241. Avaluarem periòdicament els Serveis Socials Inclusius amb eines de diagnòstic per a assegurar una igual atenció en tot el territori i a tota la població.

242. Aprofundirem en les clàusules socials i reserva de mercat en totes les licitacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials perquè incloguen la perspectiva de gènere, del dret laboral i aspectes mediambientals.

Habitatge

Parc públic d’habitatge:

243. Posarem en marxa un Pla Edificant per a la construcció i adquisició de vivenda pública que col·labore amb els ajuntaments en la construcció de 5.000 vivendes de lloguer social per a ampliar el parc públic.

244. Crearem d'un Fons Valencià per a la construcció d’Habitatge Públic amb una dotació inicial de 50 milions d'euros.

245. Exigirem la incorporació de tots els immobles de la Sareb radicats en el País Valencià al parc públic de la Generalitat.

246. Constituirem l'Inventari d'Habitatge Públic del País Valencià per a permetre una gestió centralitzada de tots els immobles d’ús residencial, incorporant també els recursos residencials de l'àmbit municipal.

247. Amplificarem els programes de col·laboració públic i privada per a la construcció d'habitatges en lloguer en parcel·les de titularitat autonòmica i extensió del programa a solars de titularitat municipal.

248. Elaborarem un Pla d'Accés a l'Habitatge per a persones joves amb l'establiment de mesures d’accés prioritari i de reserves d'habitatge d’un 40% en el parc públic de lloguer de la Generalitat.

Garantir l’accés a un habitatge digne:

249. Exigirem la competència per a regular els preus del lloguer a través de la Llei Valenciana de l’Habitatge.

250. Garantirem que el 33% dels habitatges de les noves promocions siguen de protecció pública de manera definitiva per a afavorir l'accés a la vivenda en lloguera preus assequibles.

251. Establirem un règim sancionador i instruments de Control de Pràctiques Immobiliàries Abusives amb la finalitat de provocar un efecte dissuasiu en el camí de l’erradicació total d’estes pràctiques.

252. Crearem una oficina valenciana contra abusos immobiliaris que oferirà assessorament jurídic gratuït a totes les persones que es troben com a inquilines o que estiguen patint una situació d’abús immobiliari

253. Posarem en marxa una renda bàsica d'emancipació per a la joventut valenciana.

254. Crearem un programa ampliat d'ajudes al lloguer amb dotació assegurada per a totes aquelles persones i famílies que ho necessiten amb la implementació progressiva de les ajudes.

255. Augmentarem les ajudes al lloguer per a persones joves i facilitarem les condicions d’accés per tal que arriben a totes les persones sol·licitants que complisquen els requisits.

256. Integrarem treballadores i treballadors socials especialistes en habitatge als serveis socials dels municipis per a una major eficiència en la gestió de casos d'emergència habitacional.

257. Dotarem de personal suficient l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl per a una major eficàcia en la implementació de les polítiques d'habitatge de la Generalitat.

258. Posarem en marxa d’un model d'edificacions en fórmules d’habitatge col·laboratiu amb suport públic i altament replicable.

259. Fomentarem el cooperativisme d’habitatge en dret d’ús per a joves per mitjà de la cessió de terrenys públics a preu assequible.

260. Posarem en marxa programes socials de lloguer assequible en règim d’habitatge compartit entre persones joves i persones dependents, persones majors o amb diversitat funcional.

261. Fomentarem vies per a facilitar l'accés per a l’habitatge com a instrument d’independència vital de les dones, en especial les joves o les que tenen càrregues familiars:

a. Revisant els models d'habitatge, i adaptant-los a la diversitat familiar de la societat actual.

b. Fomentant les cooperatives en cessió d'ús.

c. Promocionant els espais habitacionals promoguts per dones i per sectors

vulnerables.

Rehabilitació, eficiència energètica i autoconsum:

262. Ampliarem les ajudes per a la rehabilitació de l'habitatge i la instal·lació de panells solars d’autoconsum per a reduir la factura de la llum.

263. Instal·larem el potencial màxim d’energia fotovoltaica en totes les teulades del parc públic d'habitatge de la Generalitat Valenciana i en solars residencials.

264. Crearem un programa específic per a la regeneració per part de la Generalitat de centres històrics en municipis en risc de despoblament.

265. Instaurarem un programa de masoveria, rural i urbana, que permeta l'accés a l'habitatge per a la seua rehabilitació.

266. Establirem un programa de rehabilitació d'edificis públics per a avançar en la constitució d'edificis d'emissions zero i ampliació del parc privat d'edificis mitjançant convocatòries de concurrència pública.

267. Treballarem per a fer accessibles els habitatges del parc públic i per a tindre habitatges públics adaptats per a persones amb diversitat funcional que accedisquen a vivenda pública.

268. Prioritzarem la rehabilitació del patrimoni públic d'habitatge per a posar en ús l'estoc de vivendes que té sense utilitzar.

Mobilitat

Rodalies:

269. Exigirem a l’Estat la gestió pròpia i el pressupost del servei de rodalies i de la infraestructura ferroviària (vies i estacions).

270. Desenvoluparem fins a 2035 una xarxa ferroviària integrada de la Generalitat amb els següents desenvolupaments:

a. Nucli Alacant:

i. Crearem una nova línia de tren fins a Torrevieja.

ii. Connectarem l'aeroport de l'Altet amb la línia C1 de tren d'Alacant i Elx amb la construcció d'una nova variant de vies que allibere el litoral d'Alacant al barri de San Gabriel.

iii. Posarem en marxa el tren de la costa entre Alacant, Dénia i Gandia i desdoblarem el tram Cullera-Gandia.

iv. Avançarem en el soterrament definitiu de les vies, la connexió entre els barris al nord i sud de les vies i, sobretot, la creació d’un gran parc urbà per a la ciutadania d’Alacant.

v. Millorarem les connexions a la nova estació de Matola amb les estacions del nucli urbà d'Elx. De la mateixa manera, ampliarem i

millorarem l’estació d’Elx Mercaderies.

vi. Farem l'extensió de la línia C3 d'Alacant a Sant Vicent del Raspeig fins a Villena i Caudete.

b. Nucli València:

i. Modernitzarem la línia ferroviària Xàtiva-Alcoi amb la recuperació del projecte de la variant de Benigànim i l'extensió fins a Alacant. A

més, crearem centres logístics per a mercaderies a la Vall d’Albaida i l’Alcoià-Comtat.

ii. Reclamarem la modernització urgent del corredor Sagunt-TerolSaragossa i la seua continuïtat fins a Pamplona, Bilbao i França

perquè permeta la circulació de trens ràpids transpirinencs de

persones i mercaderies.

iii. Duplicació del traçat de la línia C1 entre Cullera i Gandia.

iv. Extensió de la línia C2 fins a Caudete.

v. Extensió de la línia C3 fins a Camporrobles.

vi. Extensió de la línia C5 fins a Barracas.

vii. Crearem una nova línia C7 des de València fins al Port de Sagunt

amb parada en Parc Sagunt II i la gigafactoria de bateries.

viii.Posarem en marxa una nova línia de tren entre Xàtiva i Gandia.

c. Nucli de rodalies diferenciat a Castelló de la Plana

i. Avançarem en la creació d'un servei de rodalia des de Castelló de la Plana cap al Baix Maestrat amb la creació d'una línia de rodalia Castelló de la Plana-Vinaròs que consolide els serveis des de Castelló de la Plana cap al Baix Maestrat.

ii. Incorporarem noves màquines per augmentar la velocitat dels trajectes València-Castelló de la Plana i Castelló de la PlanaVinaròs.

iii. Augmentarem a 15 les freqüències entre Castelló de la Plana i Vinaròs.

iv. Transformarem el CIVIS (tren directe sense parades) en tots els trajectes Castelló de la Plana-València perquè donen continuïtat als trajectes des de Vinaròs, per reduir fins a 1:35 h el trajecte complet entre Vinaròs i València.

271. Ampliarem les freqüències de Rodalies i habilitarem horaris nocturns els caps de setmana.

272. Impulsarem l’acceleració de les obres del Corredor Mediterrani així com les obres relacionades amb aquest projecte, com la plataforma Castelló de la Plana-València o el túnel passant a València entre d'altres, per a millorar la infraestructura, les freqüències i el servei de rodalia.

Transport metropolità:

273. Continuarem estenent la xarxa de Metrovalència amb noves línies per a connectar més punts de la ciutat i l'àrea metropolitana:

a. Crearem una nova línia que done servei als municipis de Xirivella, Alaquàs, Aldaia i el barri del Crist.

b. Recuperarem el projecte original de la línia 10 de Metrovalència i n'estudiarem la prolongació pel centre històric.

c. Redissenyarem les línies 11 i 12 de Metrovalència per a no ser redundants i perquè s'adapten a les necessitats ciutadanes de mobilitat.

d. Prolongarem la línia 1 i 2 des de Bailén fins a La Fe.

e. Duplicarem el túnel entre l'Alameda i Bailén per a poder ampliar considerablement les freqüències de la xarxa al centre de València.

f. Recuperarem el projecte de prolongació de la línia 9 des de Riba-roja fins a Vilamarxant.

g. Estudiarem l’ampliació de la xarxa a poblacions de l’àrea metropolitana que a hores d’ara no compten amb cap connexió ferroviària.

274. Estendrem la xarxa del TRAM d’Alacant perquè done servei a la totalitat de la ciutat i a més municipis de l’àrea metropolitana:

a. Posarem en marxa una línia fins a Sant Joan d'Alacant amb un traçat àgil i

consensuat amb la ciutadania.

b. Obrirem l'estació de TRAM sota l'estació de Renfe i ampliarem el traçat als barris de la Florida, Babel i San Gabriel.

c. Ampliarem la línia 2 amb noves parades a Sant Vicent del Raspeig.

d. Crearem una nova línia que done servei als barris de Sant Blai, Sant Agustí, los Ángeles i la Tómbola.

e. Connectarem la línia 4 amb la parada de Costa Blanca.

f. Duplicarem i electrificarem el traçat des de Benidorm fins a Dénia.

275. Redefinirem les linies de transport públic de les comarques de Castelló per a millorar les freqüències, reduir el temps de viatge i connectar totes les poblacions, i estudiarem diferents plataformes per a cadascuna d’elles (tramvia, bus, llançadora, etc):

a. Àrea Metropolitana de la Plana:

i. M1. Benicàssim-Grau-Castelló de la Plana

ii. M2. Borriol-Castelló de la Plana

iii. M3. L’Alcora-Castelló de la Plana

iv. M4. Onda-Castelló de la Plana

v. M5. Borriana-Almassora-Castelló de la Plana

vi. M6. Onda-Vila-real-Borriana

vii. M7. La Vall d’Uixò-Nules

b. Àrea Metropolitana del Maestrat:

i. M1. Vinaròs – Benicarló (circular)

ii. M2. Vinaròs – Peníscola

276. Ampliarem l'horari de Metrovalència, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló fins a les dos de la matinada entre setmana i durant 24h els caps de setmana.

277. Ampliarem la xarxa de pàrquings dissuasius a les entrades de les ciutats situats al costat de les estacions de tren, metro, TRAM i bus per a afavorir l'entrada i l'eixida de les ciutats en transport públic, de manera barata, ràpida i còmoda.

278. Augmentarem la freqüència i les alternatives de transport públic, especialment en zones pròximes a centres educatius i universitaris.

279. Continuarem ampliant en els centres i barris concorreguts de les ciutats les zones d'aparcament preferents per al veïnat.

280. Promourem l’aprovació d'una llei estatal de finançament de transport públic que garantisca els fons de finançament estables per al transport públic de rodalia i per al transport metropolità a les ciutats valencianes d'acord amb el pes poblacional que tinguen.

281. Crearem autoritats metropolitanes de transport a Alacant-Elx, la Plana i el Maestrat i les dotarem de pressupost per part de la Generalitat, per tal de coordinar tots els mitjans de transport públics (rodalia, metro, tram, bus, transport rural i bicicletes), els horaris i les freqüències.

282. Exigirem a l’Estat una relació horitzontal en la decisió de les grans infraestructures perquè siguen fruit del consens amb l’administració autonòmica i la local.

283. Garantirem que totes les línies de Metrovalència, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló puguen ser accessibles per a qualsevol persona.

Intermodalitat:

284. Integrarem tot el transport públic valencià (urbà, interurbà, ferroviari, rural i serveis municipals de bicis) en una única targeta per a possibilitar la mobilitat per la totalitat de la geografia valenciana amb un únic abonament.

285. Estendrem de manera permanent la gratuïtat del transport públic per a joves.

286. Posarem en marxa un sistema integrat de transport públic a demanda per a les zones rurals sense transport públic regular, connectada als principals nodes de transports i a la xarxa de ferroviària de manera intermodal.

287. Redissenyarem per complet el mapa concessional de transport de passatgers per carretera amb l'establiment de nodes comarcals d’interior amb connexions directes per bus a estacions de la línies de ferrocarril, amb l'augment de freqüències i amb la sincronització d'horaris amb els trajectes ferroviaris.

288. Donarem prioritat en les polítiques de mobilitat a la reducció del temps dels desplaçaments, facilitarem els accessos i els itineraris quotidians de tota la ciutadania amb vista de garantir la igualtat de gènere en l'accés a l'ocupació, formació, serveis, relacions socials, oci, cultura i altres oportunitats.

Sostenibilitat:

289. Estendrem una xarxa ciclista per tota la geografia valenciana per possibilitar la mobilitat intermunicipal en bicicleta de manera segura i ràpida.

290. Impulsarem un sistema unificat dels serveis municipals de lloguer de bicicletes per afavorir-ne l'ús en desplaçaments entre diferents municipis.

291. Implantarem sistemes per a incentivar que les persones es desplacen al seu treball en la bicicleta, amb transport públic o a peu.

292. Crearem una targeta verda de transport públic amb la qual utilitzar tot el transport públic gratuïtament durant 2 anys, que s'entregarà a totes aquelles persones que acrediten que han donat de baixa un vehicle particular.

293. Coordinarem amb la resta d'autonomies els mecanismes de control i gestió de les empreses de VTC.

294. Continuarem potenciant a les ciutats els models de peatonalització dels centres i nuclis antics, la xarxa ciclista a les ciutats i la millora de freqüències i temps de viatge del transport públic urbà en bus, metro i tramvia.

295. Impulsarem la posada en marxa de models de lloguer per hores de vehicles compartits a les ciutats.

296. Promourem plans de desplaçament sostenible al treball, premiant les empreses que opten per mitjans de transport col·lectiu per als seus treballadors i treballadores.

297. Desenvoluparem una xarxa pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a partir d’energies renovables, amb la promoció de la iniciativa pública i de les comunitats energètiques locals, per a teixir una xarxa àmplia en tot el territori valencià que incentive l’adquisició de vehicles elèctrics.

298. Subvencionarem les accions de transició cap a una mobilitat lliure d’emissions: vehicles elèctrics i vehicles amb hidrogen.

299. Destinarem els diners que ara es dediquen a subvencionar vols curts que compten amb alternatives de viatge en tren, a la promoció del transport públic en rodalies, metro i tramvia.

Carreteres, mercaderies i ports:

300. Ampliarem els accessos a l'AP-7 perquè done servei a les comarques i poblacions que travessa i evitarem, així, la construcció de noves variants que fragmenten més el territori.

301. Connectarem l'AP-7 amb l'actual traçat de la CV-60 amb l'aprofitament dels vials actuals i protegirem l'horta de la Safor. Així, estalviarem 60 milions d'euros per a reforçar el transport rural a demanda i la xarxa de transport públic.

302. Promourem la creació de centres logístics en la proximitat de les àrees urbanes on puguen arribar les mercaderies per ferrocarril i ser distribuïdes als comerços detallistes per mitjà de sistemes comuns de repartiment basats en vehicles no contaminants.

303. Reclamarem la transferència de les competències en gestió de ports, per tal que la seua governança i les decisions que s'hi prenen les puguen decidir les administracions locals de forma més democràtica, sostenible, justa i de proximitat.

304. Promourem l'obertura dels ports a les ciutats on estan ubicats i el diàleg permanent amb la ciutadania i veïnat.

305. Obrirem els ports perquè s'hi permeten zones d'accés a la ciutadania, amb la posada en marxa de mesures de transparència perquè se'n puga conéixer l'activitat.

Cultura

Democratització de la cultura:

306. Impulsarem la creació de Consells Comarcals de Cultura com espais de diàleg, formació, participació i coordinació de la ciutadania i dels agents públics i privats que gestionen recursos culturals.

307. Elaborarem un Pacte per a la Democratització de la Cultura que garantisca, en totes les institucions valencianes públiques i privades, l’accés a la cultura de totes les persones, amb perspectiva de gènere, i totes les diversitats culturals.

308. Convertirem el Palau de Comunicacions en un centre cultural d’avantguarda i creació multidisciplinari.

309. Elaborarem el Pla de Foment de la Cultura Popular Valenciana.

310. Crearem un programa de cultura hospitalària per a portar la música, les arts escèniques i el cinema als hospitals públics valencians i per a acompanyar amb cultura la recuperació de persones hospitalitzades.

311. Impulsarem un pla estratègic d'estabilitat i dignitat laboral dels i les professionals vinculats al sector de la cultura.

312. Crearem un Pla d'Intervenció Cultural i Esportiva als centres penitenciaris valencians per a acompanyar la reintegració i reinserció de les persones presidiàries en les xarxes comunitàries i socials.

313. Crearem una línia d’ajudes per a projectes que promoguen la inclusió social a travésdel patrimoni i els museus, especialment en entorns socialment desfavorits.

314. Elaborarem el Pla de Cultura i Joventut, en col·laboració amb el Consell Valencià de la Joventut, per a garantir l’accés de les persones joves als recursos culturals.

315. Crearem un catàleg d’ús cultural dels espais públics per tal que artistes, col·lectius i agents joves de la comunitat cultural puguen fer ús d'espais en desús o infrautilitzats.

316. Impulsarem una xarxa pública d'espais de coworking culturals per a la creació artística jove.

317. Crearem escoles públiques de cultura per a joves (danses, música, pirotècnia, muixeranga…)

318. Donarem suport als projectes culturals adreçats a persones majors que es duguen a terme en Centres d’Activitats per a Majors o en centres residencials.

319. Garantirem que els plans estratègics i documents definitoris de les polítiques relacionades amb el patrimoni cultural continguen estudis de dinàmiques socials i

anàlisi amb enfocament de gènere i interseccional amb la finalitat de determinar aquells àmbits en els quals és necessari implementar amb major urgència estratègies d'igualtat de gènere interseccional.

320. Incentivarem la creació cultural de les dones, fomentant especialment la creació i representativitat de dones migrades, dones gitanes, dones trans, dones amb diversitat funcional i dones racialitzades.

321. Implantarem sistemes d’audiodescripció, subtítols, bucles magnètics, exposicions tàctils i textos en lectura fàcil en els espais culturals de la Generalitat, i en fomentarem l’aplicació en altres instal·lacions culturals.

322. Oferirem recursos culturals a les persones amb malalties mentals i per a donar visibilitat a les creacions d’aquest segment de la població.

323. Crearem un Llibre de Bones Pràctiques en la gestió cultural, per a garantir condicions dignes de contractació i selecció de llocs directius, tant a l’administració autonòmica com en l’àmbit local.

324. Valorarem als barems de les convocatòries d’ajudes culturals les mesures que es duguen a terme per a reduir la bretxa de gènere.

325. Convocarem la Mesa de les Professions de la Cultura, com a espai de diàleg amb la conselleria competent en matèria d’ocupació, l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics, l’àrea de Formació Professional i els col·lectius de treballadores de la cultura, per a millorar la transició entre les diferents etapes formatives i garantir una correcta incorporació al món laboral.

326. Treballarem en la reversió a la titularitat pública de tots aquells béns immatriculats de forma il·legítima per l’Església catòlica.

327. Seguirem reivindicant davant del govern d'Espanya el retorn de la Dama d'Elx a la seua localització original.

Cultura per a tot el territori:

328. Ampliarem la xarxa de contenidors culturals de la Generalitat Valenciana a les comarques de Castelló i d'Alacant.

329. Crearem un programa de contractació permanent de promotors i promotores culturals als pobles del nostre país que, en coordinació amb ajuntaments i l'Institut Valencià de Cultura, desenvolupen programes d'intervenció cultural en diferents municipis.

330. Elaborarem el Pla de Cultura 2025-2030 per a tot el territori valencià que garantisca l’accés a la cultura de totes les persones i que, sobre la base d’un estudi exhaustiu, establisca terminis i indique objectius a assolir a curt, mitjà i llarg termini i planifique el finançament plurianual.

331. Ampliarem el Circuit Cultural Valencià a totes les arts escèniques, la música, l’audiovisual i les arts plàstiques i el llibre, per a garantir una oferta cultural territorialitzada.

332. Elaborarem el Pla Integral de la Música Valenciana en contacte amb els membres de la Mesa de la Cultura Valenciana (secció música professional) per a establir estratègies a mig i llarg termini que permeten vertebrar i professionalitzar el sector de la música valenciana.

333. Coordinarem accions conjuntes amb RTVE perquè el Benidorm Fest es convertisca també en un espai de promoció i visibilització de la música valenciana a nivell estatal.

334. Augmentarem les ajudes per a l’edició de llibres en format electrònic, tant en la forma com en el contingut, així com la formació en habilitats booktubers i formats transmèdia per a persones joves escriptores.

335. Participarem directament al Teatre Principal d’Alacant mitjançant l’Institut Valencià de Cultura per a impulsar una programació que complete l’oferta pública d’arts escèniques al País Valencià de forma ordenada en els tres principals teatres valencians.

336. Potenciarem l’especialització dels festivals existents: Mostra de Teatre d’Alcoi, Sagunt Clàssic, Festival Medieval d’Elx, Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida, Festival de Mim de Sueca, Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real, Projecte FES-Circ, Festival de Titelles d’Alberic, Mostra de Teatre Novell de Foios, Dansa València, Dansa Riba-roja.

337. Signarem convenis amb ajuntaments per a participar en la gestió de grans infraestructures culturals i per a garantir així programacions culturals amb visió territorial, descentralitzada i vertebradora.

338. Promourem acords amb les mancomunitats per a la contractació de gestors i gestores culturals i equips de mediació que despleguen projectes d’abast comarcal.

339. Promourem el desplegament de bibliobusos als municipis i comarques on la xarxa de biblioteques i agències de lectura siga insuficient.

340. Territoritalitzarem l’oferta de la Filmoteca Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments.

Inversió pública cultural:

341. Modernitzarem les infraestructures de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) amb l'obertura al seu barri i a la ciutadania i amb la reivindicació d'un millor finançament per part de l'Estat.

342. Reforçarem l’estratègia de creació de nous públics: convocarem ajudes a projectes d’arts escèniques i educació i d’arts escèniques i integració social.

343. Crearem l’Escola Valenciana de Cinematografia.

344. Crearem espais de video-gaming d'ús públic amb les consoles de videojocs més populars i una biblioteca de jocs lliure de violència, odi i masclisme.

345. Posarem en marxa una nova Escola d’Art Dramàtic de titularitat pública a la ciutat d’Alacant.

346. Crearem una finestreta única telemàtica per a agilitzar i facilitar la gestió d’ajudes i subvencions dels sectors culturals i esportius.

347. Dotarem de major independència del Ministeri, independència artística i d'autonomia en la gestió als museus de Belles Arts de València, Alacant i Castelló de la Plana, amb el desenvolupament de les accions legislatives necessàries.

348. Dotarem la inspecció de biblioteques del personal tècnic necessari perquè puga dur a terme les seues funcions de forma adient.

349. Establirem un mapa de biblioteques com una eina de planificació i escalabilitat del nivell de servei per a garantir uns mínims requisits en les biblioteques i per a les xarxes urbanes adients a la realitat de cada territori.

350. Inclourem mecanismes que possibiliten altres models de gestió del servei bibliotecari segons la realitat sociodemogràfica de cada territori per als municipis de menys de 2.000 habitants (bibliobusos, gestió mancomunada, etc.).

351. Elaborarem un Pla de Biblioteques que reforce els serveis bibliotecaris centrals i coordinats del Sistema Bibliotecari Valencià, facilite la col·laboració de totes les administracions per a donar suport a les polítiques bibliotecàries i fomente la innovació i la modernització dels serveis.

352. Impulsarem una Xarxa de Biblioteques que treballe per a la transversalitat del servei bibliotecari com agents transformadors del territori; dissenye els mecanismes de cooperació entre les administracions, i cree òrgans de governança, participació i cooperació superant el caràcter consultiu de l’actual consell de biblioteques.

353. Presentarem anualment a l’administració central de l’Estat un programa d’inversions prioritàries en elements patrimonials i infraestructures culturals.

354. Impulsarem el sector audiovisual valencià internacionalment, acompanyant els diferents sectors a desenvolupar-se internacionalment, buscar finançament, accedir a festivals, etc.

355. Impulsarem i ampliarem l’àmbit d’acció de l’IVAM com a museu del segle XXI i el situarem com a referent internacional dins del marc de la Mediterrània.

356. Defensarem un millor finançament per part del Ministeri de Cultura dels espais culturals valencians com l'IVAM, les Arts i el Museu de Belles Arts, infrafinançats respecte altres infraestructures culturals de l'Estat.

357. Seguirem reforçant la producció artística en valencià a tots els àmbits (literatura, arts escèniques, audiovisual...).

358. Ampliarem el Pla de Mecenatge, previst en l’actual llei de mecenatge, per augmentar els resultats i el nombre de mecenes.

359. Ampliarem l’Agenda Cultural Valenciana Electrònica amb noves actualitzacions que facilitaran més l’accés electrònic a l’oferta cultural de tot el territori, amb informació, descomptes personalitzats i promocions.

360. Farem la transició progressiva de les subvencions públiques a entitats privades a contractes–programa de durades variables, en què s’avalue la rendibilitat social i educativa dels projectes, i eliminarem les ajudes no reglades o que s’hagen fet sense concurrència pública.

361. Impulsarem un Pla de Foment de les Arts Plàstiques que permeta identificar els nuclis de creació, especialment els emergents, així com els àmbits on cal un major suport institucional (professionalització, territorialització, estabilització...).

362. Reforçarem les línies d’ajuda a programes artístics que es desenvolupen en l’àmbit local, tant pel que fa a la creació artística com a la producció i exhibició.

363. Donarem suport a la creació artística mitjançant l’ampliació de les convocatòries de residències, projectes d’innovació, creació emergent, etc., i donarem especial suport a la creació per part de dones.

364. Crearem un fons d’arxius sonors corresponents a la Fonoteca de Materials i contactarem i coordinarem amb altres entitats públiques i privades l’accés a altres fonts de documentació de música tradicional.

365. Augmentarem les produccions pròpies de l’Institut Valencià de Cultura i afavorirem el finançament de centres de producció comarcal d’arts escèniques vinculats a l’economia local.

366. Incrementarem els acords amb el Consell Valencià dels Mitjans de Comunicació per a la potenciació de les produccions valencianes.

367. Crearem la Xarxa d’Espais Culturals (XEC) com a registre únic de totes les instal·lacions culturals del País Valencià, siga quina siga la seua titularitat, amb indicació de les condicions físiques dels espais, horaris, mesures d’accessibilitat i condicions de contractació.

368. Visibilitzarem influencers, creadors i creadores de continguts a TikTok, Instagram i YouTube, amb una especial atenció a aquells continguts en valencià.

369. Promourem el podcast com a element creatiu de producció de nous continguts amb caràcter més reflexiu i ciutadà per a difondre en obert amb la col·laboració de la Xarxa de Ràdios Locals i potenciarem l'elaboració de continguts podcast en valencià.

370. Crearem una modalitat del premi Carles Santos a la millor sessió de música electrònica valenciana perquè reconeguen la tasca i la innovació dels i les DJ que punxen a les discoteques valencianes.

Esport

L’esport en l’educació i la salut:

371. Crearem una línia de subvencions als ajuntaments per a la implantació d’escoles esportives municipals i escoles de vacances.

372. Augmentarem el nombre d’esports inclosos i l’abast del programa Esport a l'Escola perquè arribe a més centres educatius.

373. Ampliarem la carta de serveis de les Escoles de la Mar de la Generalitat.

374. Implantarem un programa d’educació basat en valors en la pràctica esportiva per a participants, famílies o espectadors, entre d’altres, en col·laboració amb les corresponents federacions esportives.

375. Implantarem, en coordinació amb la conselleria de Sanitat i els ajuntaments, programes municipals de prescripció de l’exercici físic per professionals sanitaris dels centres de salut, dirigits als diversos grups de població, especialment amb persones majors (programes d’envelliment actiu) o amb diverses patologies.

376. Implantarem l’obligació de realització d’un ecocardiograma a tota la població escolar de 12 anys per tal de detectar possibles cardiopaties congènites.

377. Redactarem amb les universitats valencianes i altres associacions especialitzades guies per a la implantació de plans d’igualtat, plans d’esport inclusiu o plans per al foment i la protecció en l’esport de les persones LGTBIQ+.

Professionalització de l’esport:

378. Crearem un Centre d’Alt Rendiment al Complex Esportiu de Xest.

379. Augmentarem el nombre d’esports participants en els Plans d’Especialització Esportiva de Xest.

380. Promocionarem programes conjunts amb Universitats i Federacions esportives per afavorir específicament la preparació d’esportistes d'elit, compatibilitzant-ne l'activitat dins de la Universitat.

381. Impulsarem els esdeveniments esportius sostenibles des del punt vista econòmic i mediambiental.

382. Implantarem programes de tecnificació autonòmics en tots els esports i programes estatals en aquells que complisquen els requisits necessaris.

383. Promocionarem els centres especialitzats de tecnificació i centres especialitzats d’alt rendiment, que se sumen als ja qualificats en la present legislatura (judo, ciclisme, motor...), distribuïts pel territori valencià.

384. Enfortirem el sistema de beques acadèmicoesportives per a afavorir la compatibilització de la formació acadèmica amb la pràctica esportiva.

385. Enfortirem el sistema de premis per a esportistes amb resultats internacionals, creat en la present legislatura, com ajuda per a la seua preparació.

386. Crearem, juntament amb l’IVACE, una línia d’ajudes per a l’augment de l’eficiència energètica de les instal·lacions esportives i afavorirem la inclusió de sistemes renovables de generació energètica.

387. Continuarem fomentant la incorporació de les dones en tots els àmbits de l'esport professional.

388. Augmentarem el nombre de jornades esportives i ampliarem territorialment els Jocs Esportius Adaptats, en el camí cap als Jocs Esportius Inclusius.

389. Enfortirem el programa PROAD+ d'esport d'elit com a eina de desenvolupament social, acadèmic i laboral.

390. Crearem espais de referència per a la pràctica dels esports urbans arreu del territori valencià i desenvoluparem un mapa amb punts per a la pràctica de l'skate, cal·listènia, parkour, etc.

391. Potenciarem el suport a l’esport paralímpic per a promocionar la pràctica esportiva entre persones amb discapacitat i diversitat funcional.

392. Augmentarem les ajudes per a la construcció, ampliació, modernització i millora d'infraestructures esportives municipals.

Esports nacionals:

393. Crearem una gala anual de la pilota valenciana per reconéixer els èxits dels i les nostres esportistes nacionals de pilota i bones pràctiques esportives relacionades amb la pilota valenciana. A més, reconeixerem els èxits i bones pràctiques d'altres esportistes internacionals en la pràctica de la pilota a mà.

394. Adquirirem des de la Generalitat Valenciana el Trinquet de Pelayo de València i garantirem una agenda esportiva i cultural relacionada amb la pilota a l'alçada del que la «Catedral de la Pilota» representa per a l'esport de pilota valenciana.

395. Promocionarem els esports i activitats tradicionals valencians (pilota valenciana, vela llatina, llaguts, pesca amb rall...).

396. Garantirem una planificació territorial de les instal·lacions de pilota.

397. Posarem en marxa, d’acord amb la Federació de Pilota, els programes de formació tècnica i de jutges i jutgesses i promourem la creació d’una borsa de treball.

398. Aplicarem programes de promoció amb col·laboració amb els ajuntaments per tal de propiciar l’ambient necessari per a poder oferir la pilota com a alternativa d’oci i esport a tots els municipis.

399. Crearem un abonament jove d'accés gratuït a les competicions de pilota valenciana.

400. Crearem un programa per a potenciar la pràctica de la vela llatina.

401. Promourem les seleccions valencianes en categories inferiors i absolutes.

402. Aprofitarem el programa Erasmus+ per a començar a col·laborar amb altres països europeus i intercanviar informació sobre les diferents competicions internacionals que tenen lloc al nostre territori.

Economia al servei de les persones

Ocupació

Treball digne per viure millor:

403. Impulsarem un nou marc valencià de relacions laborals que garantisca el dret a un treball digne per a totes les persones, respectuós amb les necessitats de conciliació familiar i personal i que aposte per la corresponsabilitat i la cogestió democràtica de les empreses.

404. Recuperarem la participació de les persones treballadores en els resultats empresarials amb la garantia d'un repartiment mínim de les millores de productivitat i dels beneficis empresarials amb les persones treballadores.

405. Continuarem impulsant la reducció progressiva de la jornada laboral a 32 hores setmanals sense pèrdua salarial a través de programes que contemplen incentius econòmics per a les empreses, així com mesures d'acompanyament i formació.

406. Desenvoluparem un Pla Valencià per a la Racionalització Horària i la Conciliació, tant en el sector públic com privat, amb la promoció de pactes locals pel dret al temps per a desplegar les iniciatives a l'àmbit municipal per a fer efectiu el dret a conciliar la vida laboral, personal i familiar.

407. Garantirem la integració de manera transversal de l'enfocament de gènere i interseccional en el disseny, execució, seguiment i avaluació de les polítiques d'ocupació i promourem les condicions necessàries perquè la igualtat de gènere s'aplique en les condicions d'accés a l'ocupació, la selecció de personal i la contractació.

408. Incentivarem l’elaboració dels plans d'igualtat en les empreses valencianes.

409. Impulsarem i desenvoluparem un pacte Empresa i Gènere que incloga la perspectiva de gènere interseccional en l’òptica empresarial i laboral amb mesures de conciliació corresponsable, igualtat salarial i participació de les dones en els òrgans de decisió.

410. Publicarem anualment un informe territorialitzat sobre la bretxa salarial de gènere valenciana, ajustada i sense ajustar, entre dones i homes, amb la distribució per sectors i subsectors d'activitat econòmica i amb l'evolució en el temps. Este informe inclourà la perspectiva interseccional.

411. Crearem un pla específic contra l'escletxa salarial i lluitarem contra les formes de precarietat feminitzades, en especial les més greus, com el treball a temps parcial i els sectors més precaritzats: netejadores i cuidadores, artistes i recreatives, direcció i gerència, treballadores qualificades, comerç i restauració, no qualificades i mitjanes empreses.

412. Promourem campanyes de revaloració dels llocs i sectors feminitzats perquè tinguen una millora retributiva.

413. Fomentarem la transparència retributiva de les empreses per a rebre subvencions o accedir a la contractació pública amb la publicació de les taules salarials de les plantilles laborals desagregades, com a mínim, per sexe/gènere i edat.

414. Desenvoluparem mesures d'acció positiva i equitat del gènere infrarrepresentat en matèria de formació i d'ocupació.

415. Implantarem mesures contra la desprotecció laboral i social que pateixen les dones en les activitats econòmiques submergides i afavorirem que accedisquen als drets i a les prestacions del treball amb contracte.

416. Elaborarem anualment una enquesta d’usos del temps de la població valenciana, amb enfocament de gènere i interseccional, que permeta identificar les distintes problemàtiques existents i les possibles línies d'intervenció.

417. Incrementarem el reconeixement legal i social del treball de cures i del voluntariat amb la promoció d'una distribució justa del treball amb perspectiva de gènere. Reconeixerem l'experiència laboral de les persones que desenvolupen aquestes tasques i no les categoritzarem com a persones no actives a efectes d'acomplir amb els requisits per a rebre determinades prestacions socials.

418. Impulsarem l'extensió del teletreball en tots els àmbits, especialment a l'administració pública i a les empreses del sector serveis, a través de protocols de desplegament consensuats amb els agents socials i que garantitzen el dret de desconnexió, la provisió d’infraestructures i l’equipament adequat i la salut laboral.

Les persones i les cures al centre:

419. Continuarem impulsant i ampliant les actuacions del programa Avalem Joves, i el convertirem de manera permanent en un vertader programa d'ocupació garantida per a les persones joves perquè els facilite la possibilitat d'obtenir una primera experiència laboral, així com de disposar d'oportunitats de formació i d'orientació laboral.

420. Crearem programes de primera oportunitat garantida per tal que totes les persones joves tinguen una experiència laboral assegurada en finalitzar els estudis.

421. Reforçarem la dotació pressupostària del programa Avalem Dones per ampliar-ne l'abast, facilitar la contractació de dones en l'àmbit rural i incorporar la perspectiva de gènere en la resta de programes d’ocupació.

422. Implementarem ajudes perquè els col·lectius amb una major dificultat d’accés al mercat laboral (joves, dones, majors de 50 anys i persones aturades de llarga durada) puguen constituir-se com a treballadors i treballadores autònomes.

423. Reclamarem a l’Estat la transferència de la gestió de les polítiques de prestacions i subsidis d'atur a la Generalitat. Estes hauran d’estar dotades d’un finançament suficient i hauran de contemplar la cessió del personal necessari.

424. Promourem iniciatives conjuntes amb empreses i agents socials per afavorir la inclusió laboral de les persones amb neurodiversitat (persones amb autisme, dèficit d'atenció, dislèxia, discapacitat intel·lectual, etc.).

425. Desenvoluparem protocols específics per a la inclusió laboral de les persones migrants, refugiats o en petició d'asil que incloguen formació en matèria de llengües, orientació i pràctiques laborals.

426. Desplegarem l’estratègia de retorn de valencians i valencianes per al retorn de talent fugat amb la creació de línies de suport específiques per a la contractació laboral de persones joves retornades de l’estranger que desitgen desenvolupar el seu projecte de vida al territori valencià.

427. Aplicarem les mesures de protecció laborals del nou Estatut del Becari a les pràctiques professionals realitzades en el sector públic.

428. Desenvoluparem la primera estratègia valenciana de cures i l’equitat salarial que fomentarà la corresponsabilitat social del treball de cures i reproductiu: les empreses, el tercer sector i les administracions públiques són corresponsables de les cures.

429. Bonificarem les empreses que incloguen mesures de compensació positiva al gènere infrarrepresentat que afavorisquen el temps destinat a les cures i la criança.

430. Fomentarem que la Generalitat i les empreses amb activitat al territori valencià garantisquen la presencialitat flexible i el teletreball dels i les treballadores buscant l’equilibri entre la incorporació dels homes a les cures i la de les dones als llocs de responsabilitat.

431. Crearem un pla específic per a millorar la situació laboral de les treballadores de la llar.

432. Afavorirem la creació de cooperatives amb ajudes directes que trenquen la relació laboral individualitzada i garantisquen condicions laborals justes per a les persones que hi treballen, en especial l’ocupació domèstica, la neteja i, en particular, les cambreres d'hotel.

433. Proposarem que s'habiliten espais de lactància amables als llocs de treball, d’ús opcional i mai obligatori, per a facilitar l'extracció de la llet i l’alimentació del bebé, així com la conservació en condicions higièniques i sanitàries adequades de la llet.

Servei valencià d’ocupació pròxim, participatiu i innovador:

434. Introduirem la intermediació basada en competències als mecanismes de selecció i perfilat del Servei Valencià d'Ocupació, per tal que les empreses puguen contactar amb sol·licitants d’ocupació més ajustats als perfils laborals que realment necessiten.

435. Crearem la xarxa d'Espais Col·labora, espais col·laboratius de treball disponibles per a persones autònomes i treballadores en remot, amb la col·laboració dels ajuntaments, i especialment dirigits per als municipis de menys de 10.000 habitants.

436. Convertirem el futur Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació de LABORA en un punt de referència internacional en matèria de noves polítiques públiques d'ocupació, obert a l'experimentació i amb una interrelació directa amb les persones i la ciutat.

437. Crearem xarxes de mentoratge i suport mutu entre persones aturades, dinamitzades pels Espais Labora i amb la col·laboració dels ajuntaments i d'entitats socials del territori.

438. Posarem en marxa la figura d’orientació laboral de capçalera perquè totes les persones joves tinguen un assessorament personalitzat en matèria d'ocupació durant la seua trajectòria laboral.

439. Desenvoluparem campanyes de filiació al programa de Garantia Juvenil per tal d’incorporar al programa tota la població juvenil que haja finalitzat estudis i no trobe feina.

440. Promourem la col·laboració entre Labora i els serveis d’inserció laboral dels centres educatius i universitaris per tal d’oferir assessorament integral i informació sobre eixides professionals i inserció ocupacional.

441. Seguirem desplegant i reforçant pressupostàriament el programa Laborant per a la millora dels Espais Labora i els Espais Labora Formació arreu del territori, prestant especial atenció a aquelles àrees amb menor disponibilitat de recursos.

442. Estendrem la xarxa de Punts Labora al territori, en col·laboració amb els ajuntaments, i ampliarem la circulació del Punt Labora Mòbil (autobús amb oficina itinerant) a més municipis i amb major freqüència amb l'objectiu d'apropar el màxim possible els serveis públics d'ocupació a la ciutadania.

443. Impulsarem el format dels Fòrums Connecta Labora com a mecanismes de trobada entre persones demandants d'ocupació, empreses i entitats públiques i socials.

444. Ampliarem l'abast del laboratori de polítiques d'ocupació, Labora Lab, amb la promoció de la participació activa de la ciutadania i de les empreses per tal d'avançar en el procés de modernització del Servei Valencià d'Ocupació.

445. Promourem, en base a les competències pròpies atribuïdes al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, la transferència progressiva a la Generalitat de les infraestructures i equipaments en matèria de formació per a l'ocupació actualment dependents de les diputacions provincials.

446. Generarem una nova metodologia àgil i dinàmica per a la detecció de necessitats formatives, amb l'ús de mecanismes d'intel·ligència artificial i amb el suport del coneixement directe dels agents socials a través del programa Avalem Territori.

447. Assegurarem la diversitat lingüística, i en particular l'ensenyament en valencià, en l'oferta de cursos de Labora. Per a donar suport a aquesta iniciativa, es crearà una Unitat de Suport Lingüístic al Servei Valencià d'Ocupació i Formació amb l'objectiu d'ampliar el nombre de materials disponibles en valencià i atendre les necessitats lingüístiques del professorat i l’alumnat.

448. Reforçarem la tasca de prospecció de l'Espai Empreses del Servei Valencià d'Ocupació perquè puga incrementar-se el nombre de visites directes a empreses per a millorar el coneixement de l'oferta dels serveis de Labora.

Futur sostenible i inclusiu:

449. Introduirem clàusules socials i ambientals en la contractació pública, amb l'establiment del concepte de solvència social i de baixa temerària social, amb l'objectiu de promoure la responsabilitat ecològica i social de les empreses.

450. Promourem programes d'emprenedoria híbrida responsable per a persones que estan treballant i volen explorar la possibilitat d'obrir el seu negoci en els àmbits de la sostenibilitat, la cultura o la digitalització.

451. Treballarem per a fer possible el reconeixement econòmic i social del treball domèstic i de cures realitzat de forma majoritària per les dones, per exemple a través del reconeixement de l'experiència professional.

452. Centrarem les accions d’inserció i formació per a l’ocupació, especialment aquelles dirigides a les persones joves, en aquells sectors de futur inclosos en el nou model productiu: ampliació dels serveis públics d’atenció social (cures, dependència, discapacitat, persones majors), la reindustrialització i la transició ecològica.

453. Ampliarem l'oferta formativa en ocupació vinculada a la transició ecològica (energies renovables, gestió de residus, legislació climàtica, etc.) amb l'aposta per la introducció de criteris de sostenibilitat en totes les professions, especialment en l'àmbit del turisme.

454. Reforçarem els programes formatius dirigits a millorar l'alfabetització digital de la població, especialment de les persones majors i en risc d'exclusió o zones en risc de despoblament.

455. Promourem mesures formatives i d'orientació adaptades a les necessitats dels i les professionals dels sectors creatius i de l'àmbit de la cultura.

456. Crearem línies de contractació per a persones joves dirigides als àmbits de la investigació científica, la innovació i la cultura.

457. Fomentarem els projectes empresarials i el cooperativisme jove amb la facilitació d'espais públics de treball compartit i programes d'assessorament.

458. Crearem nous programes formatius i de suport a l'economia blava (activitats marítimes, oci vinculat a la mar, etc.) per donar suport al creixement dels sectors econòmics amb major potencial de generació de valor afegit i llocs de treball de qualitat.

459. Dissenyarem una estratègia de polítiques de formació i ajudes a la contractació per a incentivar la creació d'ocupació en el sector de les cures i l'atenció a persones.

460. Afavorirem l’ocupabilitat de les persones sordes o amb discapacitat auditiva a través de la reserva d’activitats professionals vinculades al desplegament i la implementació de mesures de foment, ús, ensenyament i protecció de la llengua de signes.

Salut i benestar en el treball:

461. Desenvoluparem programes de formació pública en matèria de prevenció de riscos laborals que formen part del currículum educatiu d'Educació Secundària, FP i Batxillerat. Estos programes hauran de prestar especial atenció a les problemàtiques vinculades a les noves modalitats de semipresencialitat, treball en remot i treball en plataformes.

462. Dissenyarem una estratègia específica de prevenció de malalties de salut mental associades al treball, amb especial atenció a la complicada situació de les persones més joves i persones aturades de llarga durada. Formarem el personal del Servei Valencià d'Ocupació i Formació en habilitats i capacitats per detectar estes problemàtiques i contribuir a resoldre-les.

463. Crearem una bústia anònima digital contra el frau laboral per tal de promoure investigacions d'ofici que conduïsquen a la detecció, per part de la Inspecció de Treball, de possibles irregularitats.

464. Crearem, a través de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, una línia de suport a la investigació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de la prevenció dels riscos laborals.

465. Fomentarem mitjançant el diàleg social la millora de les condicions de salut laboral de les cambreres de pis o auxiliars de pisos i neteja, així com l'equipament d’habitacions hoteleres amb mobiliari que evite el sobreesforç i les malalties professionals en esquena i cames.

466. Garantirem que els plans de prevenció de riscos laborals que s'apliquen als centres de treball de la Comunitat Valenciana presten especial atenció a la salut de les treballadores durant l'embaràs, en el període immediat a la reincorporació laboral després del part i durant la lactància.

467. Fomentarem estudis dels accidents de treball i malalties professionals que es manifesten de manera exclusiva o significativament predominant sobre un dels gèneres, amb la finalitat de detectar i previndre'n les causes. Establirem programes de formació específica en matèria de salut laboral i de prevenció de riscos amb un enfocament de gènere i interseccional.

468. Impulsarem la revisió del llistat de malalties professionals que donen dret a les prestacions d’invalidesa o incapacitat amb una perspectiva de gènere, per incloure malalties feminitzades com la fibromiàlgia o l’endometriosi, així com revisarem les feines feminitzades (com les empleades de la llar i les cuidadores).

469. Focalitzarem les accions de la Inspecció de Treball per a determinar si una incapacitat temporal per problemes de salut mental respon realment a causes laborals que la converteixen en un accident de treball.

470. Prioritzarem les actuacions de la Inspecció de Treball en la lluita contra les falses autònomes, prestant especial atenció a les formes laborals que precaritzen les persones treballadores com és el cas del treball en plataformes.

471. Millorarem el control de la jornada laboral instant l'Estat a desenvolupar una reforma legislativa que garantisca que els mecanismes de registre horari siguen objectius, reals i no manipulables. Tot plegat, amb la finalitat de garantir que les hores extraordinàries siguen adequadament retribuïdes.

Política industrial i model econòmic

Model productiu d'avantguarda:

472. Crearem un hub públic de concentració de serveis que puga ser utilitzat per xicotetes empreses i treballadores autònomes. Este centre facilitarà recursos compartits de processament de les comandes, embalatge, emmagatzemament i distribució, per a generar un node d'últim tram logístic (last-mile delivery).

473. Posarem en marxa una estratègia integral per a desplegar un model valencià d'estat emprenedor que assumisca riscos, invertisca en sectors estratègics i impulse la col·laboració pública i privada per a transformar el teixit productiu.

474. Promourem una auditoria de les cadenes de producció domèstiques i europees per tal de conéixer-ne les vulnerabilitats i poder desenvolupar estratègies per a garantir els subministres en situacions complicades i, així, assegurar un major grau de sobirania econòmica.

475. Transformarem l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en una vertadera estructura d'innovació organitzada, flexible i descentralitzada, que siga capaç de generar innovació de forma directa, incloent-hi les fases d'investigació, desenvolupament i comercialització.

476. Desenvoluparem l'Estratègia Valenciana d'Intel·ligència Artificial amb el finançament per a la creació d'un laboratori d'investigació d'excel·lència que prioritze iniciatives innovadores en matèria d'energies netes, salut personalitzada i indústria intel·ligent.

477. Donarem suport a la modernització de parcs tecnològics i polígons industrials i la seua connexió a les tecnologies 5G.

478. Crearem programes específics de suport a la innovació organitzativa o notecnològica en els empreses valencianes, especialment en l'àmbit de les PIMES.

479. Millorarem i ampliarem la xarxa de Parcs Tecnològics per tal d'enfortir estos espais únics que afavoreixen la cooperació entre empreses i agents científics i tecnològics.

480. Potenciarem la connexió de les PIMES amb els Centres de Formació Professional en matèria d'innovació tecnològica, formació i experimentació.

481. Donarem suport a projectes públics d'innovació en PIMES coordinats per la xarxa de Centres de Formació Professional de la Generalitat.

482. Millorarem el marc jurídic que regula el cooperativisme per a facilitar la creació de noves cooperatives valencianes enfocades en la innovació i la sostenibilitat.

483. Elaborarem el tercer pla Fent Cooperatives per a aconseguir una millora en la competitivitat de les cooperatives valencianes.

484. Reforçarem el sistema valencià d'emprenedoria i d'acceleradores d'iniciatives empresarials (start-ups), facilitant el finançament de projectes a través de la creació d'un fons públic de capital risc, que prioritze iniciatives d'impacte social i de lluita contra el despoblament, la desigualtat i el canvi climàtic.

485. Impulsarem la sobirania tecnològica valenciana a través de l'ús de tecnologies obertes i col·laboratives a la Generalitat i a les empreses (open source, programari lliure, open science, intel·ligència artificial oberta, etc.) com a forma de generació cooperativa de coneixement i riquesa compartida.

Sectors productius arrelats i de futur:

486. Impulsarem la política de clústers industrials, focalitzada especialment en afavorir la relocalització d'empreses industrials i en la identificació de projectes tractors d'indústria 4.0 (basada en la digitalització, les dades i la tecnologia), que faciliten la generació de sinergies entre empreses, centres tecnològics i d'investigació i administracions públiques.

487. Modificarem la Llei per al foment de la responsabilitat social per tal de lluitar contra la deslocalització d’empreses i afavorir l’arrelament productiu, i establirem el reintegrament de les ajudes públiques rebudes per aquelles empreses que deslocalitzen la producció.

488. Promourem una aliança estratègica del clúster ceràmic amb els sectors dels metall i de la fusta, així com amb els instituts tecnològics, per tal d'impulsar noves línies de negoci transversals que generen major valor afegit.

489. Desenvoluparem una Estratègia Industrial Valenciana de Mobilitat Sostenible que done suport de manera integral a la generació i el creixement de les empreses en l'àmbit de l'electrificació de vehicles, l'emmagatzemament d'energia (gigafactories) i la distribució de punts de recàrrega, així com el foment d'iniciatives relacionades amb la compartició cooperativa de vehicles i el vehicle autònom.

490. Crearem el Fons Valencià de Desenvolupament de Projectes Empresarials Estratègics amb criteris de sostenibilitat social i ambiental, per tal de garantir l'arrelament i el creixement d'empreses tractores valencianes amb l'objectiu de consolidar la presència i amplificar els efectes d'arrossegament d'estes empreses sobre la resta del teixit productiu valencià.

491. Crearem una oficina de salut industrial que elabore informes sobre l’estat de la indústria per a orientar cap a on s’ha de prioritzar la inversió pública.

492. Posarem en marxa un fons de promoció industrial per a facilitar el finançament d’empreses per al desenvolupament productiu que combine criteris de selectivitat

productiva, digital i ambiental.

493. Crearem la Mesa de Transferència Empresarial que fomente la col·laboració intraprivada amb acompanyament en la coordinació entre PIMES i grans empreses.

494. Fomentarem mesures que promoguen la interrelació dels sectors industrials valencians amb els serveis avançats per tal d'incorporar el valor afegit dels serveis avançats (serveis tecnològics, enginyeries, màrqueting, consultoria, serveis financers, indústria creatives) a les cadenes de valor de la indústria valenciana.

495. Continuarem millorant la qualitat del sòl industrial a través dels plans d'inversió i modernització de l'IVACE, assegurant un estàndard mínim de serveis als polígons

industrials: accés a fibra òptica, 5G, accessos, mobilitat, etc.

496. Establirem iniciatives per a la construcció de parcs, menjadors, espais de trobada o de descans i serveis a les zones industrials o empresarials valencianes que milloren

la qualitat de vida de les persones i que faciliten la conciliació familiar i personal dels treballadors i les treballadores.

497. Potenciarem i incentivarem l’ús del disseny, en especial de l’ecodisseny, per a la millora de la competitivitat de les empreses industrials i hi potenciarem la formació en disseny.

498. Promourem la col·laboració entre el sector agrícola i la indústria agroalimentària amb l'objectiu de reforçar aquests vincles i consolidar una indústria agroalimentària valenciana que desvincule la demanda de l'estacionalitat i aporte més valor afegit als productes.

499. Desenvoluparem estratègies específiques per a capturar les fases o segments generadors de més valor afegit en les activitats turístiques i de serveis per tal de

promoure-les davant la competència a través dels preus.

500. Promourem una finestreta única simplificada i una cartera de serveis consolidada per a la captació d'inversions internacionals amb criteris de responsabilitat social i ambiental. Estos projectes tindran prioritat per damunt d'altres que no complisquen els criteris establerts i se'ls donarà suport en tot el procés d'establiment, des de la cerca de socis locals fins al seguiment post-inversió.

501. Donarem suport de manera transversal als sectors culturals i creatius com a generadors de riquesa, ocupació i difusors de la innovació. En propiciarem la connexió amb els sectors productius tradicionals per tal d'afavorir el desenvolupament de nous productes innovadors i basats en la competència a través del disseny.

Democratització de l’economia:

502. Convertirem l’IVF en una Banca Pública amb la tramitació de la seua credencial bancària perquè puga prestar els seus serveis en benefici de tota la ciutadania valenciana i especialment a les famílies, autònomes, PIMES i entitats associatives i del tercer sector.

503. Aprovarem la llei valenciana de democratització de l’economia que done les eines per a condicionar les ajudes públiques, sostingudes de forma estable en el temps, a la participació de la Generalitat en l’accionariat de les empreses, els òrgans de direcció i en els seus guanys empresarials, així com altres criteris. La llei fomentarà la participació dels treballadors i treballadores en els òrgans de direcció de l’empresa i altres fórmules que afavorisquen la circulació del poder.

504. Desenvoluparem un pla d'acció per a impulsar un model participatiu d'empresa que incloga mecanismes per a identificar i difondre les millors pràctiques en matèria de transparència i governança corporativa; incentius fiscals i econòmics per a facilitar la incorporació de les persones treballadores en el capital de l'empresa, i la creació d'un registre d'empreses participades, entre d’altres.

505. Dissenyarem actuacions per a facilitar la reestructuració d'empreses valencianes amb dificultats, per exemple, a través de préstecs participatius o avals de l'IVF o l'elaboració de programes individuals coordinats entre distintes àrees de la Generalitat que faciliten la requalificació de les persones treballadores.

506. Promourem el model i els valors de l'economia social i cooperativa, així com les pràctiques de les empreses socialment responsables i que apliquen models d'avaluació d'impacte social i ambiental.

507. Promourem el cooperativisme en l'àmbit de l'economia de plataformes per tal d'evitar abusos i propiciar un model més participatiu i respectuós amb els drets de les persones treballadores.

508. Introduirem i potenciarem les capacitats i la iniciativa emprenedora en els diferents nivells educatius i en la formació per a persones adultes, en especial en sectors productius emergents, sostenibles i d’alt valor per al nostre territori com el sector de les cures, l’economia verda i blava o el sector agroalimentari..

Prosperitat i sostenibilitat: 509. Implementarem un programa pilot de Renda Bàsica Universal que tinga com a prioritat desvincular els ingressos mínims del treball i que, al mateix temps, afavorisca l'activació laboral de les persones en aquells àmbits que li siguen d'interés, incloent-hi també els àmbits no retribuïts com el voluntariat, la cura de familiars o l'acció social.

510. Donarem suport a la innovació en matèria de transició ecològica aplicada als sectors productius tradicionals valencians amb la promoció, per exemple, de l'ús de materials més sostenibles a la indústria del joguet, major eficiència energètica a la ceràmica, l'ús de pells sintètiques d'origen vegetal al calcer o l'extensió de teixits reciclables i de comerç just a la indústria del tèxtil.

511. Lluitarem contra el greenwashing econòmic i contra l'ús abusiu del concepte de sostenibilitat com a manera de presentar models de consum i de producció poc respectuosos amb l'entorn i amb les persones que l'habiten.

512. Desenvoluparem a través de l'Institut Valencià d'Estadística un nou indicador alternatiu al PIB que mesure el benestar percebut per la ciutadania valenciana i emprarem aquest indicador de manera habitual per a l'avaluació i la planificació de les polítiques públiques que impulse la Generalitat Valenciana.

513. Reduirem la publicitat als espais públics com a manera de generar uns hàbits de consum més sostenibles i responsables.

514. Introduirem criteris socials i ambientals en la contractació pública per a corresponsabilitzar les empreses en la lluita contra l'emergència climàtica i afavorir la compra de proximitat i ecològica.

515. Incorporarem els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a criteris de valoració per a la concessió d'ajudes i programes en matèria de foment de l'activitat econòmica.

58 516. Establirem ajudes i exempcions per a persones autònomes menors de 35 anys els primers 12 mesos d’activitat laboral per a facilitar les persones joves autònomes amb el desenvolupament dels seus projectes.

517. Establirem noves línies d'ajudes i programes per a promoure l'economia circular i les xarxes de simbiosi industrial al teixit empresarial valencià amb iniciatives per afavorir la reutilització dels residus, la reparació dels productes, el reciclatge, l'eficiència energètica i la producció socialment i ambientalment sostenible.

Fiscalitat i tributs propis: 518. Consolidarem el model valencià de fiscalitat gràcies al qual les rendes baixes són les que menys paguen de tot l’Estat mentre que les rendes més altes contribueixen amb una major aportació al finançament dels serveis públics.

519. Estudiarem, a través d’una comissió de veus expertes, la reformulació del sistema de deduccions autonòmiques de l’IRPF per a aconseguir-ne una major progressivitat i efectivitat.

520. Enfortirem l’Agència de Tributs Valenciana per al desenvolupament de les seues funcions, en especial, en la lluita contra el frau fiscal.

521. Impulsarem una política fiscal amb enfocament de gènere per tal de garantir una distribució justa i equitativa de la riquesa entre la població i eliminar biaixos de gènere. Realitzarem un estudi al voltant de l'impacte de gènere de la política fiscal valenciana.

522. Incrementarem el tipus imposat de l'impost que grava els habitatges deshabitats com a instrument per a incentivar l'oferta de lloguer en l'àmbit d'aplicació de l'impost i garantir la funció social de la propietat d'un habitatge, destinant els ingressos de la seua recaptació que aniran al finançament d’actuacions protegides pels plans d'habitatge.

523. Gravarem especialment els impostos que afecten la matriculació i l’ús d’avions privats i d’embarcacions privades d’esbarjo de gran envergadura.

524. Crearem un impost d'actius improductius que grave béns de luxe. Es gravaran béns immobles, embarcacions, cotxes de luxe i aeronaus que estiguen a nom de persones jurídiques (empreses) però que no s'usen per a activitats econòmiques, sinó amb fins particulars.

525. Elaborarem una carta de caràcter informatiu que millore l’accés a la informació de les administracions locals per a conéixer els potencials dels tributs (impostos i taxes) que poden desenvolupar localment per tal de canviar comportaments amb l’objectiu de la millora del medi ambient o de l’augment de la recaptació amb finalitats socials.

59 Agricultura, ramaderia i pesca Un camp valencià sostenible i de futur: 526. Promourem un lobby valencià permanent a Brussel·les que defense l’agricultura valenciana i establisca sinergies amb altres territoris amb interessos comuns, defensant l’agricultura europea en el seu conjunt per a la sobirania alimentària de la UE.

527. Garantirem el pagament de preus justos als productors agraris des de l'AVICA (Agència Valenciana d'Informació i Control Agroalimentari) i amb el desenvolupament d’un càlcul dels costos efectius dels productes.

528. Crearem ajudes directes al sector agrari per a pal·liar els costos socials i econòmics dels efectes adversos de l’emergència climàtica, els moviments especulatius de la terra o la volatilitat dels mercats en forma de compensació directa de rendes.

529. Simplificarem la tramitació de subvencions i de permisos d’activitat dels sectors agropecuari, pesquer i silvícola per a facilitar-ne l'obtenció.

530. Lluitarem contra la competència deslleial de tercers països fent incidència davant de les administracions responsables i fent difusió per a les persones consumidores de la importància de consumir productes de proximitat.

531. Incentivarem la creació de centres públics comunitaris comarcals de transformació de productes per a la seua distribució i venda: a. Escorxadors públics certificats per a produir carn de qualitat.

b. Escorxadors mòbils per a donar servei a les zones aïllades que s’hagen quedat sense este servei públic.

c. Obradors blancs per als productes vegetals.

d. Transformació i envasat dels productes de la mar i de la producció piscícola continental, etc.

532. Donarem suport a les cooperatives, les empreses d’economia social i les xarxes llauradores i ramaderes per a promoure explotacions viables i sostenibles lliures d’especulacions.

533. Desenvoluparem programes de gestió agrícola col·lectiva i compartida i de compra pública de maquinària agrícola mancomunada.

534. Continuarem millorant la gestió de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) amb el reforç dels recursos personals i financers necessaris, la potenciació de les línies d’investigació i el compartiment dels seus resultats com a eina per a la transformació i la resiliència del camp valencià front a catàstrofes fitosanitàries, canvi climàtic o necessitats de reordenació varietal.

535. Reforçarem el centre d’investigació ramadera de l’IVIA i avançarem la transició de la ramaderia extensiva cap a la producció ramadera ecològica amb la incorporació de la ramaderia ecològica en la nova PAC.

536. Establirem un pla per a la detecció, la limitació i l'eliminació de la contaminació generada per l'activitat agrícola i ramadera i planificarem la transició per a fer els canvis normatius necessaris per a eliminar les pràctiques més nocives per al medi ambient.

537. Dissenyarem un pla de foment de la ramaderia extensiva, l’agricultura de secà, la pesca artesanal i la gestió forestal sostenible.

538. Impulsarem una bateria de mesures de foment dels sistemes agrosilvopastorils rurals.

539. Reactivarem les OCAPA com a oficines d’atenció i promoció del sector primari valencià, informant el sector, elaborant campanyes de formació i promoció de productes locals i lluita contra l’emergència climàtica, tot garantint la sostenibilitat social i ambiental de l’activitat primària i la viabilitat dels negocis locals.

540. Augmentarem la dotació de les línies existents de suport a l’agricultura ecològica i de les mesures de promoció del consum dels seus productes.

541. Facilitarem el trànsit per les vies pecuàries per a la transhumància entre diferents comunitats autònomes. També demanarem que el Ministeri negocie coeficients adaptats a la realitat de les nostres pastures per al càlcul de les subvencions europees.

542. Dissenyarem i aplicarem un pla de xoc de recuperació de les hortes periurbanes com a element de gestió del territori i base d’un consum de proximitat per a la necessària transició ecològica.

543. Aprovarem una moratòria a l’obertura de noves macrogranges fins a avaluar els impactes en la salut pública, medi ambient i qualitat de l’aigua d’este tipus d’instal·lacions.

544. Impulsarem plans d’adaptació i mitigació de l’activitat agrícola al canvi climàtic que incloga la utilització de recursos hídrics no convencionals com la dessalació d'aigües marines, la reconversió de certs cultius en funció de les noves condicions climàtiques i actuacions per a reduir els vessaments del sector ramader que afecten a la qualitat dels recursos hídrics.

61 545. Promourem una estratègia d’adaptació agrícola al canvi climàtic amb la substitució de les varietats agrícoles més vulnerables per varietats tradicionals i autòctones més adaptades al canvi climàtic.

546. Afavorirem el diàleg entre el sector apícola i el citrícola per a fomentar les varietats no susceptibles a la pinyolada i poder obtindre mel de tarongina amb l'estudi de la compensació a través de sistemes d’etiquetatges pro-abelles. Igualment, establirem ajudes agroambientals pels serveis de pol·linització que ofereix l’apicultura.

Relleu generacional, democratització i suport a professionals: 547. Implantarem una renda amb fons propis de la Generalitat específica per a la incorporació de professionals, i molt especialment joves, a l’agricultura per tal de garantir el relleu generacional al camp. També impulsarem la flexibilització de les normes de les ajudes lligades a l’activitat agrària per incloure-hi la perspectiva juvenil.

548. Potenciarem un camp valencià on l’activitat agrària siga més prospera, sense especulacions, amb terres més accessibles i reducció de l'abandonament, avançant en una llei d’estructures agràries.

549. Organitzarem eleccions agràries obertes a la participació per tal d’empoderar la societat civil i del sector agrari i elaborarem un pla de reactivació dels Consells Agraris, facilitant-ne la constitució allà on no existisquen i convertint-los en intermediaris entre administració i sector a escala local.

550. Seguirem donant suport i treballant amb els Grups d’Acció Local LEADER, els Grups d’Acció Local Pesquers, els Consells de les Denominacions d’Origen Protegides i de les Indicacions Geogràfiques protegides per a reforçar la seua tasca com a instruments de governança en els seus àmbits i en elements de dinamització del territori que canalitzen informació i propostes i amb dotació suficient com per a poder desenvolupar aquest tipus de propostes.

551. Potenciarem els plans agraris locals amb ajudes directes, creació de bancs les terres i promoció dels productes locals per al consum i restauració.

552. Crearem un programa de compra pública de terres agrícoles, pastures i muntanyes abandonades per tal d’oferir-les en lloguer reduït o en cessió d’ús a professionals que inicien la seua carrera professional agrària. Tot plegat, afavorirem l’accés de persones joves al camp i el relleu generacional.

553. Potenciarem un programa de foment i prestigi de la FP Agrària i continuarem millorant un programa propi connectat amb les exigències i les realitats del sector primari, incentivant la creació de noves aules i centres i amb el disseny de sistemes de formació semipresencials i augmentant els continguts pràctics i l’acompanyament per part de professionals reconeguts.

554. Afavorirem l'accés de la joventut al món agrari vinculant la Formació Professional en matèria agrícola amb la producció local i desenvolupant borses de treball jove específiques.

555. Augmentarem els recursos i el personal de la inspecció de treball per a lluitar contra els casos d’explotació de persones treballadores al camp valencià amb la incorporació de la perspectiva de gènere.

556. Visibilitzarem i reconeixerem el treball de les dones dels sectors del camp i de la mar dels sectors agrari, ramader, pesquer, agroalimentari i forestal i les aportacions que fan a l'economia, a la cultura i al desenvolupament d'estos espais.

557. Garantirem l'exercici del dret a la titularitat compartida de les explotacions agràries per part d'agricultores i ramaderes, armadores i xarxeres, en els termes establits en la legislació estatal en la matèria, i realitzarem campanyes d'informació i assessorament amb la finalitat de potenciar la incorporació de les dones a l'activitat econòmica i empresarial de les explotacions.

558. Prioritzarem les dones titulars d'expedients d'explotacions agràries situades en municipis rurals o en municipis amb risc de despoblació en les ajudes al desenvolupament rural.

Sobirania alimentària

559. Elaborarem una llei valenciana d’estructures comercials que unifique la legislació actual i incorpore una nova regulació sobre mercats locals i de proximitat, així com mesures de millora de la competitivitat.

560. Crearem consells locals d’alimentació sostenible a cada municipi per a promoure, educar i vetllar pel consum d’aliments de proximitat, i on participe el consell agrari i la comunitat escolar.

561. Impulsarem la compra pública d’aliments de proximitat i ecològics de forma transversal en tots els menjadors col·lectius i serveis de restauració dependents de la Generalitat: centres educatius, sanitaris, serveis socials, administratius, etc.

562. Facilitarem la venda directa i els canals curts de comercialització en l’agricultura, ramaderia i pesca, amb la modificació i la unificació de la normativa actual.

563. Desenvoluparem el II Pla Valencià de Transició Agroecològica i consolidarem la posició de referència del nostre territori en el sector de la investigació i la producció ecològica. Desenvoluparem programes d’incentius amb cooperatives locals per a obrir noves línies de producció i transformació del producte local.

564. Promourem ferramentes i accions per a la millora del funcionament de la cadena alimentària i la formació dels preus de baix cap a dalt amb la protecció del punt més feble i el primer de la cadena.

565. Fomentarem la creació de noves empreses rurals del sector agroalimentari amb bonificacions fiscals i amb concursos de projectes empresarials joves.

566. Potenciarem les fires de producte local, la col·laboració amb restauradors comarcals i la promoció d’aliments locals per a divulgar les oportunitats de creació de projectes agroecològics al medi natural.

567. Crearem tallers d’ocupació en LABORA orientats a la generació de cos de professionals vinculats a activitats primàries: pedra en sec, restauració col·lectiva sostenible, manteniment de vaixells i equips de pesca, bioconstrucció per integració de paisatges agraris, entre d’altres.

568. Continuarem reconeixent i premiant els establiments que ofereixen productes de km 0 perquè es beneficien d’ajudes, avantatges i campanyes de promoció.

569. Promourem la implantació de l’obligatorietat dels contractes homologats per tal de millorar la seguretat de la producció agroalimentària.

64 Desenvolupament rural 570. Posarem en marxa una Renda Rural per a municipis en risc de despoblament com a element per a fixar població, complementar els ingressos de les persones i dinamitzar l’economia local.

571. Desplegarem de forma efectiva la Llei Integral de Mesures contra el Despoblament per tal de garantir els serveis de la població rural i per apostar per un equilibri i una equitat territorial.

572. Elaborarem i posarem en marxa una estratègia per a la dinamització territorial amb un fons específic per al desenvolupament i la dinamització del món local per a generar oportunitats, especialment d’aquells municipis en despoblament.

573. Reconeixerem i visibilitzarem les dones que treballen a l’espai rural, al sistema agroalimentari i al sector pesquer i aqüícola i en fomentarem la participació en l’activitat econòmica a l’espai rural amb l'impuls del I Pla Valencià de Promoció de la Dona en l’àmbit rural el qual aportarà acompanyament i formació.

574. Defensarem un model d’implantació d’energies renovables subordinat al desenvolupament rural a través de mecanismes de redistribució o compensació per l’ús del territori i com a forma de sosteniment de la vida al món rural.

575. Promourem processos de concentració parcel·lària perquè les plantes renovables s’ubiquen en llocs adequats amb participació i diàleg de la ciutadania i les convertirem en elements de redistribució de la riquesa.

576. Fomentarem comunitats energètiques adaptades a la realitat i els recursos naturals del món rural (per exemple minieòliques o minihidràuliques) i abordarem la rehabilitació d’habitatges als municipis en risc de despoblament.

577. Desplegarem un programa d’incentivació de residència al món rural estenent i fixant els serveis públics a l’entorn rural i ampliant de les reduccions d’impostos ja existents.

578. Desenvoluparem borses de treball jove en zones rurals per a ocupacions relacionades amb el treball agrícola, el manteniment del camp i la rehabilitació de cases buides.

579. Crearem incentius específics per a la relocalització d’ocupació pública en zones rurals amb millores retributives o mesures de corresponsabilitat.

580. Impulsarem el desplegament de les telecomunicacions en zones rurals, com ara amb l'extensió de la fibra òptica en tot el territori.

581. Afavorirem, en les convocatòries de subvencions i ajudes, aquells projectes de creació i millora d’empreses ubicats en zones rurals i en despoblament.

582. Posarem en marxa un programa de compra pública i cessió de sòl industrial a empreses que s’ubiquen en zones rurals.

583. Crearem borses mancomunades de treball públic específic per als municipis rurals i d’interior de forma que es puguen compartir recursos humans i eviten la necessitat de fer processos selectius en municipis amb pocs mitjans.

584. Posarem en marxa un nou servei d’oficines públiques de serveis comarcals mitjançant la col·laboració interadministrativa: ajuntaments, mancomunitats, diputacions i Generalitat.

585. Desenvoluparem un nou mapa d’oficines i llocs de treball públics d’organismes de la Generalitat Valenciana en municipis rurals en risc de despoblament per a afavorir l’ocupació i l'economia local.

586. Fomentarem la consecució de la plena participació social de les dones del món rural, així com la plena participació en els òrgans de direcció d'empreses i associacions. Fomentarem també l'associacionisme femení i l'empoderament de les dones com a motor de canvi social i de transformació del medi rural.

587. Donarem suport a les iniciatives liderades per dones i en fomentarem la presència en els òrgans rectors d’associacions, als espais i processos de presa de decisió vinculats al medi rural.

588. Establirem incentius fiscals per a les dones que posen en marxa un negoci en el medi rural i fomentarem que les entitats financeres faciliten l'accés al crèdit de les dones emprenedores en sectors vinculats al medi rural.

Comerç

Comerç de proximitat:

589. Aprovarem i desenvoluparem la Llei de Comerç Sostenible.

590. Potenciarem el comerç de proximitat amb la regulació de la figura dels Centres Comercials Urbans o Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

591. Impedirem l’establiment de macroprojectes comercials depredadors del territori i del model de comerç tradicional valencià.

592. Regularem les Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) segons la realitat de les necessitats dels municipis i comarques turístiques, respectuoses amb la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores de les grans empreses de distribució comercial i dels xicotets comerços.

593. Accelerarem la transformació digital de les PIMES del sector comercial minorista i d’artesania i afavorirem l’adaptació del comerç a les TIC amb formació, assessorament i acompanyament personalitzat.

594. Donarem suport a la professionalització del sector comercial a través de la formació i l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència o de vies no formals de formació.

595. Seguirem donant suport al xicotet i mitjà comerç a través dels plans d’ajudes Avalem Comerç i Emprenem Comerç, el Pla d’impuls al Comerç Electrònic, la formació i l’acreditació de les competències professionals i el foment del consum del producte de proximitat i tradicional.

Artesania: 596. Impulsarem l’artesania valenciana com a motor econòmic, cultural i patrimonial, tot amb el lideratge del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana.

597. Impulsarem la creació d’espais públics i privats de treball col·laboratiu, exposició i venda d’artesania.

598. Fomentarem la realització de fires municipals periòdiques de productes artesanals.

Mercats:

599. Incentivarem la transformació dels mercats municipals referents locals per a la promoció econòmica dels centres urbans amb la promoció de la seua rehabilitació i modernització i el reconeixement de l’eficiència i l'excel·lència amb la marca Mercats Excel·lents.

600. Fomentarem el consum de productes de proximitat (km 0) i tradicionals per tal d’afavorir l’activitat econòmica dels establiments locals i disminuirem, així, l’empremta de carboni.

Cambres de comerç:

601. Impulsarem la col·laboració entre les cinc cambres de comerç valencianes i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana per a la prestació conjunta de serveis i la gestió de programes.

602. Reformarem la Llei de Cambres per tal de permetre que l’àmbit d’actuació de les Cambres de Comerç d’Alcoi i Orihuela passe a ser comarcal.

Consum: 603. Vetlarem pel dret de les persones consumidores, especialment pel dret a la privacitat i la seguretat en internet, i promourem l’educació per al consum.

604. Reforçarem les Oficines Municipals d’Informació al Consum en la funció de facilitar informació i assessorament a les persones consumidores i usuàries respecte dels seus drets i la manera d’exercir-los i en l'activitat inspectora i de mediació.

605. Reforçarem el suport a federacions i associacions de persones consumidores.

606. Realitzarem campanyes per a impulsar l’adhesió d’empreses i professionals al Sistema Arbitral de Consum i fomentarem el sistema extrajudicial de resolució dels conflictes sorgits entre les persones consumidores o usuàries i les empreses o professionals.

68 Innovació 607. Incrementarem el pressupost en matèria de suport a la R+D+I de la Generalitat durant la pròxima legislatura per a promoure la compra innovadora pública, impulsar la demanda de nous productes i solucions empresarials des de l'administració pública.

608. Afavorirem el desplegament de les xarxes de fibra òptica i 5G per a garantir el dret a una connexió digital digna a tots els barris i municipis de la geografia valenciana.

609. Desenvoluparem plans de formació del personal de l'administració pública per a l'anàlisi i gestió de dades i el big data.

610. Promourem convenis de col·laboració entre Universitats i Centres de Formació Professional junt amb Labora i els Instituts Tecnològics valencians per a fomentar la innovació a les empreses.

611. Crearem el Pla iSolar per a la investigació, innovació, renovació i aprenentatge entorn les energies renovables, models d'implantació i eficiència energètica.

612. Impulsarem polítiques innovadores i d'experimentació al sector financer, promovent la creació de noves iniciatives de crèdit i banca que puguen ser una alternativa al sistema bancari actual.

613. Incrementarem els fons propis l'IVACE en el programa de centres tecnològics per a aconseguir els nivells d'altres països europeus (estables i suficients al llarg del temps).

614. Desenvoluparem espais d'actuació coordinada dels diferents agents del Sistema Valencià de Ciència, Tecnologia i Innovació.

615. Promourem la creació d’un LAB d’innovació social que estiga liderat pel cooperativisme.

616. Propiciarem iniciatives que impulsen la participació dels projectes valencians d'investigació en els programes europeus de R+D i en les xarxes científictecnològiques europees.

617. Afavorirem la vinculació i interacció dels subsistemes científic i tecnològic amb el teixit empresarial en una política global i integradora de R+D orientada a resultats.

618. Impulsarem mesures per a la promoció, captació i retenció del talent en l'àmbit de la investigació.

619. Promourem la col·laboració entre sectors tradicionals i els centres tecnològics per a la seua modernització i per a garantir-ne la competitivitat empresarial.

620. Potenciarem la creació d'ecosistemes empresarials, clústers liderats per la indústria i xarxes d'àmbit europeu que permeten als agents del Sistema Valencià d'Innovació participar en el desplegament de projectes interregionals conjunts en àrees S3 a la UE, i la participació de les empreses valencianes en cadenes de valor globals.

621. Prioritzarem l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació com un dret ciutadà aplicant la perspectiva de gènere, en especial en el món rural i entre les dones majors.

622. Impulsarem la participació de les dones mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació i la creació de continguts.

623. Realitzarem auditories de gènere sobre l’ús i aplicació i disseny de sistemes basats en la intel·ligència artificial per a vetlar que respecta els principis d’igualtat de gènere interseccional, no-discriminació i foment dels bons tractes i garantir que els algoritmes en què es basen aquests sistemes no tinguen biaixos il·legals o no ètics, directes o indirectes.

624. Incentivarem la creació i producció amb fons públics de videojocs d’autoria femenina i els que que incloguen la representativitat i coneixement de les diversitats ètniques, culturals i funcionals dels diversos col·lectius de dones, i la visualització de les diferents orientacions sexuals o identitats de gènere.

Turisme sostenible

625. Treballarem perquè tota la política turística de la Generalitat es realitze de forma coordinada amb el model territorial, econòmic i social, i ens faça avançar cap un model turístic que: a. Millore la qualitat de vida de les valencianes i els valencians.

b. Estiga preparat per a lluitar contra l’emergència climàtica i per a liderar la transició ecològica de l’economia.

c. Entenga el sector com a part d’un model productiu equilibrat i sostenible.

626. Aprovarem una nova Llei del Turisme que servisca per a caminar cap a un nou model turístic que reduisca l'impacte mediambiental, que genere una major qualitat de vida al seu entorn i que oferisca llocs de treball de qualitat. Esta llei incorporarà requisits de sostenibilitat i qualitat laboral per als establiments hotelers i empreses turístiques i dotarà de nous instruments de regulació del sector turístic per a la Generalitat i els municipis.

627. Posarem en marxa un Pla de Diversificació Turística en el marc de la nova Estratègia Turística Valenciana 2025-2030 amb l’objectiu de desestacionalitzar i desconcentrar la demanda, focalitzar la promoció turística fora de temporada alta i en nous tipus i productes turístics de menor impacte, i desincentivar els de major impacte social, mediambiental i cultural.

628. Impulsarem un pacte amb els agents implicats per a limitar l'arribada de grans creuers a les destinacions més saturades per a reduir l’impacte mediambiental.

629. Modernitzarem La Xarxa de Centres de Turisme (CdT) per a convertir-los en escoles de referència per a les empreses del sector apostant per la innovació, sostenibilitat i la qualitat laboral.

630. Transformarem el Consell Valencià de Turisme perquè siga una ferramenta d’escolta i planificació real amb la integració de la veu dels veïns i veïnes en la governança turística.

631. Implementarem mecanismes d’escolta i participació ciutadana per conéixer la percepció i l’impacte del turisme en les comunitats locals receptores, especialment en àrees amb major presència del turisme.

632. Prioritzarem, en les convocatòries d’ajudes al sector turístic, aquelles empreses que oferisquen millors condicions laborals als seus treballadors i treballadores, amb un salari superior a l'establert al conveni col·lectiu de referència així com altres criteris de qualitat laboral.

633. Establirem a través de la Llei de Turisme i de l’Institut Valencià de la Salut i la Seguretat en el Treball (INVASSAT), una metodologia de prevenció d’accidents laborals per al sector de l’hostaleria i les cambreres de pis, fixant un nombre d’habitacions màximes que cada treballadora pot fer sense que perjudique la seua salut, considerant a més, descansos mínims, necessitats personals, riscs i mesures de control.

634. Facilitarem la incorporació d'innovació i l’ús de les TIC a les empreses valencianes mitjançant la formació, per tal d’adaptar-se a les exigències de la demanda i tindre la capacitat de poder crear millores en els productes turístics.

635. Promourem la posada en marxa de l’Impost Valencià d’Estades Turístiques per tal que el turisme col·labore en les despeses que genera per evitar que no recaiguen exclusivament sobre el veïnat. Acompanyarem i assessorarem els municipis que decidisquen posar-lo en marxa.

636. Crearem un Sistema d’Indicadors Turístics seguint les recomanacions de l’Organització Mundial del Turisme en el seu programa INRouTe, en permanent actualització i disponible a través de la pàgina web de Turisme Comunitat Valenciana. Estos indicadors ens permetran avaluar contínuament aspectes com ara els impactes mediambientals, culturals i socials del turisme.

Resposta a l’emergència climàtica

Canvi climàtic

Adaptació al canvi climàtic:

637. Aprovarem el Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic que comptarà amb: a. Programa de mitigació d’emissions amb pressupostos de carboni que incloguen compromisos concrets de reducció.

b. Programa d’adaptació amb escenaris climàtics futurs d’impactes sectorials.

c. Programa de conscienciació i capacitació, incloent-hi Guies de Plans d’Acció Climàtica per a centres educatius.

638. Elaborarem l’Estratègia Valenciana de Transició Justa per a no deixar ningú enrere, tenint en compte les necessàries adaptacions de la nostra economia i l’estructura de l’ocupació vinculades a la transició ecològica.

639. Crearem un inventari anual d’emissions i escenaris climàtics futurs amb impactes territorialitzats.

640. Impulsarem el registre d’iniciatives de canvi climàtic on aquelles entitats amb emissions significatives hauran de registrar la seua petjada de carboni i establir plans de reducció.

641. Posarem en marxa el nou sistema de gestió de meta-dades per tal de fer transparents les dades emissions de les indústries en temps real.

642. Continuarem amb el reforç dels departaments d’avaluació i d’inspecció ambiental per tal de garantir una adequada protecció del medi ambient i de sancionar les males pràctiques deslleials industrials.

643. Dissenyarem directrius per incloure la perspectiva climàtica en la redacció de plans, estratègies i projectes dins de l’avaluació ambiental.

644. Afavorirem la conscienciació sobre el consum responsable amb la creació del registre de petjada hídrica de procés, de serveis i de productes.

645. Posarem en marxa una xarxa de refugis climàtics per a situacions climatològiques extremes.

646. Implantarem noves figures de fiscalitat verda previstes en la Llei Valenciana de Canvi Climàtic perquè les empreses més contaminants aporten més per a reduir les emissions.

647. Revisarem el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral per a incorporar el coneixement més actualitzat sobre impactes i riscos climàtics per a les zones costaneres.

Participació ciutadana en el repte climàtic:

648. Constituirem l’Assemblea Ciutadana pel Clima com un espai de participació, reflexió i generació de coneixement col·lectiu de polítiques públiques front l’emergència climàtica.

649. Posarem en marxa l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic com instrument de coordinació, suport, informació i seguiment de polítiques climàtiques.

650. Establirem un comité de persones expertes per a l’assessorament en la transició de model ecològic cap a un territori, societat i economia resilient.

651. Empoderarem els municipis amb Plans locals d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES), amb inventaris d’emissions, anàlisis de riscos i vulnerabilitats i ruta de descarbonització i adaptació. Tot plegat, dotats amb suport financer i tècnic per a la seua elaboració i actualització.

Model energètic Accés universal i democratització:

652. Crearem una empresa pública d’energia amb l’objectiu de produir i comercialitzar energia renovable, en el marc de l’Agència Valenciana de l’Energia.

653. Desplegarem el Pla 100.000 teulades (100.000 vivendes amb autoconsum abans de 2027).

654. Ampliarem el Programa Zero per a aconseguir que abans de 2030 el 100% dels edificis de la Generalitat compten amb instal·lacions d’autoconsum solar i facilitarem els sistemes per a compartir els excedents d’electricitat amb el veïnat.

655. Crearem una Xarxa d’Oficines de Transició Energètica i Acompanyament, amb presència en totes les comarques i en municipis de més de 50.000 habitants, per assessorar la ciutadania en matèria de dret a l’energia, transició energètica i educació ambiental.

656. Destinarem 200 milions d’euros en ajudes i beneficis fiscals a impulsar l’autoconsum, les comunitats energètiques, les cooperatives i les iniciatives públiques locals d’aprofitament d’energies renovables de proximitat i baix impacte ambiental, de generació i emmagatzematge distribuït.

657. Posarem en marxa un lloc web amb informació i recursos per a instal·lació d’energia d’autoconsum en casa, creació de comunitats energètiques locals i informació sobre ajudes i subvencions disponibles.

658. Prioritzarem el ràpid desplegament de l’autoconsum individual i col·lectiu en entorns urbans amb l'eliminació de barreres per a la seua implantació en centres històrics o fomentant formacions a professionals d’administració de finques i comunitats de veïnat, entre d’altres.

659. Oferirem solucions i assessorarem les comunitats de regants perquè aprofiten els excedents de les seues instal·lacions d’autoconsum.

660. Facilitarem la creació de Comunitats Energètiques Locals a totes les comarques i en municipis de més de 20.000 habitants al final de la legislatura a través de la participació i amb l’aval de l’Agència Valenciana de l’Energia.

661. Treballarem per acabar amb la Pobresa Energètica amb el disseny d'un Pla d’Acció amb mesures concretes en col·laboració amb els serveis socials i habitatge.

75 662. Promourem la cessió de sostres per a la implantació d’energies netes on l’administració puga fer la inversió inicial per a les instal·lacions.

663. Fomentarem la inclusió de persones joves en les comunitats energètiques locals per afavorir-ne la sobirania energètica.

664. Bonificarem la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques per a persones menors de 35 anys.

Desplegament renovable responsable:

665. Aprovarem un mapa amb les Zones de Desenvolupament Prioritari d’Energies Renovables tenint en compte criteris ecològics, territorials, paisatgístics, agrícoles i socials, i comptant amb la participació dels ajuntaments valencians i de la societat civil organitzada per tal d’agilitzar la implantació d’energies en una ubicació racional i responsable que prioritze clarament els sòls degradats.

666. Publicarem l’anàlisi i la planificació corresponent al Full de Ruta per al model energètic sostenible al País Valencià 2050 amb la visió d’assolir un sistema energètic propi, descarbonitzat i autosuficient.

667. Revisarem el Pla Eòlic de 2001 per tal d’ajustar-lo a la planificació territorial i al Full de Ruta 2050 i preveure les millores en eficiència energètica de la tecnologia actual o el desplegament de l’eòlica offshore.

668. Donarem facilitats per a la repotenciació d’instal·lacions fotovoltaiques i eòliques existents per tal de maximitzar la generació d’energia en espais ja ocupats.

669. Implantarem un lloc web específic per a facilitar l’accés en temps real a la informació i cartografia relativa a la tramitació, la potència instal·lada i l’energia de proximitat produïda en règim d’autoconsum, individual i compartit, per les comunitats energètiques, cooperatives i entitats públiques; així com respecte de les plantes d’energies renovables en sòl rústic.

670. Facilitarem la participació local en projectes d’energies renovables obligant a oferir la participació en el capital social a inversors locals i comarcals.

671. Recorrerem les autoritzacions de plantes fotovoltaiques i eòliques promogudes pel Ministeri que compten amb informes ambientals o territorials desfavorables de la Generalitat.

672. Desenvoluparem la Ruta Valenciana del Biogàs amb guies específiques i materials de difusió per a promotores i ajuntaments. Així mateix, crearem les condicions per a facilitar la connexió entre les indústries que generen els residus (purins, llots, fangs, etc.) i les que els revalortizen per a crear biometà i biogàs.

673. Promourem mesures per al desenvolupament de la indústria de les bateries i l’emmagatzematge i realitzarem un estudi sobre les seues necessitats per a abastir un sistema 100% electrificat i renovable.

674. Continuarem exigint al govern de l'Estat un calendari per al tancament definitiu de la Central Nuclear de Cofrents, així com l’elaboració d’un pla de contingència social i econòmica post-tancament de l’àrea d’influència socioeconòmica de la central.

675. Impedirem les pràctiques vinculades a l’extracció de gas natural a través de fracking (fracturació hidràulica).

Ús racional de l’energia:

676. Reforçarem les ajudes i subvencions per a la rehabilitació de llars i per a la instal·lació d’autoconsums domèstics, posant l'èmfasi en les persones amb major vulnerabilitat de manera que no hagen d’avançar la inversió necessària.

677. Aprovarem la Llei de Protecció del Medi Nocturn i reglamentarem els requisits tècnics per a establir un ús racional de l’enllumenat públic, reduint el consum elèctric i protegint els ecosistemes.

678. Subvencionarem l’adquisició de bombes de calor per a famílies i empreses amb un programa d’incentius de 20 milions d’euros.

679. Impulsarem Plans Sectorials d’Electrificació i Descarbonització amb la priorització dels sectors més contaminants i dependents de les energies fòssils: transport, indústries, sector residencial, sector serveis i agricultura.

680. Impulsarem la investigació, el desenvolupament, la innovació i la transferència de coneixement en matèria d’arquitectura bioclimàtica i rehabilitació energètica en les edificacions a través de programes específics amb les universitats públiques, els centres d’investigació, els instituts tecnològics i els col·legis professionals.

681. Posarem en marxa programes específics de formació professional en matèria de rehabilitació integral d’edificis i edificacions, parant particular atenció a l’estalvi i l'eficiència energètica i hídrica i l’arquitectura bioclimàtica.

682. Desenvoluparem un pla de rehabilitació i eficiència energètica de tots els habitatges públics de la Generalitat.

683. Contractarem l’electricitat de la Generalitat amb fonts d’energia 100% renovables i afavorirem que els ajuntaments s'hi puguen adherir.

684. Promourem la modernització, l'estalvi, l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible als polígons industrials.

685. Subvencionarem projectes d’energies renovables amb participació pública en entorns rurals incloent-los dins del Pla Estratègic de la PAC.

686. Dotarem les explotacions agràries d’un marc normatiu clar per a fomentar els projectes d’agrovoltaica i altres experiències energètiques (aprofitament de residus agropecuaris i forestals, minihidràulica associada a sistemes de reg, etc.) que compatibilitzen la producció primària amb la d’energies netes i renovables per tal de dotar-les de major resiliència i viabilitat.

687. Aprovarem un pla de desenvolupament de l’hidrogen verd, enfocat especialment cap aquelles indústries amb més difícil electrificació com la ceràmica.

688. Mantindrem i augmentarem el suport a les línies d’investigació, desenvolupament, innovació en matèria de descarbonització, ús de nous materials i transició ecològica.

Territori i urbanisme

689. Impulsarem una revisió profunda de la legislació urbanística per a avançar cap a un model sostenible i resilient, coherent amb el context d’emergència climàtica i al servei de l’interés general i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

690. Dotarem la legislació d’una major visió territorial de conjunt, de manera que es tinguen en compte els efectes acumulatius de les diferents activitats que tenen lloc al territori.

691. Apostarem per un desenvolupament territorial i urbanístic racional i sostenible per a garantir l’ordenació equilibrada del territori, distribuir de manera harmònica les activitats residencials i productives de la població, així com els serveis i equipaments, amb prevenció de riscos ambientals, conservació dels recursos naturals i protecció del paisatge.

692. Promourem procediments de minimització de l’impacte territorial i ambiental per a reduir els efectes negatius d’aquelles construccions il·legals susceptibles de regularitzar la seua situació.

693. Dotarem l’Agència Valenciana de Protecció del Territori dels recursos suficients perquè vetle pel compliment de la legalitat urbanística.

694. Prioritzarem les actuacions urbanístiques en els espais urbans ja construïts en lloc d’optar per desenvolupar-ne nous creixements, mitjançant un urbanisme mediterrani actualitzat, amb poblacions consolidades i dotades de serveis, amb versatilitat d’usos, policèntriques, multifuncionals i diverses.

695. Desenvoluparem una estratègia integral amb l’objectiu d’oferir una alternativa residencial a aquells barris amb una alta afectació pel risc climàtic, vulnerabilitat social i barreres urbanístiques, destinant zones afectades a espais verds o equipaments públic comunitaris.

696. Impulsarem la ciutat cuidadora com a model urbà amb la garantia que l’espai urbà, la mobilitat, el transport públic, l’accessibilitat, la seguretat, l’equipament i el disseny dels habitatges es troben en funció de les característiques i les necessitats de la vida quotidiana de les persones, orientant-nos cap a un model de ciutat de quinze minuts.

697. Desplegarem les determinacions de l’Agenda Urbana Valenciana per a adaptar les ciutats i pobles al canvi climàtic i assegurar el benestar de les persones, amb espais públics acollidors i serveis i equipaments més pròxims.

698. Impulsarem la recuperació de l'espai públic, la convivència comunitària i familiar i les relacions intergeneracionals amb enfocament de gènere i interseccional a través de la càtedra i dels premis d’urbanisme feminista.

699. Promocionarem els noms de dones referents, col·lectius de dones o esdeveniments lligats a la igualtat de gènere amb perspectiva interseccional per a la denominació específica dels carrers, places, parcs i equipaments públics.

700. Fomentarem l’activitat econòmica a les ciutats i els pobles, integrant els llocs de treball en l’estructura urbana, amb activitats sense impacte ambiental, i proporcionant un entorn de diversitat d’activitats que enriquisca la vida urbana.

701. Apostarem per la infraestructura verda com a sistema territorial que incloga els espais verds, els de valor ambiental, cultural, paisatgístic, agrícola, els de protecció del risc ambiental i els corredors ecològics, per tal de vertebrar el territori valencià, propiciar-ne la regeneració ambiental i aproximar la natura a la població.

702. Promourem una Llei Integral de Millora de l’Equilibri Territorial amb l’objectiu d’equiparar en drets tota la ciutadania valenciana i de planificar territorialment els serveis públics i el desenvolupament econòmic.

703. Desenvoluparem els Plans d’Acció Territorial del Sistema Rural per a agilitzar i simplificar la tramitació d’instruments de planificació als ajuntaments més menuts, en ordenament del sòl rural, desenvolupaments urbans i implantació d’activitats econòmiques d’acord amb la vocació del territori.

704. Conclourem els Plans d’Acció Territorial ja en marxa (València, Alacant-Elx, Castelló, comarques centrals i el Baix Segura) i en promourem de nous fins a cobrir tot el territori valencià i garantir l’ordenació equilibrada i promoure un desenvolupament social i econòmic sostenible des del punt de vista territorial i ambiental.

705. Assegurarem la preservació dels béns i serveis ambientals que produeix el sòl rural (aliments, aqüífers, reserva de carboni, etc.) i n'evitarem la substitució per usos que no asseguren el necessari equilibri ecològic.

Medi ambient

706. Aprovarem una llei de protecció d'espais naturals valencians per a conservar el nostre patrimoni natural, els ecosistemes i la seua biodiversitat, d'acord amb la normativa europea i estatal.

707. Ampliarem la xarxa d’espais naturals protegits valencians amb la creació dels parcs naturals del Caroig, Aitana i Serra Escalona amb la participació dels agents implicats sobre el territori.

708. Impulsarem la declaració de l’Illa de Tabarca com a Reserva de la Biosfera per a convertir-la en la primera illa habitada sostenible de la mediterrània.

709. Dotarem de més personal i mitjans tècnics el cos d'agents mediambientals per a millorar la seua tasca de protecció del territori i el medi ambient.

710. Garantirem la protecció dels espais naturals protegits amb el desenvolupament de la normativa i els instruments necessaris d’acord amb la Llei de Canvi Climàtic valenciana.

711. Aprofundirem la protecció de l’Albufera de València amb l’aprovació del seu Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de l’Albufera, les seues normes de gestió i el Pla Rector d'Usos i Gestió del Parc Natural, i farem complir els cabdals ambientals i compromisos hídrics per a la seua preservació.

712. Seguirem treballant per paralitzar definitivament l’Ampliació del Port de València amb la reversió del dic ja construït pels greus impactes que té en la salut de les persones, en el medi ambient, en les platges del sud de València i en l’Albufera.

713. Reforçarem la protecció de la posidònia amb el desplegament dels instruments del decret de conservació de prades marines i exigirem al govern de l’Estat més competències en el medi marí.

714. Reforçarem la xarxa autonòmica de Qualitat de l’Aire per a millorar el control de la qualitat de l’aire a les zones portuàries.

715. Aprovarem un pla autonòmic contra l’ozó troposfèric.

716. Avançarem en una gestió forestal sostenible, en la protecció dels ecosistemes forestals i en la prevenció dels incendis amb el desenvolupament de la Llei Forestal Valenciana.

717. Conservarem els entorns naturals i en promourem el gaudi respectuós amb activitats esportives, turístiques i d’oci amb l'aprovació d'un decret d’ús dels espais forestals.

718. Dinamitzarem la Mesa Forestal com a espai de participació de les administracions i els diferents agents implicats en la gestió dels espais forestals.

719. Protegirem la biodiversitat front al canvi climàtic actualitzant els plans de recuperació i conservació.

720. Promourem el gaudi dels parcs naturals i els espais naturals protegits incrementant el personal, i ampliant-ne els perfils professionals, i augmentant els recursos materials i econòmics dedicats a les tasques de planificació, gestió, control, sensibilització i educació ambiental.

721. Desenvoluparem i aplicarem els instruments de planificació dels recursos naturals i de gestió i els usos dels espais naturals protegits per a garantir la conservació i protecció dels ecosistemes i els elements naturals d’alt valor ecològic i la connectivitat entre els espais naturals. Ordenarem els usos, les pràctiques i les activitats humanes amb l’objectiu de garantir-ne la compatibilitat i la contribució a la conservació i la promoció dels valors ambientals dels espais.

Aigua

722. Aprovarem la Llei Valenciana de l’Aigua per a blindar l’accés a l’aigua potable com a Dret Humà, que pose èmfasi en la transparència, la regulació del sector, la supervisió pública i el seguiment de la qualitat.

723. Crearem una unitat especialitzada de suport als ajuntaments per a l’assessorament en la gestió directa del cicle urbà de l’aigua així com la millora del control i la supervisió de les concessions amb empreses privades.

724. Reactivarem l’Observatori Ciutadà del Cicle Urbà de l’Aigua com òrgan consultiu, de participació ciutadana i de deliberació en relació amb les qüestions que afecten la protecció del medi ambient i la salut pública vinculades als serveis públics del cicle urbà de l'aigua.

725. Reforçarem i augmentarem les capacitats i competències de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les xarxes de proveïment i sanejament i reforç de la capacitat de depuració i reutilització, així com facilitar mecanismes de transparència i d’assessorament als municipis sobre la gestió del cicle integral de l’aigua.

726. Millorarem la transparència a disposició de les persones usuàries en la informació relativa a la qualitat de l’aigua potable.

727. Actualitzarem el decret de la comissió de preus per tal de detectar ràpidament desviacions de tarifes i moviments que especulen amb l’aigua de consum.

728. Promourem una gestió mancomunada de la gestió del cicle urbà de l'aigua amb comunitats d'usuaris o consorcis de municipis.

729. Posarem en marxa un pla plurianual per a renovar i ampliar les xarxes d’abastiment, clavegueram i depuració d'aigües.

730. Garantirem una bona salut i aprofitament sostenible de l’aigua en rius, llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers amb la posada en marxa d'una Estratègia Valenciana de l’Aigua per a aplicar la Directiva Marc de l’Aigua.

731. Potenciarem actuacions per a la prevenció de riscos d’inundacions en nuclis urbans basades en solucions naturals com la recuperació de zones humides o tècniques de drenatge natural.

732. Garantirem un bon estat i ús sostenible dels aqüífers i aigües subterrànies millorant-ne el coneixement i caracterització en col·laboració amb l’Institut de Geologia de l’Estat i les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura.

733. Reivindicarem els recursos hídrics necessaris vinculats al transvasament TajoSegura per a garantir les demandes agràries i urbanes ja existents del Baix Segura. En paral·lel, avançarem en alternatives de recursos hídrics no convencionals i promourem usos agraris i urbans adaptats als escenaris de canvi climàtic i d’estrés hídric.

734. Reclamarem al Ministeri la garantia de cabdals ecològics necessaris per tal de garantir el bon estat dels nostres rius i zones humides.

735. Millorarem les infraestructures i pràctiques de reg, garantint un ús eficient dels recursos hídrics.

736. Potenciarem la reutilització de les aigües regenerades, la dessalació d’aigua marina i la desalobració d’aigües salobres utilitzant energies renovables, així com la captació urbana i periurbana d’aigua de pluja, a més d’exigir al govern de l'Estat l’activació de les dessaladores.

Prevenció d’incendis

737. Consolidarem i augmentarem el Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal com a eina de desenvolupament dels plans de prevenció locals.

738. Assolirem una cobertura de protecció del 100% de la massa forestal al nostre territori fomentant la redacció dels plans locals de prevenció d’incendis.

739. Crearem un servei de suport estable des de la Generalitat per al suport a la reconstrucció de les zones afectades per incendis forestals que servirà de finestreta única per a les sol·licituds d’ajudes.

740. Posarem en marxa brigades de silvopastura per a la prevenció d'incendis amb la creació d'una borsa de treball pública i d'infraestructures necessàries per a la implementació d'una xarxa de pastura que ajude la gestió forestal i el manteniment de les nostres muntanyes i que cree, a més, noves oportunitats laborals al món rural.

741. Aprofundirem en les campanyes de conscienciació i prevenció de pràctiques que puguen desembocar en incendis forestals.

742. Continuarem amb els programes de voluntariat forestal per tal d’afavorir una gestió comunitària i participativa de la prevenció dels incendis.

743. Augmentarem els efectius per a la lluita contra els incendis forestals i en millorarem les condicions laborals.

Benestar animal

744. Desenvoluparem la Llei Valenciana de Benestar Animal per a fer efectius els drets reconeguts en la norma.

745. Reconeixerem els animals com a éssers vius dotats de sensibilitat per a avançar en l’objectiu del sacrifici zero.

746. Posarem en marxa un registre per a prohibir tindre animals a persones o entitats que hagen comés prèviament maltractament cap a animals.

747. Reforçarem els mecanismes de control i sanció de pràctiques de maltractament animal.

748. Crearem una xarxa de llars de protecció d’animals en col·laboració amb protectores i entitats ecologistes.

749. Facilitarem la reconversió de gosseres en protectores i la creació de noves societats protectores.

750. Potenciarem l’adopció d’animals i la conscienciació per a evitar l’abandonament d’animals amb campanyes informatives.

751. Donarem suport tècnic i econòmic als ajuntaments perquè apliquen plans d’esterilització felina i de control sanitari de colònies de gats.

752. Constituirem el Consell Assessor i Consultiu en Matèria de Protecció d’Animals de Companyia com a espai de participació i interlocució entre l’administració i les entitats que vetlen per la cura dels animals de companyia.

753. Eliminarem el finançament públic als espectacles taurins i d'altres que impliquen maltractament animal.

754. Inclourem mesures específiques per a protegir els animals de companyia en els plans d’emergència i de resposta a les emergències.

755. Facilitarem la convivència amb animals de companyia en residències públiques, especialment en aquelles on els animals tinguen una finalitat rehabilitadora i terapèutica.

Gestió de residus i economia circular

756. Garantirem una política de reducció de residus, reutilització i reciclatge integrada, coordinada i transparent amb el desenvolupament de la Llei d’Economia Circular.

757. Implantarem sistemes que incentiven econòmicament el reciclatge per part de la ciutadania.

758. Impulsarem un pla de lluita contra l’obsolescència programada que incentivarà l’etiquetatge dels productes en funció del seu grau de reparabilitat i potenciarà els serveis de reparació.

759. Estendrem el model de descompte econòmic de les taxes de gestió de residus pel foment de la reducció, reutilització i recollida separada.

760. Facilitarem una recollida selectiva de residus orgànics que permeta promoure la Ruta Valenciana del Biogàs per a multiplicar per 10 la producció actual de biogàs i reduir en més d’un 25% les emissions de metà a l’atmosfera.

761. Enfortirem els sistemes de recollida selectiva de residus agraris i aprofundirem en els programes de reutilització i aprofitament de les restes agràries com la palla de l’arròs, evitant-ne la crema.

762. Previndrem l’abocament de substàncies perilloses a l’aigua amb el desenvolupament d'una normativa d’exigència i control i promourem un pla de xoc d’eliminació dels punts negres d’abocaments il·legals.

763. Continuarem donant suport tècnic i econòmic als consorcis de residus per a garantir una gestió sostenible i responsable dels residus amb l’objectiu d’avançar cap al “rebuig zero” en abocadors.

764. Completarem la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica i promourem la recollida de residus porta a porta o amb contenidors informatitzats.

Dotarem de majors recursos als ajuntaments per a afavorir les recollides separades.

765. Impulsarem mesures per a garantir la recollida selectiva en grans superfícies com comerços, hotels, hospitals o altres infraestructures de pública concurrència.

766. Fomentarem projectes innovadors de reutilització i reciclatge real i efectiu de nous fluxes, residus i voluminosos.

767. Promourem l’aprofitament i el no-malbaratament d’aliments en bon estat amb campanyes de difusió i conscienciació.

768. Reduirem l’impacte mediambiental de soroll i residus dels festivals.

769. Revisarem els sistemes de gestió i tractament de residus industrials així com els mecanismes per a la seua supervisió i control efectiu per part de la Generalitat. Promourem i protegirem els bons models industrials de reducció i reutilització de materials i residus industrials.

770. Promourem la contractació pública sostenible per a la reducció de residus i el foment de l’economia circular de manera transversal en tots els departaments de la Generalitat, i continuarem avançant en la transparència en la gestió.

Administració propera

Transparència i lluita contra la corrupció

771. Consolidarem els Mapes de Riscos davant de possibles irregularitats a l'Administració, determinant quins òrgans i entitats són prioritaris per a realitzar un pla d’avaluació individualitzat, i garantint, d'esta manera, els principis d’integritat i transparència i, per tant, la bona gestió.

772. Continuarem apostant pel funcionament ètic de l'Administració amb l’impuls i el disseny d’un sistema d'integritat institucional per a detectar possibles irregularitats.

773. Elaborarem un marc d'ètica i transparència en l'ús de les dades per part de l'administració amb la creació d'un registre públic d'algoritmes i sistemes d'intel·ligència artificial de la GVA.

774. Consolidarem el sistema d’integritat pública amb la creació del comité d’ètica pública, així com un marc per a la gestió i la millora de la cultura ètica de l’organització que englobe codis ètics, formació i sensibilització en la cultura ètica, entre d’altres.

775. Promourem, conjuntament amb l’Agència Valenciana Antifrau, els codis ètics i de bon govern i els sistemes d’integritat pública en els ens locals.

776. Reforçarem la Inspecció General de Serveis i impulsarem l’aplicació del sistema d’alertes per a la prevenció d’irregularitats i males pràctiques previst en la llei de la prevenció de males pràctiques en l’Administració.

777. Apostarem per la protecció del personal empleat públic davant de denúncies de possibles irregularitats amb un canal segur i accessible.

778. Crearem mesures de control ciutadanes en les polítiques públiques de la Generalitat per millorar la transparència de l’administració i impulsarem auditories ciutadanes per a valorar l’impacte real de les polítiques públiques en les persones.

779. Facilitarem l'adhesió d'institucions autonòmiques, municipals i supramunicipals a les pràctiques de transparència de la GVA.

780. Incorporarem clàusules de transparència i open data en la contractació pública per a garantir que les dades que es generen pel desenvolupament del contracte les recupere l'administració en formats reutilitzables per a publicar-les.

781. Intensificarem la participació i presència del nostre territori en l'Open Government Partnership i en l'Open Data Charter amb l'elaboració de plans estratègics de transparència en la GVA.

782. Continuarem col·laborant per a facilitar el compliment de les obligacions de transparència en les xicotetes empreses i en les entitats socials a través de la difusió i foment de la plataforma TEP, Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta.

783. Treballarem per a fer un seguiment de la transparència dels grups d'interés, així com per a difondre la cultura de la transparència i el dret d'accés a la ciutadania.

784. Reforçarem la dotació del Consell Valencià de Transparència amb la finalitat de reduir el temps de resposta a les reclamacions i complir totes les funcions que li atribueix la llei, inclosa la mediació.

785. Continuarem amb la millora de la transparència de les entitats del Sector Públic Instrumental de la GVA.

Bon govern

Gestió ètica:

786. Continuarem donant preferència a la titularitat pública i la gestió directa de tots els serveis públics.

787. Elaborarem una llei que regule els processos de reversió de serveis per a la seua gestió pública directa i que definisca les condicions per a la subrogació del personal.

788. Impulsarem el pas cap a la gestió pública de la neteja, cuina i bugaderia dels centres i residències, escoles, hospitals i centres sanitaris de titularitat i gestió pública de la Generalitat i promourem que les empreses o entitats que contracten, reben ajudes o subvencions públiques també gestionen de manera directa estos serveis.

789. Prohibirem que els grups empresarials amb activitat, seu o comptes en paradisos fiscals puguen contractar amb la Generalitat.

790. Impulsarem un estudi de viabilitat per a fer una transició dels comptes de la GVA cap a bancs i cooperatives de crèdit ètics, en coherència amb la responsabilitat social i els ODS de Nacions Unides.

791. Impulsarem un Fòrum Social per a actualitzar el Codi de Bon Govern, que data de 2016.

792. Aprovarem una llei del sector públic valencià per a reordenar-lo i optimitzar-lo i buscarem una gestió àgil, transparent i eficient.

793. Continuarem impulsant la cultura de la qualitat en l'administració i el sector públic, així com una administració més amable i accessible per a totes les persones.

794. Crearem l'Agència Valenciana de Protecció de Dades.

Atenció de proximitat:

795. Aprovarem un Pla de Millora de l’Atenció Ciutadana per a garantir l’atenció presencial sense cita prèvia a totes les administracions valencianes, i establirem mesures per millorar els procediments i simplificar la relació de la ciutadania amb l’administració.

796. Farem una administració propera i amable amb l'impuls de la figura de les Oficines itinerants d'Atenció Ciutadana per a garantir l'accés de totalitat de la ciutadania a l'administració.

797. Millorarem la dotació i els horaris d’atenció de les oficines presencials d’atenció ciutadana per a garantir el dret de la ciutadania a triar el mitjà de relació amb l’administració.

798. Apostarem per l'administració electrònica en la GVA a través del Sistema d'Informació d'Atenció a la Ciutadania, el nou Portal d'Atenció Ciutadana i assistència virtual per a facilitat tràmits i informació administrativa.

799. Crearem un nou portal PROP per a una atenció ciutadana completa que compte amb una APP d’atenció ciutadana com a porta d’entrada de la ciutadania a l’administració digital i basat en una comunicació clara.

800. Impulsarem mecanismes d’assistència en la tramitació i l’administració digital per a les persones afectades per l'escletxa digital.

801. Facilitarem l'accés a l'administració amb la simplificació de la documentació i la claredat en el llenguatge de l'administració.

802. Millorarem les condicions i els requisits per al personal d’atenció directa a la ciutadania, inclosa la competència lingüística.

803. Avançarem en la prestació de serveis proactius i personalitzats en un model d’administració digital basada en la governança de les dades.

804. Garantirem l’accessibilitat a la comunicació mitjançant intèrprets de llengua de signes a les administracions públiques, als distints serveis i modalitats d’atenció, de manera universal i gratuïta.

Rendició de comptes:

805. Continuarem millorant l’espai GVA Oberta per a renovar-ne la usabilitat i facilitant l'accessibilitat del portal.

806. Impulsarem l'aprovació i la publicació d’un pla de govern de la legislatura amb el qual retre comptes periòdicament en GVA Oberta a través d’un visor de rendició de comptes.

807. Crearem una xarxa d'estudis de transparència i govern obert per tal de generar un marc en el qual hi haja una major coordinació entre administracions, entitats, etc.

808. Col·laborarem i compartirem ferramentes de govern obert amb les entitats locals per a fomentar la transparència des de l’administració local.

809. Crearem l’Institut Valencià d’Avaluació de Polítiques Públiques, juntament amb les universitats i l’administració local, per tal d’impulsar l’avaluació de les polítiques públiques en totes les administracions valencianes.

Més democràcia en les eleccions:

810. Reformarem la llei electoral per a fer-la més democràtica, moderna i representativa, augmentant-ne la proporcionalitat: a. Baixada de la barrera electoral al 3%.

b. Vot preferencial i llistes desbloquejades perquè la ciutadania tinga la possibilitat de personalitzar el seu vot.

c. Llistes electorals cremallera per a garantir la igualtat (50%-50%). També a la Junta Electoral Valenciana.

d. Incentivar la celebració de primàries obertes per a enfortir la democràcia interna dels partits.

e. Obligatorietat de debats electorals en horari de màxima audiència amb les candidatures que hagen obtingut almenys el 3% dels vots vàlids.

f. Enviament centralitzat de paperetes per estalviar recursos i que l'impacte mediambiental siga menor.

g. Facilitar el vot de residents absents; hauran de disposar de totes les paperetes de cada circumscripció en format electrònic.

h. Temps gratuït de propaganda electoral a mitjans de comunicació proporcional a la representació obtinguda a les Corts, però garantint cinc minuts a formacions sense representació.

i. Adaptada a l'Estatut d'Autonomia de 2006, que regule la dissolució avançada de les Corts i les denominacions estatutàries.

811. Farem incompatible la condició de diputat o diputada per a membres de corporacions locals, integrants dels gabinets de membres del Consell, persones que exercisquen la presidència o direccions generals d'una caixa d'estalvis o titulars d'autoritats portuàries per nomenament de la GVA.

Funció pública:

812. Donarem un impuls a l’Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), com a òrgan de gestió de la funció pública, per a seleccionar, formar, actualitzar el personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat, així com per a investigar, estudiar i informar sobre els temes relacionats amb l’administració i la gestió pública.

813. Revisarem les taxes de reposició per a dotar els serveis públics del personal necessari i oferir un servei de qualitat als valencians i les valencianes.

814. Crearem un sistema públic de preparació d'oposicions per facilitar que qualsevol persona puga preparar-les independentment de la seua situació econòmica.

815. Promourem la reserva del mateix lloc de treball durant tres anys en el cas d'excedència voluntària d'una persona treballadora per a la cura d'una persona de la seua unitat familiar al seu càrrec.

816. Optimitzarem l’organització de la funció pública en la prestació dels serveis públics adscrivint el personal educador a Educació, el personal sanitari en centres de dia i residències a Sanitat i el personal de treball social als hospitals a Serveis Socials.

817. Simplificarem les escales funcionarials i la reducció efectiva de les diferències de sou entre els grups funcionarials en un màxim d’1 a 3.

818. Agilitzarem la possibilitat del pas voluntari del funcionariat d’una administració a una altra.

819. Seguirem incrementant els permisos de criança en l'administració pública fins a les 24 setmanes i diferenciarem entre la baixa laboral de recuperació per embaràs i part i els permisos per criança, de manera que la recuperació física i psicològica del part estiga reconeguda de manera diferenciada de la criança.

820. Implementarem un permís de dol perinatal remunerat per a les persones progenitores i un acompanyament professional biopsicosocial.

821. Ampliarem una hora el temps diari destinat a les diferents mesures de flexibilització i reducció de jornada laboral d’empleades i empleats públics per criança i cures de persones a càrrec a aquelles persones del gènere infrarepresentat en la demanda de mesures de flexibilització i reducció de jornada, fins que s’assolisca una igualtat real en el temps destinat a les mateixes.

822. Assegurarem en l’accés a llocs de treball que el nombre d’anys d’exercici professional exigit en la carrera professional tinga una correcció per maternitat, computant el temps de permís de maternitat i de lactància com a experiència laboral.

823. Reclamarem l'eliminació de l'administració perifèrica de l'Estat al nostre territori amb el traspàs a la Generalitat de les seues competències.

824. Continuarem amb l'impuls de l'estabilització del personal empleat públic acabant amb la precarietat a la funció pública.

825. Continuarem amb el canvi de sistema de selecció del personal funcionari de carrera a un de selecció de talent.

826. Continuarem garantint una planificació estratègica de les ofertes d'ocupació pública.

827. Continuarem amb el desenvolupament reglamentari de la llei de funció pública per tal de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públic, agilitzar els procediments, garantir l’adequada i ràpida cobertura dels llocs de treball de l’Administració i millora del teletreball.

828. Aprovarem programes de lluita contra l’escletxa salarial per qüestions de gènere en l’administració pública amb la realització d’auditories salarials i l’homologació de les classificacions de llocs de treball.

829. Aprovarem protocols i adopció de mesures per a potenciar, millorar l’accés i la integració en l’administració pública de persones amb discapacitat o diversitat funcional, incloent-hi aquelles que pateixen alguna malaltia mental.

Participació

830. Crearem l’escó nº100 a les Corts com un espai de participació ciutadana des del qual la ciutadania podrà plantejar preguntes orals al govern.

831. Establirem la figura de les proposicions no de llei d’iniciativa popular per facilitar la participació de la ciutadania en l’impuls de l’acció del govern valencià.

832. Desenvoluparem la recentment aprovada Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme. En eixe sentit, s’elaborarà el Pla de Participació Ciutadana de la Generalitat que tindrà una durada de tres anys.

833. Dissenyarem la metodologia per a desenvolupar assemblees ciutadanes i en fomentarem la constitució per a tractar temes d’interés públic. Garantirem que les propostes que tinguen un ampli consens tinguen caràcter vinculant per als òrgans de la Generalitat Valenciana.

834. Fomentarem i difondrem el coneixement i l’ús del portal GVA Participa com a espai central de participació de la ciutadania en l’elaboració normativa, el desenvolupament de polítiques públiques o les iniciatives ciutadanes, entre d’altres.

835. Millorarem el funcionament dels pressupostos participatius de la Generalitat i augmentarem la participació de la ciutadania i el teixit social.

836. Reforçarem l'impuls de la xarxa de governança participativa municipal i crearem els consells comarcals de participació com a espais per a la participació ciutadana. Estos consells comarcals seran espais d'innovació i cocreació de polítiques públiques.

837. Desenvoluparem programes de formació en valors democràtics, govern obert i participació ciutadana, especialment dirigits a la infància, l’adolescència i la joventut a través del sistema educatiu.

838. Incentivarem la creació de laboratoris ciutadans com a espais de deliberació des d’on es puguen donar respostes innovadores a nous reptes socials.

839. Promocionarem la gestió comunitària com a mecanisme de participació ciutadana en la gestió d’equipaments i serveis públics.

840. Continuarem fomentant el diàleg interreligiós i l'atenció a la diversitat religiosa des de la neutralitat de l'Administració Pública.

841. Promourem la reforma de la llei d’associacions valencianes per tal d’incloure criteris de paritat en juntes directives i òrgans de presa de decisió de les entitats ciutadanes.

842. Promourem la creació d’un portal de participació ciutadana per a les Corts Valencianes des del qual es puguen fer arribar propostes als grups parlamentaris, així com donar suport a iniciatives legislatives populars, entre d’altres.

843. Crearem l’Institut Valencià d’Estudis d’Opinió (IVEO) per conéixer l’opinió pública i impulsar la investigació en l’àmbit de les ciències socials.

Justícia

844. Implantarem la carrera professional en l’àmbit del personal de Justícia i, en el cas que l’Estat ens ho impedisca, garantirem que eixe concepte s’abone a través d’altres fórmules.

845. Continuarem apostant per les beques Programa 700 per a aconseguir la democratització de la carrera judicial.

846. Retornarem les competències en matèria de violència de gènere a aquells partits judicials on s'han eliminat.

847. Promocionarem la creació de nous jutjats al nostre territori per a acostar la Justícia a la ciutadania i acabar amb l’actual retràs que pateix a través d’una “federalització de la Justícia”, atorgant al País Valencià competències per poder decidir els nous jutjats que cal crear i tindre el compromís del Ministeri de la dotació de jutges i jutgesses i magistrats i magistrades.

848. Potenciarem la lluita contra la violència de gènere amb una major coordinació entre les oficines i la resta de recursos de l'administració amb matèries competents.

849. Crearem del Consell de Justícia de la Comunitat Valenciana (CJCV), contemplat en l’Estatut d'Autonomia.

850. Negociarem el traspàs de més competències en matèria de personal i, en particular, la transferència de la gestió del Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia a la Generalitat.

851. Crearem ens autonòmics de suport com el Centre d’Estudis Jurídics de formació del personal judicial o l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Generalitat Valenciana.

852. Negociarem la transferència a la GVA de la titularitat dels comptes de dipòsits i consignacions judicials, i per tant, dels seus rendiments, així com de les taxes judicials estatals.

853. Regularem el depòsit judicial de vehicles.

854. Dignificarem la justícia de pau amb l'elaboració d'un Pla Anual d'Infraestructures de les Oficines i l'increment dels recursos per a un funcionament adequat.

855. Implantarem i desenvoluparem el nou model d’Oficina Judicial als nostres jutjats i tribunals.

856. Implantarem i desenvoluparem el nou model d’Oficina Fiscal a les fiscalies valencianes.

857. Implantarem un nou sistema de gestió processal i de l’expedient judicial electrònic.

858. Crearem un portal web autonòmic per a accedir més fàcilment a l'administració de justícia.

859. Impulsarem un servei d'assessorament i orientació gratuït i eficient per a la ciutadana en matèria de justícia, garantint-ne l’atenció i l’assessorament als col·lectius de persones especialment vulnerables.

860. Millorarem l’atenció a les víctimes del delicte amb el reforç de les oficines actuals (OAVD) i l'increment en número.

861. Actualitzarem i adequarem el registre d'associacions, fundacions i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

862. Dotarem de material suficient els òrgans encarregats de realitzar el decomís o embargament de béns, guanys del delicte, etc.

863. Dotarem jutjats i fiscalia d'unitats de suport i de professionals del peritatge necessaris.

864. Incrementarem el «tercer i quart torn» de la judicatura amb l'increment del número de places per a jutges, jutgesses, magistrats i magistrades per a millorar el sistema de justícia.

865. Traspassarem els documents històrics del Registre Civil als arxius històrics locals o a l’Arxiu del Regne i als històrics de Castelló de la Plana i Alacant.

866. Impulsarem la resolució de conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge.

867. Elaborarem el Pla de Drets Humans per a garantir la dignitat de tots els centres de detenció.

Administració local

868. Aprovarem la Llei de Comarcalització per a reconéixer jurídicament les comarques valencianes com a demarcacions polítiques, administratives i territorials homologades i reforçarem la coordinació i la cooperació comarcal amb la facilitació de la prestació de serveis mancomunats com a alternativa a la privatització de serveis públics estratègics i de difícil gestió a escala municipal.

869. Continuarem treballant, d'una banda, en la minoració i supressió de les diputacions provincials per tal que implementen i atenguen només les seues competències i tasques específiques i, d'altra banda, en el trasllat de les funcions i tasques que en l’actualitat implementen però són impròpies.

870. Impulsarem la reforma de la normativa en matèria de règim local per a permetre que les comunitats autònomes puguen eliminar les diputacions provincials i dissenyar la pròpia estructura de govern territorial.

871. Continuarem treballant en la redistribució de competències de les diputacions i promourem l’agrupació d’entitats locals, com les comarques, mancomunitats o àrees metropolitanes, prioritzant la proximitat a la ciutadania en la presa de decisions i l’eficiència en la prestació de serveis.

872. Promourem la Llei d’Àrees Metropolitanes amb l’objectiu de millorar la governança dels municipis que les integren, fer un ús més eficient dels recursos i fomentar una prestació de serveis integrada, amb especial atenció a la mobilitat sostenible.

873. Treballarem per a modernitzar i fer més transparent la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Necessitem una federació amb una estructura més funcional, eficient i més orientada a les necessitats reals dels municipis.

874. Aproparem els serveis de l’administració autonòmica a la local i establirem mecanismes de diàleg i cooperació més fluids, directes i eficients entre l’administració autonòmica i la local.

875. Elaborarem una llei de finançament local que garantisca el 8% del pressupost autonòmic per als municipis i les entitats comarcals per a modernitzar les administracions locals i adaptar-les al context econòmic, social i tecnològic actual; garantir les eines competencials i financeres per a desenvolupar les seues actuacions, i definir un Fons de Cooperació Municipal més equitatiu i inclusiu dins de la llei, fent una discriminació positiva envers els territoris rurals i els desafavorits.

876. Crearem oficines comarcals híbrides de serveis mitjançant un carta de serveis administratius locals que es configuraran a través de la territorialització d’unitats i serveis de les diputacions i que traslladaran a les comarques funcions i tasques impròpies que realitzen les diputacions.

877. Transformarem les mancomunitats en Unitats Territorials Comarcals i l’assumpció del personal, funcions i serveis per part de l’estructura territorial comarcal.

878. Desenvoluparem el primer pla estratègic valencià per al foment de la igualtat, la diversitat i la felicitat, coordinant totes les accions de la Generalitat, les diputacions i la FVMP com a motor del canvi per a elaborar el relat de la construcció social igualitària.

879. Elaborarem un protocol de coordinació de la Xarxa Valenciana d’Igualtat amb els serveis municipals d’educació, serveis socials, cultura, esport, sanitat, mobilitat, prevenció de la violència, urbanisme i participació per a garantir la igualtat a tots els municipis.

Seguretat i resposta a emergències

880. Continuarem reclamant al govern de l'Estat que faça justícia i possibilite el desplegament de la Policia Autonòmica Valenciana perquè millore el nombre d’efectius d’este cos adscrit en esta autonomia i es puguen exercitar amb eficàcia les competències que en són pròpies.

881. Desenvoluparem, dins de la Policia de la Generalitat Valenciana, un grup de ciberseguretat destinat a garantir i protegir els drets de les persones usuàries de les noves tecnologies, així com detectar i perseguir les conductes delictives en este àmbit.

882. Posarem en funcionament el Registre de Policies Locals.

883. Apostarem per la formació continuada i la coordinació dels cossos especialitzats en prevenció de delictes d'odi.

884. Intensificarem la cooperació i la col·laboració entre les administracions públiques valencianes que participen en la responsabilitat de la seguretat dels municipis.

885. Dotarem de més personal i garantirem el bon funcionament de l'IVASPE (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències) com a eina de formació dels cossos de policies locals.

886. Descentralitzarem el centre de coordinació d’emergències el qual té, actualment, una única seu a l’Eliana.

887. Coordinarem les actuacions en matèria de seguretat i resposta a les emergències en total sintonia amb els ajuntaments com a administracions més properes a la ciutadania.

888. Implementarem un pla per a la incorporació de les dones als serveis valencians de resposta a les emergències.

889. Realitzarem un pla de modernització dels serveis públics destinats a la resposta a les emergències i a la seguretat, pel que fa a recursos humans, materials i tecnològics.

Mitjans de comunicació

Mitjans públics:

890. Fomentarem la creació de mitjans de comunicació locals de caràcter públic com a eines necessàries per a la consolidació i la vertebració del territori.

891. Consolidarem un pressupost mínim del 0,4% del pressupost de la GVA per a la CVMC per a desenvolupar completament la plataforma valenciana de mitjans públics i el sector audiovisual propi.

892. Posarem en marxa un segon canal de ràdio amb l’objectiu de promocionar i difondre la música valenciana.

893. Reformarem la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, a fi de dotar l'organisme que explota este servei de major eficàcia i eficiència.

894. Desenvoluparem una plataforma potent de continguts audiovisuals a la carta on tinguen especial presència els continguts propis de prestigi i qualitat, els continguts infantils i juvenils i les sèries d’animació d’èxit global doblades.

895. Promourem un servei de telenotícies en valencià adaptat a les nostres xiquetes i xiquets.

896. Promourem la igualtat als mitjans de comunicació públics impulsant contingut que mostre les relacions sanes i igualitàries, garantint la presència de les dones, així com les masculinitats igualitàries.

897. Incrementarem la subtitulació, l'emissió en llengua de signes i l’audio-descripció de tota la graella d’À Punt TV per a millorar l’accessibilitat i el consum audiovisual.

Mitjans de comunicació: 898. Potenciarem l'ús del valencià en els mitjans d'una manera efectiva, especialment en l’àmbit digital.

899. Incidirem en la independència dels mitjans de comunicació amb la regulació del seu finançament i l'aplicació de la Llei de Publicitat Institucional amb total transparència.

900. Oferirem assessorament en matèria d’igualtat per a mitjans de comunicació, empreses publicitàries i marques.

901. Accelerarem l'adjudicació de llicències de ràdio, tant analògica com digital, per a facilitar el desplegament projectes de ràdio, especialment en el tercer sector o sense ànim de lucre.

902. Treballarem per a aconseguir la reciprocitat d’emissions audiovisuals de comunitats autònomes veïnes i amb especial prioritat a les televisions i ràdios públiques del domini lingüístic valencià (À Punt, IB3 i TV3), aprofitant la reassignació d'espectre amb TDT2 (DVB-T2 HD) per difusió digital terrestre.

903. Treballarem per una promoció i difusió de la producció audiovisual descentralitzada on l'Estat afavorisca la presència de continguts en totes les llengües oficials diferents del castellà en fires i festivals, també internacionals, amb ajudes específiques.

Sector audiovisual: 904. Fomentarem la creació digital d'àudio (podcast) de la indústria valenciana i en valencià.

905. Elaborarem una nova llei del sector audiovisual per a adaptar-la a la realitat valenciana, potenciar el sector i contemplar els nous consums de contingut audiovisual.

906. Desenvoluparem programes de foment de la creació audiovisual novell (jove, amateur) secundada i fomentada pels mitjans públics.

907. Desenvoluparem programes d'ajuda i coneixement de la digitalització comunicativa per a la ciutadania, empreses, entitats socials i organismes.

908. Crearem un programa d'alfabetització mediàtica i digital destinat al conjunt de la població, especialment els sectors que més ho requerisquen.

909. Consolidarem la Ciutat de la Llum com un espai de formació professional específica i un centre de producció i difusió de l'audiovisual europeu, particularment el valencià.

910. Dotarem el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) de suficients recursos perquè puga desenvolupar, regular i potenciar la indústria audiovisual valenciana.

911. Crearem des del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) un Arxiu de l’Audiovisual Valencià, un repositori digital obert a tota la ciutadania on es puguen consultar els fons audiovisuals públics (RTVV, À Punt, diputacions...) i els privats que ho desitgen, tant per a ús domèstic com professional.

Memòria democràtica

912. Dotarem de recursos l'Institut de la Memòria Democràtica.

913. Donarem un impuls a la càtedra de la memòria democràtica en col·laboració de les universitats valencianes.

914. Garantirem la màxima coordinació a fi de culminar un cens de víctimes que arreplegue totes les causades amb independència del seu lloc de naixement i lloc de la mort.

915. Garantirem la destinació de recursos públics per a aconseguir l’efectiva localització, exhumació i identificació de les víctimes desaparegudes.

916. Exigirem que s’identifiquen totes aquelles condemnes i sancions produïdes per raons polítiques, ideològiques, de consciència o creença religiosa durant la guerra i la dictadura, amb independència de la seua qualificació jurídica emprada per establir les referides condemnes i sancions i es declaren de manera individualitzada com nul·les i il·legítimes 917. Impulsarem la col·laboració de l’Institut de la Memòria Democràtica amb la Fiscalia de Sala prevista a la llei per a la investigació dels fets que constituïsquen violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari i l’impuls dels processos de recerca de les víctimes dels fets investigats 918. Promourem fer inventariat i anàlisi de la documentació dipositada en els diferents arxius relativa a l’aplicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques.

919. Farem l’inventariat i una primera aproximació dels expedients penitenciaris sobre presos polítics conservats en l’Arxiu del Regne.

920. Localitzarem i classificarem la documentació dipositada en centres penitenciaris.

921. Localitzarem i classificarem la documentació relacionada amb la repressió i el control social de postguerra en l’Expurgació Judicial i Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

922. Inventariarem els sumaris dels consells de guerra del Tribunal Togat Militar número 13.

923. Reclamarem a l’Estat el patrimoni documental valencià, especialment els sumaris dels consells de guerra espoliats en 2008.

924. Redactarem l’inventari i la classificació dels sumaris dels valencians encausats pel Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme.

925. Impulsarem la recerca sobre la desaparició forçada de xiquets i xiquetes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista fins a l’entrada en vigor de la Constitució de 1978.

926. Prioritzarem la posada en marxa d’un banc d’ADN dels possibles familiars de les persones desaparegudes que siga tècnicament compatible amb els d’altres autonomies.

927. Identificarem els llocs de la memòria relacionats amb la repressió de les dones, persones LGTBI i les minories ètniques i religioses.

928. Impulsarem la creació de diferents memorials commemoratius dels episodis més importants de la Guerra Civil: el patiment de la població, la repressió de la dictadura i l'exili.

929. Procedirem a la senyalització dels llocs i itineraris de la memòria democràtica en la xarxa viària valenciana.

930. Exigirem a l’administració central la retirada dels vestigis encara presents en edificis i espais de la seua competència.

931. Ampliarem les commemoracions als centres educatius en el dia d’homenatge i record de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.

932. Impulsarem la creació de materials curriculars, cursos de formació, jornades didàctiques i tallers per a promoure l’aprofitament didàctic d’exposicions, llocs i itineraris de la memòria.

933. Organitzarem jornades sobre la repressió per raó d’identitat personal durant el franquisme.

934. Organitzarem un seminari d’encontres amb altres experiències institucionals d’estudi, recerca i divulgació de la memòria democràtica desenvolupades en altres comunitats autònomes.

935. Impulsarem la signatura d’un conveni amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i altres mitjans audiovisuals valencians de caràcter privat per a la creació i difusió audiovisual de la memòria democràtica.

936. Impulsarem la incorporació de l’enfocament de gènere i interseccional en la recuperació de la memòria democràtica valenciana, amb la participació de les dones, i promourem polítiques culturals que facen visibles les seues aportacions a la democràcia i a la cultura valencianes, així com la seua diversitat. Impulsarem també la recuperació de la genealogia i la memòria històrica de les dones valencianes específica i col·lectiva. Especialment, es treballarà en la recuperació de la genealogia de les dones més invisibilitzades, com les dones gitanes, lesbianes o de classe obrera, entre d'altres.

Cooperació 937. Impulsarem un nou pla director de la cooperació valenciana mantenint una estratègia en coherència amb l’Agenda 2030 i amb el marc de les Nacions Unides, per a l'adequat abordatge dels reptes globals.

938. Dedicarem el 0,7% dels pressupostos consolidats a cooperació segons destaquen els acords internacionals i reforçarem la promoció del desenvolupament humà sostenible, la perspectiva de gènere, la infància i els drets humans.

939. Incrementarem el pressupost destinat a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).

940. Garantirem que la cooperació internacional continue tenint prestigi i reputació com a valor característic del poble valencià.

941. Reforçarem el paper del Consell Valencià de Cooperació i la seua participació en l'elaboració i avaluació de polítiques públiques en cooperació internacional.

942. Promourem, assumint la responsabilitat històrica i internacional, programes de cooperació, suport i reconeixement del poble saharaui.

943. Continuarem amb l'impuls de l'Educació per al Desenvolupament com a eina de sensibilització i construcció social.

944. Continuarem amb l'aposta per la compra ètica, el comerç just i el consum responsable com a eixos d'una cultura solidària.

945. Garantirem els drets laborals del personal contractat amb salaris i condicions dignes en el sector de cooperació per a superar la precarització del sector.

946. Promourem un espai dins de l’administració que millore l'harmonització, la coordinació i la complementarietat en les polítiques i els instruments en matèria de cooperació internacional de les diferents administracions públiques valencianes.

947. Impulsarem una gestió simplificada, adequada i actualitzada a la realitat que reduïsca l'excessiva burocratització de la política de cooperació internacional a través de l'adaptació del marc legal, les pròpies convocatòries de subvencions així com els procediments de gestió.

948. Establirem mecanismes de gestió adaptats i flexibles a contextos molt complexos de crisis sociopolítiques en els quals hi ha violacions dels drets humans per a poder continuar impulsant polítiques de cooperació internacional quan és més necessari.

949. Promourem dinàmiques i espais de participació reals amb els diferents agents de la cooperació internacional, especialment les ONGD amb la suficient planificació i temporalització per a avançar en la millora de la gestió de la cooperació valenciana.

Europa i el món

Defensa dels interessos valencians:

950. Desplegarem i dotarem de recursos l’Oficina de la Generalitat a Brussel·les com a altaveu de la ciutadania, el camp i l’empresariat valencià davant la Unió Europea.

951. Crearem un departament d’afers europeus i exteriors per harmonitzar i coordinar de manera eficient el diàleg de la Generalitat amb les institucions europees i amb les organitzacions internacionals de referència.

952. Reivindicarem un major rol dels territoris subestatals i regions en la construcció de les polítiques europees. Demanarem majors competències legislatives per a ampliar el marc d’influència del País Valencià davant la Comissió Europea.

953. Mantindrem un diàleg fluid amb les autoritats diplomàtiques i el cos consular present al nostre país per tal d’acompanyar les persones migrants que resideixen al nostre país.

954. Reclamarem una reforma del Reglament del Comité de les Regions per a incorporar l'ús de llengües minoritàries.

Aliances i participació a l’exterior:

955. Refermarem la vocació europeista i mediterrània del País Valencià i impulsarem l’adhesió i participació del govern de la Generalitat a xarxes de cooperació territorial i transfronterera que permeten forjar aliances amb altres governs territorials en la defensa de serveis i estructures compartides, com el Corredor Mediterrani i l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

956. Visibilitzarem el País Valencià com un referent internacional en la implementació de polítiques públiques capdavanteres en la lluita contra el canvi climàtic o la transició cap a una economia socialment responsable. Per això, impulsarem l’adscripció del País Valencià en la xarxa de governs per una economia del benestar (WEGo).

957. Impulsarem la promoció de les polítiques europees entre la ciutadania valenciana.

958. Crearem un programa per a promocionar entre la joventut valenciana l’accés a llocs de treball en les institucions de la UE.

959. Habilitarem una línia d'ajuda específicament adreçada als Centres de Valencians i Valencianes a l’Exterior (CEVEX) per l'execució de programes d'acompanyament a les valencianes i valencians que resideixen fora del territori valencià.

Fons europeus, empreses i camp valencià:

960. Promourem un ús més eficient dels fons i recursos europeus per pal·liar l’infrafinançament històric del País Valencià per part de l’Estat.

961. Incorporarem clàusules socials i de respecte al medi ambient en tots els contractes públics de la Generalitat finançats amb fons europeus, així com mesures de protecció dels drets laborals i sindicals dels treballadors i treballadores en empreses que reben finançament europeu.

962. Aprofundirem en la captació d’inversions empresarials estratègiques i innovadores especialment en sectors estratègics per al País Valencià, com ara el sector agroalimentari i el tecnològic.

963. Continuarem defensant els productes industrials propis contra la competència deslleial dels productes extracomunitaris, exigint una legislació europea adequada basada en la supervisió de la qualitat, la persecució de l’explotació laboral i la sostenibilitat ambiental.

Drets i llibertats Feminismes Igualtat de gènere:

964. Aprovarem i desplegarem la llei valenciana d'igualtat de gènere per a continuar impulsant la transformació de la societat valenciana cap a una societat feminista, sostenible i que pose la vida al centre.

965. Garantirem que totes les polítiques públiques, accions de govern i pressupostos incorporen la perspectiva de gènere amb enfocament interseccional.

966. Posarem en marxa un Consell Valencià d’Igualtat de gènere com a òrgan consultiu i de participació d’entitats, associacions i organitzacions feministes.

967. Crearem una Comissió Interdepartamental per a la Igualtat de gènere amb diferents departaments de la Generalitat per tal de coordinar l’acció de govern de manera transversal en l’enfocament de gènere i interseccional.

968. Dotarem de més personal propi i especialitzat en igualtat de gènere les unitats d’igualtat de totes les conselleries per a garantir la transversalitat efectiva de les polítiques d’igualtat de gènere.

969. Obrirem un Observatori Valencià de Gènere per tal de promoure la desagregació de dades per gènere, per estudiar i analitzar l’impacte de gènere en la realitat valenciana amb un sistema d’indicadors interseccional.

970. Crearem un Portal web d'Informació sobre Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana per tal de poder consultar els plans, estudis i fer un seguiment de les polítiques públiques en matèria d’igualtat de Gènere.

971. Continuarem ampliant i territorialitzant la xarxa valenciana d’igualtat.

972. Organitzarem un fòrum valencià de drets i llibertats sexuals com a espai de participació, d'estudi i de generació de propostes de possibles modificacions normatives, polítiques i mesures a adoptar per a impulsar, garantir i protegir els drets i les llibertats sexuals.

973. Desenvoluparem campanyes i programes permanents d'educació sexual integral, adaptats a diferents etapes i amb perspectiva interseccional i des del foment de la diversitat.

974. Posarem en marxa una Estratègia valenciana de foment de masculinitats igualitàries dirigida a millorar el benestar emocional i la qualitat de vida dels homes.

Eliminació de les violències masclistes:

975. Impulsarem l’ampliació del nou pacte valencià contra la violència de gènere i masclista 2023-2028 i en blindarem el finançament de forma estable.

976. Garantirem l'increment anual del pressupost destinat a fer front a les violències masclistes.

977. Desenvoluparem de forma coordinada l’estratègia valenciana contra les violències sexuals 2021-2025 i com l’eina pionera a favor dels drets sexuals i la sobirania de les dones.

978. Unificarem tots els recursos, serveis i centres d’atenció a dones supervivents de les violències masclistes de la Generalitat per al seu abordatge des de les competències en prevenció de violència masclista amb gestió pública directa, i estendrem aquesta xarxa d’atenció perquè compte amb centres i equips itinerants en tota la geografia valenciana.

979. Prioritzarem les polítiques de suport a la vida independent de les dones supervivents, i particularment les relacionades amb garantir ingressos mínims, l’accés a l’habitatge i l'accés universal al conjunt dels serveis públics de la Generalitat.

980. Desenvoluparem un pla d'abordatge integral de la prostitució des d'una perspectiva inclusiva i garantint sempre la participació de les organitzacions i col·lectius de dones implicades, per a la millora de les condicions de vida de les persones en contextos de prostitució a partir de les demandes de les pròpies afectades.

981. Ampliarem el programa Alba d’atenció per a dones víctimes d’explotació sexual d’àmbits de prostitució i/o tracta de persones.

982. Elaborarem un protocol marc contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral i desenvoluparem campanyes de sensibilització i formació a les empreses.

983. Reconeixerem la violència obstètrica com a violència masclista i establirem els mecanismes pertinents per a erradicar-la.

984. Assegurarem un abordatge integral de les violències masclistes desenvolupant programes amb accions orientades específicament a la fase de recuperació de dones supervivents i garantint l'acompanyament un cop ha acabat la situació de violència, amb una perspectiva d’accés universal i d’interseccionalitat.

985. Desenvoluparem projectes de sensibilització juvenil per a dones i homes joves sobre l’ús respectuós de les xarxes socials i la prevenció de l’assetjament i la violència masclista digital.

986. Impulsarem el desenvolupament de protocols de sensibilització, prevenció i actuació coordinada front a les violències masclistes en locals i espais d'oci.

Infància Drets i participació infantil:

987. Desplegarem la llei valenciana de drets i garanties de la infància i adolescència mitjançant processos participatius amb la Plataforma per la Infància, persones professionals del sector, les administracions municipals i, sobretot, amb els xiquets i les xiquetes.

988. Seguirem reforçant el paper del Consell d’Infància de la Comunitat Valenciana i continuarem desplegant la Xarxa de Consells Locals d’Infància i Adolescència fins a cobrir almenys el 50% dels xiquets i xiquetes valencians, donant-los el protagonisme en la presa de decisions d’allò que els afecta.

Protecció de la infància:

989. Desenvoluparem un conjunt d'accions per a la implementació de la LOPIVI en l'àmbit autonòmic com el desenvolupament normatiu, disseny de protocols, creació i correcta implementació d'òrgans i figures com la de Coordinació de Benestar i Protecció i el Delegat o Delegada de Protecció, així com la formació del personal dels diferents serveis interpel·lats.

990. Crearem l’Observatori de la Infància i l’Adolescència per tal de vetlar pels drets de les persones menors de 18 anys en totes les polítiques públiques i àmbits de la vida.

991. Garantirem l'accés a serveis essencials per a la infància vulnerable i la lluita contra la pobresa infantil, assegurant la implementació de la Garantia Infantil Europea a la Comunitat Valenciana, mitjançant el desenvolupament i seguiment del Pla operatiu autonòmic, en coordinació amb l'àmbit local.

992. Prioritzarem els recursos destinats als xiquets i xiquetes i les seues famílies, augmentant l'abast i accessibilitat de la Renda Valenciana d'Inclusió per a combatre la pobresa infantil, partint de l'anàlisi pressupostària en clau d'infància i de l'informe d’impacte en la infància en la llei de pressupostos.

993. Impulsarem l’acolliment especialitzat com a recurs específic per a xiquets i xiquetes amb dificultats evitant la institucionalització de 0 a 6 anys.

994. Generarem campanyes de sensibilització i captació de famílies educadores per a acollir xiquets i xiquetes en situació de desprotecció.

995. Garantirem que tots els xiquets i xiquetes accedeixen a l'educació afectivosexual en l'ensenyament reglat i des d'etapes més primerenques.

996. Garantirem que qualsevol persona jove que deixe el sistema de protecció públic compte amb una alternativa residencial i un itinerari d’acompanyament professional per a la vida independent, ampliant la xarxa d’emancipació, l’accés a habitatges públics i estenent els serveis Mentora.

997. Implantarem el model Barnahus d’atenció integral a la infància víctima d’abusos sexuals i violències, servei d'atenció integral que permet garantir una millor detecció i avaluació dels casos i permet una recollida de proves testimonials.

998. Universalitzarem els serveis de prevenció i atenció a la violència cap a la infància des d’una òptica integral i en col·laboració amb totes les institucions intervinents creant centres específics seguint el model Barnahus a les grans ciutats.

999. Dissenyarem i implementarem un nou model de centres de dia amb perspectiva comunitària a través del Pla Convivint.

1000.Reforçarem el nou model de punts de trobada familiar, amb especial èmfasi en la intervenció i mediació en la llar familiar.

1001. Continuarem realitzant campanyes de sensibilització sobre la realitat de les persones menors d’edat no acompanyades i de denúncia de les causes per les quals fugen dels seus països d’origen, front a l’estigma i la desinformació de l’entorn dels recursos d’infància.

1002. Farem pública la gestió de totes les residències socioeducatives en règim tancat a la Generalitat.

1003.Crearem un instrument per a la valoració de la gravetat de les situacions de risc i desemparament dirigit als serveis socials d’atenció primària.

Joventut Coordinació de les polítiques de joventut:

1004.Continuarem ampliant drets i recursos per a les persones joves amb unes polítiques de joventut integrals coordinades per l’IVAJ amb una nova Estratègia Valenciana de Joventut per al període 2024-2029 elaborada participativament.

1005. Assegurarem l’acompanyament de joves als pobles i ciutats completant la implantació i estabilització dels 550 tècnics i tècniques de Xarxa Jove per a la municipalització de les polítiques de joventut.

1006.Ampliarem el finançament estable per als plans de joventut locals i territorials per tal de consolidar els projectes municipals per a dinamitzar la joventut en les ciutats i pobles.

1007. Ampliarem la Xarxa d’Albergs Juvenils de l’IVAJ.

1008.Donarem accés a les persones joves i associacions juvenils a espais públics per a desenvolupar activitats i projectes culturals i d’oci saludable amb la implantació d'una xarxa d’equipaments públics d’oci educatiu amb albergs, zones d’acampada i equipaments municipals.

1009.Analitzarem, investigarem i efectuarem un seguiment de la situació personal i social de les persones joves i de les polítiques que cal posar en marxa per a millorarla, posant en marxa un sistema d’indicadors en l’Observatori de la Joventut.

1010. Desenvoluparem un servei d'orientació i assessorament per a persones joves en matèria de sexualitat, relacions lliures i desitjades i educació sexual integral, amb atenció en línia, telefònica i per aplicacions de missatgeria.

1011. Apostarem per una joventut amb drets i oportunitats plenes millorant les polítiques de participació juvenil, oci educatiu, ocupació juvenil, accés a l’habitatge i salut integral de la joventut, i fent que les partides del pressupost de la Generalitat destinades a eixos fins es consoliden per damunt de l’1% del pressupost total.

Oci educatiu:

1012. Posarem en marxa un sistema públic d'oci educatiu a través de la concertació amb les entitats juvenils per a afavorir-ne el creixement i l'abast i ampliar el nombre d'infants, adolescents i joves que participen en activitats educatives en el seu temps lliure.

1013. Desenvoluparem campanyes de conscienciació i protocols per a facilitar la denuncia de delictes d'odi i agressions masclistes i LGTBI-fòbiques en espais de socialització i oci juvenil.

1014. Constituirem una mesa entre les entitats juvenils d’oci educatiu i l’IVAJ per tal de facilitar la interlocució en temes relacionats amb la regulació d’activitats, la formació i la valoració del voluntariat.

1015. Desenvoluparem campanyes per promocionar les entitats juvenils d’oci educatiu i oferirem este oci a infants, adolescents i joves des de les administracions públiques.

1016. Estabilitzarem el finançament d’entitats d’oci educatiu amb l’elaboració de convenis per al desenvolupament de la seua activitat i per a afavorir el creixement de les entitats de lleure.

Participació i voluntariat:

1017. Oferirem oportunitats de voluntariat a la joventut de manera continuada, estructurant un sistema públic de voluntariat i desenvolupant un sistema públic d'acreditació de les competències adquirides.

1018. Consolidarem el suport polític i econòmic al Consell Valencià de la Joventut com a organisme de representació de les persones joves.

1019. Promourem la incorporació d’entitats juvenils al Consell Valencià de la Joventut, establint que la pertinença siga un valor afegit a l’hora d’accedir a ajudes i projectes públics.

1020. Continuarem impulsant i afavorint l'ampliació de la xarxa de Consells de Joventut per a proporcionar a les persones joves espais de participació als seus municipis i fent que estos siguen prioritaris a l’hora d’assignar ajudes i recursos municipals.

1021. Afavorirem i potenciarem el treball associatiu de les persones joves donant suport al teixit associatiu juvenil amb un Pla d’Associacionisme Juvenil.

1022. Afavorirem la participació de persones joves de diferents nivells socioeconòmics en espais associatius i ciutadans.

1023. Promourem la participació d'associacions i col·lectius juvenils de barri en els òrgans de representació veïnal i en els consells locals de joventut.

Persones majors

1024.Augmentarem els programes que fomenten entre les persones majors un envelliment actiu i que estimulen la seua participació plena, així com la seua atenció a través de mitjans telemàtics i domòtics en casa, desenvolupant l’Estratègia d’Envelliment Actiu i Soledat no Desitjada.

1025. Potenciarem el Consell Valencià de les Persones Majors i la creació de consells locals de majors perquè la ciutadania participe activament i tinga veu en el desenvolupament de les polítiques d’atenció a les persones majors.

1026. Millorarem els programes preventius d’atenció diürna per a retardar el desenvolupament de malalties neurodegeneratives i millorar l’autonomia de les persones que poden necessitar una atenció específica.

1027. Prioritzarem les polítiques de foment de l’autonomia personal de les persones majors afavorint la permanència voluntària en sa casa i en l’entorn familiar, particularment, a les zones despoblades.

1028. Fomentarem programes i serveis que fomenten la convivència intergeneracional i aposten per ciutats inclusives i amigables amb les persones majors.

1029. Inclourem la perspectiva de solidaritat generacional en la garantia d'accés als serveis públics en el marc del nou Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social.

1030.Exigirem a les entitats bancàries que treballen directament amb la Generalitat que garantisquen l’atenció presencial a les persones majors en el nostre territori.

1031. Implementarem campanyes de sensibilització i conscienciació sobre els drets de les persones majors i contra l’edatisme i els seus estereotips.

1032. Universalitzarem l'accés a la formació al llarg de la vida, la cultura i, particularment, l’alfabetització digital.

1033. Seguirem treballant en l’atenció i protecció de persones majors que puguen ser víctimes de violències masclistes i maltractes amb la coordinació de protocols de les àrees de salut, seguretat i serveis socials perquè donen una resposta immediata.

1034.Enfortirem els programes autonòmics de termalisme i vacances socials, singularment de les destinacions turístiques rurals, dirigides a la població major de 65 anys.

Famílies

1035. Aprovarem la llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies per equiparar i simplificar el suport a les famílies nombroses i monomarentals.

1036. Promourem una ampliació dels permisos per naixement, adopció o acolliment fins als sis mesos per a cada persona progenitora, o en el cas de les famílies monomarentals fins als dotze mesos. Ho farem ampliant directament els permisos per al funcionariat, i establint incentius i clàusules socials per afavorir aquelles empreses que reconeguen aquestes ampliacions.

1037. Exigirem la recuperació del dret civil valencià per a poder regular amb plenes competències el dret de família.

1038. Reduirem l’obertura en diumenge de les grans superfícies comercials per aprofundir en el dret al descans dominical i en festius de les famílies treballadores.

1039.Desenvoluparem programes sociocomunitaris de corresponsabilitat de gènere en la criança, dirigits a famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys, per a afavorir una criança en positiu.

1040.Garantirem el dret de les persones a conéixer la seua història familiar i orígens biològics, especialment en persones adoptades, persones que desconeixen el seu origen biològic o que busquen el parador de les restes dels seus familiars.

1041. Posarem en marxa el Consell Valencià de les Famílies com a òrgan de participació de la diversitat familiar i d’aquelles entitats que impulsen polítiques de suport a les famílies.

1042.Realitzarem campanyes de sensibilització i promoció de la diversitat familiar dirigides particularment a la infància. També, la institucionalització de la celebració el 15 de maig del dia internacional de les famílies.

LGTBIQ+

1043. Impulsarem un Pacte Valencià contra la LGTBIfòbia per dotar d’estabilitat institucional als avanços aconseguits i lluitar contra tota expressió d’odi o discriminació contra el col·lectiu LGTBI.

1044.Continuarem promovent el reconeixement institucional del Dia de l’Orgull LGTBI (28 de juny) i del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia (17 de maig).

1045.Promourem el reconeixement institucional del Dia Internacional de la Visibilitat Trans (31 de març).

1046.Continuarem desenvolupant l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022- 2027 per tal d'avançar cap a una societat que reconega la diversitat i elimine la discriminació per LGTBI-fòbia.

1047. Impulsarem ajudes perquè els municipis puguen realitzar estratègies per a la igualtat LGTBI.

1048.Continuarem garantint i assegurant el compliment de la llei 29/2018 d'igualtat de les persones LGTBI i la llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere (llei trans) a través dels òrgans consultius de participació de la societat civil com són el Consell Consultiu Trans i el Consell Valencià LGTBI.

1049.Garantirem la incorporació de les persones trans en les convocatòries d'ajudes a la contractació.

1050.Continuarem fomentant la inclusió de continguts LGTBI en les biblioteques municipals.

1051. Impulsarem la creació d’estudis LGTBIQA+ en les universitats públiques valencianes.

1052. Garantirem formació en matèria de diversitat LGTBI i eliminació de la LGTBI-fòbia a tot el personal al servei de l'administració, professionals de les polítiques de joventut, professionals de la infància i adolescència, professionals sanitaris, professionals dels serveis socials d'atenció primària, comunitat educativa.

1053. Desenvoluparem campanyes de sensibilització sobre drets LGTBI en l’àmbit laboral.

1054. Continuarem recuperant i fent difusió de la memòria LGTBIQA+ valenciana mitjançant l'Armari de la Memòria, servei públic de recuperació, conservació, descripció, digitalització i difusió de fons documentals rellevants per a construir una memòria de les dissidències sexogenèriques.

1055. Reforçarem el servei Orienta d'atenció integral d’assessorament i suport a persones LGTBIQA+, familiars, persones properes i en reforçarem la coordinació amb municipis que reben finançament per desenvolupar programes LGTBIQA+.

1056. Promourem la formació i sensibilització en els centres d'atenció primària sobre la realitat de la diversitat sexual i de gènere i l'abordatge específic de VIH i ITS a la població LGTBI.

1057. Ampliarem i millorarem el Programa d'Intervenció d'Educació Sexual (PIES), amb l'augment del rang d'edat i les accions d'educació afectivosexual.

1058. Implementarem una adaptació del programa PIES en l'última etapa d'Educació Primària.

1059. Continuarem consolidant les unitats trans amb perspectiva despatologitzadora.

1060.Impulsarem l'atenció psicosocial a les persones amb diferències en el desenvolupament sexual (intersex).

1061. Impulsarem formació per a agents de la Policia Autonòmica i Local en prevenció de la LGTBI-fòbia i promourem la posada marxa d’unitats especialitzades.

1062. Fomentarem la recollida de dades estadístiques sobre delictes d'odi contra la població LGTBI per part dels cossos policials.

1063. Elaborarem un pla d'acció per a la inclusió laboral i formativa de persones trans en risc d'exclusió social.

1064.Elaborarem protocols que garantisquen la incorporació social de persones LGTBI en centres de dia i residències.

1065. Crearem l'Espai de la memòria LGTBI a València.

1066.Fomentarem les publicacions de temàtica LGTBI en les hemeroteques, videoteques, etc.

1067. Continuarem donant suport a les iniciatives culturals LGTBI.

1068.Ampliarem la gratuïtat de la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) per al col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes als quaranta-cinc anys, per tal de comptar amb més instruments de prevenció dels càncers derivats del VPH en grups amb una major incidència d’este virus.

Drets lingüístics

1069.Crearem un nou marc normatiu que complete i supere la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i que tinga com a element central l’equitat lingüística i com a objectiu final garantir la igualtat lingüística.

1070. Elaborarem una Estratègia Lingüística 2025-2035, com a full de ruta per a dissenyar i coordinar les accions en matèria lingüística i de promoció del valencià amb l'objectiu de garantir una igualtat lingüística real i efectiva així com l’augment de l’ús social del valencià.

1071. Impulsarem les ferramentes necessàries per a garantir la no-discriminació lingüística dels i les valencianoparlants en cap àmbit de la vida (relació amb l'administració, espais d'oci, àmbit sanitari, àmbit educatiu...) 1072. Incorporarem la Generalitat Valenciana al consorci públic «Institut Ramon Llull» per a la creació de càtedres d’investigació, la promoció dels lectorats internacionals i el foment de la cultura valenciana.

1073. Impulsarem noves campanyes de foment de l'ús social del valencià en l'àmbit privat per tal de traduir l’augment del coneixement de la llengua en un major ús social del valencià.

1074. Desplegarem les accions legislatives i polítiques necessàries per a fer efectius els drets lingüístics de les persones signants establert a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i, així, avançar cap a la normalització lingüística de la llengua de signes al nostre País.

1075. Reivindicarem la pluralitat i diversitat lingüística del País Valencià i promourem les accions oportunes per a la inclusió del valencià com a llengua oficial de la Unió Europea.

1076. Desenvoluparem, a través de la llei de comerç, les mesures per a protegir els drets lingüístics en l’àmbit del comerç i el consum.

1077. Implementarem un pla de formació lingüística destinat a professionals de la sanitat per a facilitar el seu coneixement i acreditació del valencià i garantir una atenció a les persones usuàries de la sanitat en valencià.

1078. Seguirem treballant per ampliar el requisit lingüístic a tots els àmbits de la funció pública per a garantir que l’atenció a la ciutadania siga sempre en la llengua que trie per a relacionar-se amb l’administració.

Poble gitano

1079. Incorporarem i reconeixerem a l'Estatut d'Autonomia la llengua, la història, la cultura i els símbols del Poble Gitano.

1080.Impulsarem la primera llei valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.

1081. Ampliarem el programa Kumpania, d’acompanyament a l’alumnat gitano i les seues famílies, en totes les àrees de serveis socials.

1082. Dinamitzarem el Consell Valencià del Poble Gitano com a màxim òrgan de participació i treball de les polítiques destinades a la població romaní.

1083. Oferirem un programa de formació amb reconeixement oficial destinat a dones gitanes per a la seua capacitació com a agents de salut comunitària i promourem la seua incorporació en centres de salut dels barris.

Migracions

1084.Continuarem garantint l'accés normalitzat als serveis i prestacions públiques a persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional i facilitant l'acolliment, així com les accions de mediació necessàries, mitjançant el servei públic Atlas d'informació bàsica i atenció especialitzada en matèria de migració i refugi.

1085. Desenvoluparem i enfortirem una col·laboració entre la xarxa d'Oficines Pangea de la Generalitat Valenciana i les Oficines d'Estrangeria (OEX) per tal d'agilitzar procediments administratius i facilitar a les oficines d'estrangeria el treball i les funcions.

1086. Consolidarem la xarxa pública d'allotjament i intervenció per a l'acolliment de persones migrants en situació de vulnerabilitat o exclusió social.

1087. Continuarem subvencionant programes de primer acolliment i acompanyament, mediació intercultural i promoció de la interculturalitat i intervenció social amb població immigrant.

1088. Continuarem desenvolupant l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026 i a la fi del termini n'impulsarem la reedició.

1089.Apostarem per la inclusió de la migració per motius de l'emergència climàtica com a criteri d'asil als refugiats climàtics.

1090.Apostarem per una política migratòria més solidària i exigirem el compliment de les xifres d'acollida de persones refugiades.

1091. Continuarem impulsant la formació i sensibilització en matèria d'asil i refugi.

1092. Impulsarem mecanismes per a garantir l’acompanyament de les persones menors estrangeres no acompanyades, especialment a partir dels 18 anys.

1093. Fomentarem la recuperació i la difusió de la memòria històrica de les migracions.

1094.Garantirem la formació en interculturalitat i drets de les persones migrants al personal del sistema educatiu, sanitari i de serveis socials.

1095. Incorporarem l’aprenentatge d’idiomes nadius en els centres diürns d’infància i adolescència de la Generalitat per a adolescents migrants de segona generació, per tal d’a afavorir el seu lliure desenvolupament i la cohesió social.

1096.Continuarem treballant per a acabar de dissenyar un nou model d'atenció residencial a persones migrants, el seu concert social i professionals amb perspectiva integral.

1097. Establirem un programa estable de patrocini comunitari, ampliant la manera d'enfocar l’acolliment migratori que ha suposat el projecte pilot del programa Agermanament Comunitari Valencià.

1098. Continuarem desenvolupant campanyes divulgatives sobre l'aportació positiva a la societat valenciana de les persones migrants i de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia.

1099.Exigirem el tancament del centres d’internament de persones estrangeres (CIES) i una resposta solidària, humana i sostenible a la situació de les persones en situació administrativa irregular.

1100. Fomentarem la participació de les persones migrants en els processos d'elaboració de polítiques públiques, en els processos electorals així com en el moviment associatiu amb l’objectiu d’augmentar la participació (veïnal, sindical, de persones consumidores i usuàries, etc.).