Mazón negociará su investidura con Vox como único apoyo posible

El PP valenciano deberá alcanzar algún tipo de acuerdo con Vox para lograr la investidura de Carlos Mazón como nuevo president de la Generalitat. Es el empedrado camino al que está abocado el líder de los populares en la Comunitat Valenciana después de que tanto PSPV como Compromís confirmaran ayer que, aunque sí que acudirán a la ronda de contactos que comenzará el jueves, se opondrán al nombramiento de Mazón, en un intento de evidenciar que su investidura depende solo de la formación de extrema derecha.

No sorprende que la izquierda rechace facilitar la llegada de Mazón a la jefatura del Consell, pero con esta negativa por anticipado, socialistas y valencianistas ponen el foco en que los populares no tienen alternativa a la ultraderecha, complicando de paso la estrategia de Génova de dilatar las negociaciones hasta después del 23J.

«El socio del PP es Vox», aseguraban desde el PSPV. Además, los radicales empiezan a impacientarse ante la ambigüedad del PP, a quien ayer exigieron claridad y celeridad en las negociaciones.

Mazón, como Génova, juega al despiste sobre sus planes para alcanzar la presidencia. Uno y otro insisten en que su objetivo es lograr «gobiernos estables» con pactos en «objetivos concretos» y con el programa del PP de línea roja.

Pero para eso primero hay que sacar adelante las investiduras, que llegarían en plena campaña de las generales y con el agravante de que el candidato de Vox en la Comunitat Valenciana es un condenado por violencia machista.

Los números no salen

Y para ese pleno de investidura, los números no le salen a los populares valencianos sin el apoyo de Vox. Contando con el no de PSPV y Compromís confirmado ayer por ambos partidos, los de Mazón, con 40 diputados, necesitan diez síes de la formación de extrema derecha para sacar adelante la investidura en primera ronda --se requiere mayoría absoluta, 50 escaños-- o un mínimo de siete apoyos y ningún no de Vox en segunda ronda, cuando solo se necesitan más votos a favor que en contra --la izquierda suma 46--.

La dirección autonómica concretó ayer las fechas de la ronda de contactos de Mazón: el jueves se reunirá con Ximo Puig (PSPV); el lunes 12 con Joan Baldoví (Compromís) y el martes 13, con Carlos Flores (Vox). Los encuentros tendrán lugar en Les Corts a las 10 horas y el líder del PPCV estará acompañado por Miguel Barrachina y Juanfran Llorca, director de campaña y vicesecretario de organización, respectivamente.

Ante el silencio de PP y Vox en la Comunitat Valenciana, las pistas más claras del estado de la negociación llegan desde las direcciones nacionales de estos partidos. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistió en que la formación popular intentará «hasta el final» formar gobiernos sin Vox en España y «también en las comunidades autónomas», un escenario que ven «factible», aunque la formación de Alberto Núñez Feijóo depende de Vox en la valenciana y en otras cuatro autonomías.

Una posición opuesta a la de Vox, que aunque «mantiene la mano tendida» al PP sigue exigiendo entrar en ejecutivos autonómicos en los que son indispensables y aprieta con los tiempos.

Este lunes volvió a incidir en esto, reclamando que los pactos cristalicen antes del 23J y reivindicando que el resultado del 28M arroja el «mandato de construir una alternativa». «La única posibilidad de alternativa es pactar con Vox», avisó antes de confirmar que «hay contactos en todas las regiones».