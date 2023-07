Sumar retrocede entre los votantes de Unidas Podemos. La plataforma de Yolanda Díaz se enfrenta por primera vez a unas elecciones generales, que serán el primer examen de su proyecto trasnversal, que pretende 'ensanchar' el espacio de Podemos y captar el voto progresista desencantado del PSOE. El escenario es aún incierto para la coalición. El partido de Ione Belara ha reducido al mínimo su implicación en campaña, en respuesta por el veto a Irene Montero, una de sus principales referentes. Una situación que lleva al rechazo de un sector del electorado más duro de Podemos y que comienza a plasmarse en las encuestas.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio arroja señales en este sentido. Si en el estudio preelectoral publicado la semana pasada, el organismo de José Félix Tezanos aseguraba que el 65,5% de los votantes que apostaron en 2019 por Podemos e Izquierda Unida (Unidas Podemos) tenía decidido votar a Sumar, el último sondeo publicado este jueves muestra que esta cifra cae hasta el 61,8%, un retroceso de casi 5 puntos en fidelidad de voto a la candidatura de Yolanda Díaz.

La pugna mantenida durante meses entre Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno amenaza con pasar factura en las urnas. El partido morado alentó el enfrentamiento a Díaz durante meses y hasta después de registrarse la coalición, llegando a asegurar que firmaron "sin acuerdo" su integración en Sumar, en protesta por el veto a Irene Montero. La exclusión provocó rechazo en un sector de Podemos, fiel a las tesis de su dirección, que en Sumar cifran en 300.000 votantes, a quien se propusieron reconquistar en la recta final de campaña. Pero la realidad es que la cúpula morada tampoco ha hecho ademán de revertir este rechazo durante esta campaña, donde ha reducido al mínimo su participación.

Esta tarde me he pasado por la mesa informativa que los y las militantes de Podemos han organizado para dar a conocer la candidatura de Sumar a las Elecciones Generales. Gracias por levantar a pulso esta campaña electoral. pic.twitter.com/U2BZa77gL7 — Ione Belarra (@ionebelarra) 12 de julio de 2023

En la primera semana de carrera hacia las urnas, la única aparición de su secretaria general, Ione Belarra, en campaña fue la visita a una carpa de voluntarios y la publicación de imágenes en redes sociales, sin que hubiera siquiera convocatoria a medios de comunicación. El partido se resiste a asumir la coalición como propia, y en su discurso sitúa Sumar como un agente externo a Podemos pese a concurrir juntos, pidiendo en todo caso el voto para "la coalición de Podemos y Sumar".

Un 5% del voto, huérfano

La última encuesta del CIS deja otros datos interesantes. En la respuestas de los encuestados, atendiendo al recuerdo de voto de las útlimas generales [consultar aquí en PDF], se observa también cierto retroceso en el trasvase de votos de Sumar al Partido Socialista. Si la encuesta de la semana pasada los votantes de UP que iban a votar a Pedro Sánchez suponían el 15,9%, este apartado baja ahora un punto hasta el 14,9%. Curiosamente, sí se produce un repunte en la fuga al PSOE en dos de los partidos que más han apoyado el proyecto de Díaz, el partido de Ada Colau y el de Iñigo Errejón.

Los votantes que apostaron hace cuatro años por la federación catalana de En Comú Podem se irían en un 15,6% al PSOE según el estudio de la pasada semana. El barómetro de ayer muestra un leve ascenso de un punto y medio, hasa el 17,3%. En el caso de Más País, partido de Errejón, el crecimiento es mucho más pronunciado. La semana pasada el CIS aseguaba que un 54% de sus votantes estaba decidido a votar a Sumar, y que un 16,8% lo haría por Pedro Sánchez. En el estudio publicado una semana después, los votantes de Más País a Sumar caen al 42,1%, 12 puntos menos que se convierten directamente en votos 'fugados' hacia a la opción socialista, situándose el trasvase de electorado en el 28,3%.

Otro dato llamativo es que más del 5% del electorado de Sumar -votante de UP- asegura que no votará a ningún partido. Una cifra que se duplica respecto al mismo dato de la semana pasada, sumando a quienes aseguran que no acudirán a las urnas (que ha pasado del 1,5% al 3,3%), quienes aseguran que votarán en blanco (0,6% al 1,1%) y quienes votarán nulo, una extravagancia que sólo repunta del 0,5% al 0,8%.

Dudas

Las encuestas del último barómetro del CIS se llevaon a cabo entre el 30 de junio y el 5 de julio, unas horas antes de que comenzara oficialmente la campaña electoral, sin considerar hitos importantes de los últimos días como los efectos del cara a cara televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En los dos anteriores estudios, Sumar celebró los resultado del organismo de Tezanos.

A mediados de junio, su portavoz de campaña, Ernest Urtasun, valoró los datos como "muy positivos" y advirtiendo que "Sumar ya es claramente la tercera fuerza en el espacio electoral" y que el estudio "demuestra" que la irrupción de la candidaura de Yolanda Díaz "permite ensanchar el espacio de la izquierda". La semana pasada volvió a intervenir el eurodiputado para insistir en que eran "datos muy positivos y avalan que Sumar es un voto decisivo". En ambos casos la coalición presentaba sendas subidas que le situaban en una estimación del 14,3% en junio y en un 16,4% en julio.

La cifra rebaja en el barómetro de julio hasta el 15,5%. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, los representantes de Sumar no se han pronunciado sobre el sondeo del organismo público, un silencio que exhibe ciertas dudas en la coalición. El resultado de Sumar en el último CIS es aun así algo superior a la que arrojan los sondeos privados, que de media le otorgaban la semana pasada un 13,8%, que de obtener esta cifra podría rondar los 35 escaños de Unidas Podemos en 2019.