Meritxell Batet: "Hay que ampliar el diálogo abierto con Cataluña"

Meritxell Batet (Barcelona, 1973) es, probablemente, la candidata socialista que parte con mayor ventaja en una carrera electoral. Mientras las encuestas pronostican una victoria del PP, en el caso de Cataluña los sondeos apuntan que será el PSC quien ganará las elecciones generales. Consciente de ello, reclama en cada mitin que los catalanes ejerzan de cicerones de Pedro Sánchez con su voto. El presidente, reivindica la hasta hora presidenta del Congreso, se la ha "jugado" apostando por el diálogo en Cataluña y ahora pide revalidarle la confianza para continuar ese camino, aunque queda en el aire el cómo.

Usted ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "trumpista". ¿Esta es la campaña más crispada que ha vivido?

Lo que hemos visto en esta campaña es lo que llevamos viendo toda la legislatura, que es un PP sin ideas, sin proyecto, sin argumentos y lo que hace es enfangar el debate. Y, además, sin escrúpulos. Vemos cómo ha utilizado la mentira y el ataque al adversario político tratándolo como enemigo, tratando de deshumanizar a aquella persona.

¿Cree que la ciudadanía está suficientemente concienciada de lo que está en juego este 23 de julio?

El problema no es solo Vox, sino el PP. Lo vemos con los 140 ayuntamientos que han pactado. El caso más escandaloso y sangrante ha sido el de Burriana, de cómo la censura ha llegado incluso a prohibir publicaciones en una biblioteca por el hecho de ser en catalán. No nos podíamos imaginar que lo viviríamos otra vez. Pero no solo el comportamiento del PP donde ha pactado con Vox es reprobable, es que allí donde gobierna en solitario hace exactamente lo mismo. Es peligroso un PP que adopta los modos y el marco ideológico de Vox.

En las municipales, Cataluña fue el único gran feudo donde ganaron los socialistas. ¿Siente sobre sus espaldas el peso de que a Sánchez le vaya bien el 23-J?

Siento la necesidad de arrasar en Cataluña. En otras elecciones ya ha sido crucial para garantizar gobiernos progresistas en España. Sánchez se la ha jugado por nosotros y Cataluña está mucho mejor que en 2017 en todos los ámbitos. Por eso es especialmente importante que los catalanes piensen en la utilidad de su voto.

¿Teme que la llamada al voto útil tenga un efecto bumerán? ¿No necesitan los socialistas que a Sumar, ERC o Bildu les vaya bien para una mayoría que permita a Sánchez continuar en la Moncloa?

Que el PSOE gane las elecciones es la primera garantía para conseguir que Sánchez siga siendo presidente. Hay otras fuerzas políticas en Cataluña que van con eslóganes que me cuesta entender. No creo que sea momento ni de bloquear ni de poner precios, me parece desacertado el enfoque. Nos estamos jugando una batalla cultural.

Es peligroso un PP que adopta los modos y el marco ideológico de Vox

En febrero, en una conferencia en la sede del PSC, dijo que "falta cultura federal en España". ¿El PSOE no la ha cultivado lo suficiente?

En esta legislatura se ha potenciado muchísimo esta cultura porque el Gobierno tuvo que gestionar una pandemia y se apostó por la colaboración entre administraciones y con todas las comunidades. El futuro lo que nos reclama es lealtad institucional, ser capaces de sentarnos, hablar y llegar a acuerdos. La cogobernanza ha funcionado muy bien y esta es la línea en la que tenemos que trabajar.

La derecha busca erosionar al PSOE a costa de sus acuerdos con ERC o Bildu. ¿Ha faltado reivindicar la alianza plurinacional que ha acompañado a Sánchez en la legislatura?

Cuando tenemos una representación más amplia y plural tiene que haber cultura del acuerdo y del pacto. El mérito del Gobierno de Sánchez es que, con un Parlamento muy fragmentado y sin tener mayoría, ha logrado los votos necesarios para llevar a cabo su proyecto político. Y eso debe reivindicarse. Estoy orgullosa de todos los acuerdos que se han conseguido.

En el debate del jueves Patxi López respondió contundente que ni por activa ni por pasiva el PSOE permitirá una investidura del PP. ¿Lo mantiene?

No tengo ninguna duda al respecto. Pedro Sánchez dejó el acta de diputado para no tener que abstenerse a una investidura de Rajoy. No hay más credibilidad que lo que tu has hecho y el presidente del Gobierno tiene toda la credibilidad. Es más, el PSC conmigo al frente votó 'no'. Y eso es lo que volvería a pasar.

El PSC conmigo al frente votó 'no' a Rajoy. Y eso es lo que volvería a pasar

¿Antes una repetición electoral que permitir un gobierno de la derecha?

Estoy segura de que ganaremos estas elecciones y de que ese escenario no se producirá.

Se pactó con ERC una mesa de diálogo que incluía que el acuerdo que se alcanzara sobre el conflicto en Cataluña sería votado por los catalanes. ¿Esa votación está pendiente?

En estos cinco años hemos conseguido mantener un diálogo fluido entre administraciones y eso se ha trasladado a las calles. Esto es lo más importante. Hoy la convivencia en Cataluña está mejor que en 2017. Cuando llegué al Gobierno como ministra de Política Territorial el Gobierno del PP no había hecho nada con Cataluña, hacía siete años que no se reunía la comisión bilateral. Puse en marcha todas las comisiones estatutarias.

¿Pero mantiene que hay que votar el acuerdo que se derive de la mesa de diálogo?

Tenemos que continuar avanzando con este diálogo. Hoy tenemos un Gobierno que cree en el diálogo y que tiene voluntad de llegar a acuerdos. El PP no ni quiere diálogo ni tiene voluntad de llegar a acuerdos porque lo que quiere es utilizar a Cataluña para confrontar territorios. Tenemos que continuar trabajando en esta línea y ampliar el camino que hemos sido capaces de abrir de la mano del presidente y de Salvador Illa.

Pese a presumir de los datos macroeconómicos, ¿el principal problema es que las familias no notan el impacto en su bolsillo?

Hay muchas realidades complicadas, soy muy consciente de ello. Pero la política económica de este Gobierno ha conseguido paliar los efectos más negativos y perversos de esta guerra. Somos de los países que estamos pagando menos por la luz y el gas y el país de la Eurozona con la inflación más baja. Hemos bajado el IVA a los alimentos, aprobado una ley de vivienda que prohíbe los desahucios y que fija un tope a los alquileres, la gratuidad de los transportes y fijado un impuesto a las energéticas y la banca. Hay que tener un Gobierno sensible, consciente de la realidad social.

¿Y pese a esa sensibilidad y medidas, cómo explica que la derecha lidere las encuestas?

Desgraciadamente, el impacto de los medios de comunicación más afines a la derecha ha provocado que muchas de las cosas que ha hecho este Gobierno no hayan llegado a los ciudadanos. Por eso debemos hacer el esfuerzo de explicar lo que hemos hecho y lo que queremos continuar haciendo.

El impacto de los medios de comunicación más afines a la derecha ha provocado que muchas de las cosas que ha hecho este Gobierno no hayan llegado a los ciudadanos

¿Está orgullosa de la ley del 'solo sí es sí'?

Es una muy buena ley que era muy necesaria para abordar la violencia sexual que sufren las mujeres. Esta ley anticipa problemas y da instrumentos a las mujeres para que se sientan más seguras. Y sí, hubo una modificación del código penal que fue un error. El propio presidente salió y pidió perdón en primera persona porque provocó unos efectos perversos que ni queríamos ni esperábamos. Lo que se hizo fue corregir.

¿Hay que continuar subiendo el salario mínimo?

Se ha aumentado en un 47% cuando estuvo congelado durante toda la legislatura del PP. Y sí, tiene que seguir subiendo. No puede ser que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

¿Considera viable reducir la jornada laboral, como abandera Sumar?

Debemos abordar la flexibilización de la jornada laboral. En esta legislatura, debido a la pandemia, se ha comenzado a explorar la combinación híbrida de teletrabajo y presencialidad.

¿Una ley de lenguas y normalizar el catalán, el gallego y el euskera en el Congreso no ayudaría a evitar censuras como las de Burriana?

Hemos defendido siempre el uso de todas las lenguas. Es un elemento de orgullo y de riqueza cultural. Me siento orgullosa del trabajo hecho y tenemos un gobierno que cree en esta realidad plurilingüística y en la necesidad de potenciar estas lenguas. Lo hemos hecho en el Senado, donde hemos normalizado el uso de la lengua modificando el reglamento, y debemos ir en esta dirección.

Ha habido diputados que subían a la tribuna a hablar en catalán con el objetivo de provocar

¿Pero le ha incomodado, como presidenta del Congreso, tener que pedir a diputados catalanes, vascos o gallegos que lo hagan en castellano? ¿Le gustaría no tenerlo que hacer?

Subían a la tribuna con el objetivo de provocar. Cuando tenían claro lo que querían decir y tenían contenidos para exponer, han hecho sus intervenciones perfectamente, y en esos temas en los que no tenían demasiado que aportar lo que han hecho es hablar en catalán para provocar que yo los echase. De todas formas, han podido hablar bastante en catalán y ha habido una aplicación muy flexible.

¿Entiende que, por mucho que se diga desde el Ministerio de Transportes que se han acelerado las inversiones, los catalanes estén hartos del mal funcionamiento de Rodalies y pidan que se traspase a la Generalitat?

Me parece razonable que haya mucha gente enfadada, pero debemos ser conscientes de que ha habido una desinversión durante mucho tiempo. El PP, ni quería invertir ni quería acordar nada con Cataluña. Y a la Generalitat ya le iba bien porque prefería jugar la carta del victimismo que sentarse en una mesa y negociar y exigir. Hemos quintuplicado la inversión y aún no ha tenido consecuencias visibles, pero las tendrá.