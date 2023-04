PSPV-PSOE, que logró 10 concejales con 5.907 votos y un porcentaje del 39,01 %, intentará revalidar la mayoría en Burriana el próximo 28 de mayo en las urnas. El siguiente partido con más sufragios en 2019 fue el PP con 3.922 y un porcentaje del 25,9 %, que le reportaron 6 concejales, seguido de Compromís (2 concejales), Vox (2) y Ciudadanos (1). Maria Josep Safont (PSPV-PSOE), Jorge Monferrer (PP), Vicent Granel (Compromís), Juan Canós (Vox) y Luis Hidalgo Cano (EU) serán los candidatos de los principales partidos.

Las listas completas de los partidos para el 28M en Burriana

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JORGE MONFERRER DAUDI

2. Don ALEJANDRO CLAUSELL EDO

3. Doña EVA SUÁREZ VICENT

4. Doña PALOMA BOIX BORT

5. Doña MARIA ISABEL MONFORT TEJERO

6. Don MARIO TRULLÉN TORRES

7. Doña NOELIA PERIS MARTÍ

8. Doña MARIA ASUNCION FANDOS GOMEZ

9. Don FRANCISCO JESÚS CAPDEVILA TRAVER

10. Doña MARIA ASUNCIÓN EGEA POLO

11. Don ALEJANDRO RAMOS GIMÉNEZ

12. Don SANTIAGO SALES TARANCÓN

13. Doña AMELIA MARTÍNEZ GALVEZ

14. Doña ESTELA LOPEZ FERRER

15. Don RUBEN TORMO CASTÓN

16. Doña MARA PASCUAL ANDA

17. Doña CRISTINA BUYO ALMEIDA

18. Don JULIO FORÉS SEGURA

19. Don JOSÉ RAMÓN CALPE SAERA

20. Don JUAN GRANELL FERRÉ

21. Don ALFONSO FERRADA GÓMEZ

Suplentes

1. Don CARLOS SOLÁ PERIS

2. Doña MARIA MERCEDES GIMÉNEZ MONDRAGÓN

3. Doña MARI CONSUELO SUAY MONER

Candidatura núm.: 2. VOX (VOX)

1. Don JUAN CANÓS BROCH

2. Don JESÚS ALBIOL TALAYA

3. Don ANTONIO FERRÁNDIZ VERA

4. Doña BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA

5. Doña LAURA HIDALGO MONSONIS

6. Don VÍCTOR MANUEL PARRA FERRIS

7. Don DANIEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

8. Doña MÓNICA IBÁÑEZ GUMBAU

9. Doña ELENA SULLER VIDAL

10. Doña RAQUEL ABAT SOLDEVILA

11. Don MANUEL FANDOS GÓMEZ

12. Don ALFONSO ZARAGOZA AYMERICH

13. Don SEBASTIÁN PRIOR FANDOS

14. Doña BIBIANA SOCARRADES GRANELL

15. Doña ESTER SAERA GALLÉN

16. Don JOSÉ ROMULO ALMARCHA GONZÁLEZ

17. Don JORGE LÓPEZ CRESPO

18. Doña MARÍA DEL CARMEN RUIZ MATEO

19. Doña SILVIA MORENO MARTÍNEZ

20. Doña ANA NEREYDA EIXERES MONTORO

21. Don JUAN GUILLERMO ENRIQUE MIRANDA

Suplentes

1. Doña MARÍA DEL CARMEN MATEO OLMO

2. Don MANUEL TORMOS CHICO

3. Doña CRISTIAN TIMONER GALLÉN

Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR

2. Don VICENT APARISI JUAN

3. Doña CRISTINA RIUS CERVERA

4. Don BRUNO ARNANDIS VENTURA

5. Doña SARA MOLINA BALLESTER

6. Don JOAN RAMON MONFERRER DAUDI

7. Doña MARIA DEL CARMEN BOU MARTI

8. Don JAVIER GUAL ROSELL

9. Doña ANNA BUCHARDÓ PARRA

10. Don HILARIO USO ROIG

11. Doña DOLORES CARBONELL MONSONIS

12. Doña ESTHER MENEU CERVERA

13. Don ELIES SEGARRA LEGANES

14. Doña SUSANA IBAÑEZ MARQUEZ

15. Don ANDREI GABRIEL DANILA PAPARUZ

16. Doña NEUS MOLES CAPELLA

17. Don JOSE FERNANDO CONDE AYMERICH

18. Doña JOSEFA MARZA SELMA

19. Don RAMON IZQUIERDO MONFORT

20. Doña ISABEL SALES TRAVER

21. Don ANTONIO SIMARRO RIUS

Suplentes

1. Doña CONCEPCIO LLOPIS MONTOYA

2. Don JUAN SANCHORDI PITARCH

Candidatura núm.: 4. COMPROMÍS PER BORRIANA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don VICENT GRANAL CABEDO

2. Don JORGE ALARCÓN FÀBREGA

3. Doña MARIA ROMERO CANO

4. Doña GEMA CARDA ISACH

5. Don JOSEP NOS GARCIA

6. Doña DOLORS ALBERO PERIS

7. Doña CARLA GASCÓ USÓ

8. Doña MARTA MOLINA CARDA

9. Don XAVIER PERSONAT LLÁCER

10. Don VICENT JOSEP GARCIA SÁNCHEZ

11. Doña MARIA GUILLAMON SILVESTRE

12. Don ADRIÀ QUESADA SIMÓ

13. Doña MARIA ZARAGOZA TALAMANTES

14. Don VICENT TRAVER GÓMEZ

15. Doña MARIA JOSÉ BODÍ VAQUER

16. Don ROBERT BLASCO VERNIA

17. Doña BEATRIZ PÉREZ VILLANUEVA

18. Doña MERCÉ RUFINO ISACH

19. Doña ESTHER MARQUÉS SIFRE

20. Don SERAFIN MONSONIS ANDREU

21. Don BALTASAR ALAGARDA VILLAR

Suplentes

1. Doña GEMMA GARÍ PALAU

2. Don JULIAN GARRIDO ESCRIBÀ

Candidatura núm.: 5. BURRIANA DECIDIX (DECIDIX)

1. Don JUAN LUÍS MUSOLES PALAU

2. Don JUAN JOSÉ GAVALDÁ CARBONELL

3. Doña BELINDA SANCHÍS GALLÉN

4. Don XAVIER ESCRIBÁ BENÍTEZ

5. Doña MARÍA LUISA HERRAEZ DIAGO

6. Don DAVID GUINOT ALEDO

7. Don SALVADOR SAÍZ BERENGUER

8. Don JOSÉ JULIO FILIPPI DOMÍNGUEZ

9. Doña MARÍA CARMEN RODRIGUEZ LAHUERTA

10. Doña MARÍA ANGELES AUÑÓN CABEZUELO

11. Doña ALICIA PASTOR PITARCH

12. Don SERGIO GUINOT ALEDO

13. Don AGUSTÍN ZACARÉS ROMAGUERA

14. Doña EVA ESTHER BENLLOCH BORRELL

15. Doña MARÍA DOLORES GARCÍA BROCH

16. Doña MARÍA AMPARO GIMÉNEZ RODRIGO

17. Don JUAN JOSÉ FERRER MORENO

18. Don JUAN LUÍS MUSOLES LLEÓ

19. Doña SORAYA LLEÓ MARTÍNEZ

20. Don ENRIC XAVIER ESCRIBÁ IBÁÑEZ

21. Don RICARDO GARCÍA ESPINÓS

Candidatura núm.: 6. UNIDES PODEM - ESQUERRA UNIDA (PODEM - EUPV: UNIDAS)

1. Doña MARÍA MARTÍNEZ TORTOSA (Unides Podem - Esquerra Unida)

2. Don LUIS HIDALGO CANO (Unides Podem - Esquerra Unida)

3. Don GABRIEL FERRÁNDIZ GRACIA (Unides Podem - Esquerra Unida)

4. Don AARON CARBONELL ELORRIAGA (Unides Podem - Esquerra Unida)

5. Doña MARÍA VICTORIA SANCHA PÉREZ (Unides Podem - Esquerra Unida)

6. Don CRISTIAN VESES DONET (Unides Podem - Esquerra Unida)

7. Don CARLOS EVARISTO MONSONÍS RIUS (Unides Podem - Esquerra Unida)

8. Doña AROA PÉREZ SALIDO (Unides Podem - Esquerra Unida)

9. Doña MARIA MERCEDES ALVAREZ MONGE (Unides Podem - Esquerra Unida)

10. Don SALVADOR ALMELA RAMBLA (Unides Podem - Esquerra Unida)

11. Doña ISABEL MARIA VICENT SORIANO-CANÓS (Unides Podem - Esquerra Unida)

12. Doña NURIA RAMBLA GIMENO (Unides Podem - Esquerra Unida)

13. Don J. CARLOS MARTÍN NAVARRO (Unides Podem - Esquerra Unida)

14. Don J. RAMÓN MONFORT CHORDÁ (Unides Podem - Esquerra Unida)

15. Doña NÚRIA TOLEDO MARTÍNEZ (Unides Podem - Esquerra Unida)

16. Doña INMACULADA OCAÑA GÓMEZ (Unides Podem - Esquerra Unida)

17. Doña ALICIA CAPARRÓS MASIÁ (Unides Podem - Esquerra Unida)

18. Don JOAQUÍN FERRÁNDIZ BLAS (Unides Podem - Esquerra Unida)

19. Don RUBÉN TOLEDO MARTÍNEZ (Unides Podem - Esquerra Unida)

20. Doña ROSA VILALTA MENEU (Unides Podem - Esquerra Unida)

21. Doña MARÍA VANESSA LÓPEZ RODRIGUEZ (Unides Podem - Esquerra Unida)

Suplentes