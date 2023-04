PSPV-PSOE, que logró 11 concejales con 5.223 votos y un porcentaje del 48,26 %, intentará revalidar la mayoría en Benicarló el próximo 28 de mayo en las urnas. El siguiente partido con más sufragios en 2019 fue el PP con 2.350 y un porcentaje del 21,71 %, que le reportaron 5 concejales, seguido de Ciudadanos (3 concejales) y Compromís (2 concejales). Ilde Añó (PSOE), Juanma Cerdá (PP), Nuria Isern (Compromís), Antonio Fornés (Vox) y Benjamín Martí (Ciudadanos) son los candidatos de los principales partidos.

Las listas completas de los partidos para el 28M en Benicarló

Candidatura núm.: 1. COMPROMÍS PER BENICARLÓ: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña NURIA ISERN ARNAU

2. Don JORDI MAURA POSAS

3. Doña CONXIN PUCHOL CAMPOS

4. Don IVAN DEL CASTILLO ÀVILA

5. Don ÀLVAR AÑO ANTON

6. Doña JOANA LLUCH MIRALLES

7. Don ÒSCAR TOMÀS PARÍS GARCIA

8. Doña NANI ALBERICH CARBÓ

9. Don MARC JULIÁN RODRIGO

10. Doña CATALINA CERVERA PEPIOL

11. Don JOSÉ LUIS GUZMÁN GRAU

12. Doña YVETTE ANTÓN MALUENDA

13. Don RAÜL BURRIEL CALVET

14. Doña MARIA VALLS YVARS

15. Doña REMEI LLUCH QUEROL

16. Don AURELI SEGARRA SANS

17. Doña MAR QUERALT

18. Don JOSEP MARIA QUEROL GELLIDA

19. Doña PILI BAYARRI BELLÉS

20. Don JOAN MANUEL FERRER MESEGUER (QUITERIO)

21. Doña MARTA ESCUDERO ALBOR

Suplentes

1. Don JOSEP LLUIS SEGURA MONTERDE

2. Doña ISABEL MUÑOZ OLIVER

3. Doña OLGA BAHENT MIRALLES

4. Don RICARDO MASCARELL MOROS

Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JUAN MANUEL CERDÁ TENA

2. Don JOSE ANTONIO REDORAT FRESQUET

3. Doña MARÍA TERESA PELLICER PÁEZ

4. Don FABIÁN JUAN FLOS RUIZ

5. Doña MARÍA ARANZAZU GARCÍA ROLDÁN

6. Don ÁLVARO LUIS PARÍS SÁNCHEZ

7. Doña SONIA FOIX BAHENT

8. Don BORJA CASTELL SIMÓ

9. Don VICENT PRATS FELIU

10. Doña LORENA LLORACH FERRER

11. Don ALEXIS SASTRE ARNAU

12. Doña VIRGINIA BUJ ANCHEL

13. Don DOMINGO FRANCISCO ROIG MARZA

14. Doña ALMUDENA MACHO VIDAL

15. Don JORGE ROURAS PELLICER

16. Doña PATRICIA MACHANCOSES RUIZ

17. Don JOSE VICENTE CALVET CERDÁ

18. Doña PATRICIA ROS MORALES

19. Doña VERÓNICA SIGÜENZA BOSCH

20. Don SERGI BUENO FIBLA

21. Don JOSE JOAQUIN PÉREZ OLLO

Suplentes

1. Doña PAULA PLANES FEBRER

Candidatura núm.: 3. BENI-GAZLUM TOT PER BENICARLÓ (BG)

1. Don JUAN PASCUAL SORLI ACHELL

2. Don JOSE ENRIQUE BESALDUCH FERRERES

3. Doña MARIA INMACULADA CALVET MOJON

4. Don CARLOS DELSHORTS DOMINGO

5. Doña ALICIA MOYA GAYA

6. Don SAMUEL CORNELLES BALAGUE

7. Doña MARIA DEL CARMEN PITARCH RAMIA

8. Don JOSE JOAQUIN BAUTISTA JARO

9. Doña MARIA ASUNCION SORLI ACHELL

10. Don ALAN PAU MORENO

11. Don QUIQUE BESALDUCH BERGA

12. Don SERGIO SINUHE MARIN ALTAMIRA

13. Doña CAROLINA PINILLA ACOSTA

14. Don JUAN ANTONIO LLORACH ESCURA

15. Doña JOSUNE ALBIOL FABREGAT

16. Don CARLOS ROMAN MARZAL SORLI

17. Doña ROSA MARIA GILABERT ANTOLI

18. Don ALEJANDRO MUSTIELES CERDA

19. Doña ROSA LOPEZ IBAÑEZ

20. Don ALEJANDRO MARZA ROCA

21. Doña ANA ELISA ALBIOL CIFRE

Suplentes

1. Don FRANCISCO ESTELLER FORES

2. Doña CRISTINA PITIRIM-PRISCA

3. Don DANIEL TIJERAS VICENT

Candidatura núm.: 4. VOX (VOX)

1. Don ANTONIO FORNÉS ROCA

2. Don ULPIANO MAYORAL CUCALA

3. Doña MARIA ANNHARA ABRIL ARNAU

4. Don JOSÉ ANGEL TRAVER ROCA

5. Doña ELENA MARÍA GARCÍA GARCÍA

6. Doña MIREIA GARCÍA BOIX

7. Don FRANCISCO NAVARRO DÍAZ

8. Don JAVIER RUIZ MARZA

9. Doña MONTSERRAT SEVILLA LÓPEZ

10. Doña GLADIS PÉREZ PRIETO

11. Don GONZALO PALACIOS MONDRAGÓN

12. Don ALEX LORES SALVADOR

13. Don JUAN CARLOS CABALLERO SEGARRA

14. Doña ELLENITA LENOBLE

15. Doña MARIA PILAR JIMENEZ CIFUENTES

16. Don MANUEL MARTÍNEZ ROBLES

17. Don JAVIER GÓMEZ GONZÁLEZ

18. Doña EVA SALVADOR JOVANI

19. Doña MARIA TERESA FONTANET SEBASTIAN

20. Doña ANA ISABEL ORTIZ BOIX

21. Don FERNANDO TOBES PORTILLO

Suplentes

1. Don RAFAEL GALLEGO GINES

Candidatura núm.: 5. UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA (PODEM-EUPV:UNIDAS)

1. Don ENOC ALTABÁS FELIPO (ESQUERRA REPUBLICANA)

2. Doña ANA LÓPEZ NARANJO

3. Don FRANCISCO JOSÉ COMPANYS BAYARRI

4. Doña SONIA LLORACH GARRIDO

5. Don JUAN CARLOS BALAGUER RUÍZ

6. Doña MARÍA VICTORIA CERDÀ MARTÍNEZ

7. Don MOHAMED EL FAGHLOUMI EL MAMOUN

8. Doña MARGARITA MERCADÉ MARTÍNEZ

9. Don ALEX PLA CABANES

10. Doña LAURA CUCALA LLUCH

11. Don PEDRO MARTÍNEZ LÓPEZ

12. Doña ANA NAVAS RICO

13. Don JONATHAN CAMPOS GARCÍA

14. Doña ALICIA SOLÍS HURTADO

15. Don JOSÉ MANUEL HERRERO OSUNA

16. Doña MARÍA DOLORES ROBLES CABRERA

17. Don MANUEL GREGORIO BUSTAMANTE CABRERA

18. Doña ROSA MARÍA SORLÍ FIBLA

19. Don CARLOS RUIZ PEÑAS

20. Doña MARÍA SONIA VALLÉS BEL

21. Don JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

Suplentes

1. Doña CLARA MARÍA ARNAU COSCOLLANO

2. Don MOHAMED EZ ZAHIR AIT ELARBI

3. Doña MARÍA ISABEL MARCOS BRAVO

4. Don ÁNGEL SANTIAGO SANCHEZ

5. Doña PILAR HERRERO GRACIA

6. Don LUÍS CORRAL NUÑO

7. Doña ROSA MARÍA SERRA ROMÁN

8. Don JAIME MIRALLES PUIG

9. Doña MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CORTÉS

10. Don GERONI SALVADOR BACA

Candidatura núm.: 6. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don ILDEFONSO AÑÓ LORES

2. Don CARLOS FLOS FRESQUET

3. Doña MIREYA MANCHEÑO TARRAGÓ

4. Doña LUCÍA BEL LEÓN

5. Doña BEATRIZ FERRANDO FORÉS

6. Doña ISABEL CARDONA FERRAGUT

7. Don YOEL RICARDO MARTÍNEZ

8. Don FERNANDO JOSÉ JOVANÍ DIAGO

9. Doña MARIA INMACULADA DÍAZ RUIZ

10. Don RAUL GARCÍA GRAU

11. Doña LILIANA MARIA VIZCARRO COLL

12. Doña ALICIA FUSTER CAMÓS

13. Doña MIREIA GARCÍA PASTOR

14. Don MANUEL MAURA MELIÀ

15. Don JUAN DOMINGO ROCA PRATS

16. Doña ARIADNA MARTÍNEZ MARIN

17. Doña MARA LÓPEZ ESTELLER

18. Doña ANGELES ROMERO GADEA

19. Don JOSE VICENTE GIMENO BROCH

20. Don JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍ

21. Doña ROSARIO MIRALLES FERRANDO

Suplentes

1. Don VICENTE PIÑANA PEÑA

2. Doña JULIA MARIA CARMEN RODRÍGUEZ RUÍZ

3. Don UTILIANO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Candidatura núm.: 7. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)