Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don ANTONIO GIL MONSONIS

2. Doña MARÍA JOSÉ CAPELLA VICENT

3. Doña MARÍA PILAR PLA GIL

4. Doña TAMARA ABELLÁ GODOS

5. Don FRANCISCO JAVIER CHIVA PÉREZ

6. Don VICTOR CAPELLA MAZO

7. Doña PAULA MONFORT TRUCHADO

8. Don ALEJANDRO MARÍN LÓPEZ

9. Doña CRISTINA USÓ MELCHOR

10. Don JUAN MANUEL PERIS FRASQUET

11. Doña NOELIA MOLÉS MENEU

Suplentes

1. Don JUAN BAUTISTA FERRER MIRÓ

Candidatura núm.: 2. VOX (VOX)

1. Doña MARÍA USÓ BALLESTEROS

2. Don VICENTE CLIMENT SOLSONA

3. Don PASCUAL PETIT PASTOR

4. Doña NEREA FORTEA MARTÍ

5. Don BRUNO ANDREU SIMÓ

6. Don SALVADOR GARCÍA REJANO

7. Doña ALICIA IBÁÑEZ PUERTO

8. Doña MARÍA ISABEL GIL ORTIZ

9. Don JUAN MIGUEL MESEGUER GIL

10. Doña MARÍA JOSÉ GARCÍA TABLADO

11. Don RAFAEL LÓPEZ ONDOÑO

Suplentes

1. Don IONUT VASILE

2. Doña MARÍA EUGENIA MARTÍ FUENTES

Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña ESTHER LARA FONFRIA

2. Doña NOELIA ALBALATE PERIS

3. Don MARTIN CORTES BORT

4. Doña BEATRIZ MUÑOZ NEBOT

5. Don RAMON JOSE ROS ESCRIG

6. Doña CARMEN NAVARRO VILAR

7. Doña PAULA IBAÑEZ CAPELLA

8. Don MIGUEL ABELLA RIUS

9. Doña CARMEN AYMERICH CAPELLA

10. Don ROGER BROCH GARCERA

11. Don MANUEL DAVID TORRES PALAU

Suplentes

1. Doña FLORINA PETRE

2. Don RICARDO RAMON LOPEZ MONFORT

3. Doña ROSA MARIA RUIZ USO

Candidatura núm.: 4. COMPROMÍS PER LES ALQUERIES: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER

GUANYAR)

1. Doña Mª ÁNGELES BELTRÁN TARRAZÓN

2. Don MARTÍN MONTÓN SANCHIS

3. Doña BETLEM ALBERO PERIS

4. Don CARLOS BROCH BALLESTER

5. Doña NEREA BELLA GARCÍA

6. Don HÉCTOR ANDREU SIMÓ

7. Doña ALBA CABEDO MENDOZA

8. Don JUAN BAUTISTA VICENT CARREGUI

9. Doña PAULA GÓMEZ GARCÍA

10. Don XAVIER BALAGUER MOLÉS (Independiente)

11. Doña CRISTINA MARTÍNEZ ARRUFAT

Suplentes