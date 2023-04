Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don WENCESLAO ALÓS VALLS

2. Don JOSE MARÍA ANDRÉS ALÓS

3. Doña MARIA TERESA ALEMANY RIOS

4. Don LUIS ÁNGEL AGREDA

5. Doña ILENIA BEGNOZZI QUART

6. Don FRANCISCO ALEMANY SALES

7. Doña ARANCHA IGUAL MARTI

8. Doña GEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

9. Don ABEL ISACH JULIÁ

10. Doña MARIA CARMEN FERRI GUANTER

11. Doña MARIA DOLORES ALÓS GIL

12. Don FRANCISCO GUERRERO MARTÍNEZ

13. Don PEDRO SALES PEIXO

Suplentes

1. Don JOSE LUIS ISACH ALÓS

2. Doña ANA VICENTA GRACIA VILALTA

3. Don VICENTE ANTONIO ARAGÓN SALAIS

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don FRANCISCO VICENTE CUECO MARTI

2. Doña ROSA ROCA PARADIS

3. Doña CARLA ANGEL OROSIA

4. Doña ESMERALDA ALEMANY FUERTES

5. Don EMMANUEL SALES FUENTES

6. Doña PAULA GALI TUR

7. Doña SARA RICO LOPEZ

8. Don ALVARO ALEMANY GIMENEZ

9. Don JOSE CONTRERAS MOYA

10. Don MOHAMED OZARI AZDAD

11. Doña MIRIAM ESTEVE VILLAR

12. Don SERGIO MENCHER CASTELL

13. Don FRANCISCO JAVIER ALTABA CABAÑERO

Suplentes

1. Don VICENTE DAVID CANOS RIUS

2. Doña MARIA DOLORES AGUILAR CANOS

3. Don JOSE ANTONIO CONTRERAS CORDOBA

4. Doña MARIA JESUS FUENTES PLAZA

Candidatura núm.: 3. VOX (VOX)

1. Doña CAROLINA VILAR LÓPEZ

2. Don JUAN JOSÉ APARICI LABRADOR

3. Don JUAN JOSÉ LLOVET CONDE

4. Doña MARTA ALMELA CANTOS

5. Don JOSÉ IGNACIO VALENCIANO DE MENDIOLAZA ELOSEGUI

6. Doña ZANNA BOLUZA

7. Don MIGUEL ÁNGEL ROBI NATIVIDAD

8. Doña MARÍA JOSÉ RIPOLLÉS FERRAS

9. Don FRANCISCO JOSÉ MEMBRILLA CUESTA

10. Doña LAURA MEMBRILLA MELNYK

11. Doña TAMARA LÓPEZ LLUCH

12. Don ANTONIO PÉREZ QUIJANO

13. Doña LORENA GÓMEZ SUÁREZ

Suplentes

1. Doña CARMEN ELENA LÓPEZ CLAUSELL

2. Don ALEJANDRO HERNÁNDEZ PARRA

Candidatura núm.: 4. COMPROMÍS PER MONCOFA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña NOELIA PEIRATS AYMERICH

2. Don RAUL BORRÁS PEÑARROJA

3. Don CARLOS MASIÀ ISACH

4. Doña BALBINA GUART GARCÍA

5. Doña MARIA DOLORES SAFONT ARNAU

6. Don JAVIER FERNÁNDEZ CEREZO

7. Doña PATRICIA DELEGIDO PARADÍS

8. Doña RAQUEL AMORES MARTÍ

9. Doña SALOMÉ ALEMANY TENA

10. Don MOISÉS RODRÍGUEZ ABAD

11. Don ANTONIO FABREGAT ESTEVE

12. Doña ROSA AGUSTINA IBAÑEZ MARTÍ

13. Doña MAGDALENA TORRAT JULIÀ

Suplentes

1. Doña ROSARIO JULIÀ MARTÍ

2. Don PABLO VALLS JULIÀ

3. Doña VERÓNICA NAVARRO ESBRÍ

Candidatura núm.: 5. UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA (PODEM-EUPV: UNIDAS)

1. Don RAFAEL SEGARRA SILVESTRE (Podem)

2. Don FRANCISCO CERVERA FONFRÍA (Podem)

3. Doña JOSEFINA RODRÍGUEZ CASTAÑO (Independiente)

4. Don VICENTE PARADÍS HUESA (Podem)

5. Doña VERÓNICA SORIANO LLORENS (Independiente)

6. Doña PILAR MARTÍ MONTOLIO (Podem)

7. Don VICTOR MANUEL MARTÍ FELIP (Podem)

8. Doña MARÍA TERESA DÍAZ GARCÍA (Independiente)

9. Don TOMÁS TORTOLA CABO (Independiente)

10. Doña ISABEL GASCÓN TORNERO (Podem)

11. Don VICENTE FABREGAT AYMERICH (Podem)

12. Doña MARÍA DESAMPARADOS TOMÁS SARRIÓN (Podem)

13. Don ANTONIO MASIÁ PALMER (Independiente)

Suplentes