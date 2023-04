Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don RAFAEL HERMINIO ALBERT ROCA

2. Doña ISABEL MOYA PASCUAL

3. Don DAVID JUÁREZ GIANSANTE

4. Doña SONIA BELLÉS MARÍN

5. Doña MARÍA DEL CARMEN SAURA ALLEPUZ

6. Don DANIEL ALFREDO MAZZINA (Independiente)

7. Doña ANDREA SOLDEVILA VALLS

8. Don BRUNO FORNER CASANOVA

9. Doña OMAIMA MESKINE CHKIRDA

10. Doña MARÍA CARMEN GIMENO CASAÑ

11. Don SEBASTIAN-VASILE TICALA

12. Doña MARÍA LAFUENTE SANZ

13. Doña DOLORES MARTA GARCÍA-CUENCA FERNÁNDEZ

14. Don DIMAS SECUNDINO ALBERT RIBES

15. Doña JOSEFINA MELIÁ SIRVENT

16. Doña CRISTINA ALCÓN NACHES

17. Don RAÚL IZQUIERDO VINUESA

Suplentes

1. Don ANDRÉS AIXA CALDEIRA

2. Doña MARÍA SOLEDAD GAZULLA MONFORTE

3. Don ANTONI BUYLE CUEVA

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MARIA JIMENEZ ROMAN

2. Doña MICAELA SOLEDAD BERMUDEZ PEREZ

3. Don SERGI BODI DIEGO

4. Doña JENNIFER CASAÑ DAROCHA

5. Don ERIK PORTILLO MODREGO

6. Doña CONCEPCION INMACULADA BATISTA MACEAS

7. Don GONZALO TAMBORERO BORRAS (Independiente)

8. Doña MARIA ISABEL SANCHEZ MENDOZA

9. Don JORDI LLOPIS BERNABEU

10. Doña LAURA ALARCON VAZQUEZ

11. Don FRANÇOIS XAVIER GONZALEZ JIMENEZ

12. Doña MARIA ISABELA STANCIU

13. Don JAVIER ANDREU ESTEVE

14. Doña ONA GARCIA SANCHEZ

15. Don PEDRO JOSE SAFONT CLARET

16. Doña MARIA CARMEN LOPEZ NAJERA

17. Don FERNANDO ABELARDO DOMINGUEZ ARGÜELLO

Suplentes

1. Don JOSE VICENTE DOÑATE ALLEPUZ

2. Don JOSE MARIA ESCUDE MELICH

3. Don ANTONIO CAÑAMERO CASTELLANO

4. Doña MARIA CELESTE GARRIDO BORT

5. Doña MONTSERRAT MARTIN MUÑOZ

Candidatura núm.: 3. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Don Antonio Pascual Picarín

2. Doña Alicia González Fernández

3. Doña María del Carmen Albardía Mora

4. Doña Ana Milena Garcés Garcés

5. Don Miguel Eduardo Chacin Trini

6. Doña Blanca Elena Carballeira Mateo

7. Don Carlos Cloquell Chaparro

8. Don Amadeo Alfonso Mazzillo Zapata

9. Don Francisco Javier Sánchez Rubio

10. Doña Pilar Carmen Rodríguez Pérez

11. Doña María Dorinda Álvarez Muñoz

12. Doña Sara Rodríguez Blanco

13. Don Eugenio Toledo Conejo

14. Doña Miguela Chaparro Rodado

15. Don José María Bayod Gotor

16. Doña Cristina Cejuela Ventura

17. Don Antonio Jorda Aguilar

Suplentes

1. Don Juan Romero Cabello

2. Don Delfín García Jara

3. Doña Dionisia Martínez Calles

4. Don César Grande López

5. Doña Virginia De Orte Alagarda

6. Don Francisco García Arcos

7. Doña Ana Teresa Doñate De la Salud

8. Don Francisco Javier Cantos Valle

9. Doña Inmaculada Sánchez Mariscal

10. Don Juan Ramón Cobos Ortega

Candidatura núm.: 4. VOX (VOX)

1. Don JUAN ANTONIO GARCÍA BONNÍN

2. Doña IONELA ANDREEA ILIESCU

3. Doña MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

4. Don ANTONIO GARCÍA ROSATO

5. Don RICARDO DE ANTONIO PÉREZ

6. Doña MARÍA DEL CARMEN BONNÍN AGUILÓ

7. Don AGUSTÍN BOUZAS FERRO

8. Don JUAN ANTONIO GARCÍA PRADA

9. Doña MARÍA PILAR VALVERDE BRIONES

10. Doña MARÍA DEL CARMEN VICTORIA JIMÉNEZ LUNA

11. Don FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ZAFRA

12. Don LUIS BERNARDO ACEITUNO ALGABA

13. Don FRANCISCO EVANGELISTA LÓPEZ

14. Doña ISABEL PESET RODRÍGUEZ

15. Doña MARÍA PAREJO ESPARIS

16. Doña MARÍA INÉS CLOTIDE CASTRO RODRÍGUEZ

17. Don EVARISTO LINDO DOCANDO

Suplentes

1. Doña MARÍA DEL PILAR HERNÁN RUIZ

2. Don RAFAEL GUSTRAN GONZÁLEZ

Candidatura núm.: 5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Doña MARÍA ARACELI DE MOYA SANCHO

2. Doña SILVIA MARÍA ARNAU BELLÉS

3. Don VIOREL-COSTIN VITALARU (Independiente)

4. Doña LAURA CASTELLANO JUÁREZ

5. Don JOSÉ MANUEL RIBÓ GARCÍA

6. Doña YASMINA MÜLLER ZARAGOZA

7. Don JOSÉ DANIEL LÁZARO VIEJO

8. Don IZAN AIXA VÁZQUEZ

9. Doña CRISTINA CARMEN MARCELO BORT

10. Doña VICTORIA GÓMEZ DE MOYA

11. Don ADRIAN-ILIE JUNOIU

12. Don YANNICK RAÚL NORAMBUENA LÓPEZ

13. Don FRANCISCO JAVIER ORTEGA IZQUIERDO

14. Doña GEORGETA ILIE

15. Doña ANTONIA TENORIO ALONSO

16. Doña MARÍA DEL PILAR VALERO USÓN

17. Don FRANCISCO SOLIVERES TÁRREGA

Suplentes

1. Don ROMAN STUMPF

2. Doña ANGELIKA FRIEDERIKE ANDINO GONZÁLEZ

3. Doña LEONTINA-PETRONELA RADU

4. Doña SUSANA DE MOYA SANCHO

5. Don PEDRO VICIANO BELLÉS

6. Don DANIEL GARCÍA ORTOLA

7. Doña LAURA CALVO LÓPEZ

8. Don CARLOS CARRASCO MARCOS

Candidatura núm.: 6. COMPROMÍS PER OROPESA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don DAVID RIBES GOZALBO

2. Doña BÀRBARA GUAL MULEY- ABDALAHAK

3. Don ERIC TRAVER CASAÑ

4. Doña NÚRIA FABREGAT PRATS

5. Doña MARTA RUBIO ZAURIN

6. Don JOSEP LLUÍS GIMENO CAUSA

7. Doña MARTINA PALAU PRADES

8. Don GERARD MORENO LLOBET

9. Doña MARINA VEINAT RODRIGUEZ

10. Don ROBERTO SAMANIEGO MORENO

11. Doña ZURIÑE HERRERA PINA

12. Don JUAN TIRADO LLORENS

13. Doña FRUZSINA DUDIK

14. Don ADRIÀ MARCO ZABALZA

15. Don OSCAR FABRE MARTINEZ

16. Doña ARANTZA GALVÁN BUENO

17. Don ALBERTO LUJÁN MOR

Suplentes