Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don BARTOLOMÉ ROLDÁN DOMINGO (Independiente)

2. Doña MARÍA LUISA MARÍ SANCENON

3. Don SERGIO FERRER FURIÓ

4. Don FERMÍN ROYO SAURA

5. Doña LUCÍA MONTESINOS ROS

6. Don CARLOS CONEJOS SÁNCHEZ

7. Don ALBERT REVERTER IZQUIERDO

8. Doña MARÍA DENISA NEAGU

9. Doña JUANA MARÍA UGEDA ZORNOZA

10. Doña LORENA MÉNDEZ AMORÓS

11. Don JOSÉ MIGUEL GÓMEZ VILLAR

12. Doña JOSEFINA ALCÁZAR PÉREZ

13. Don FRANCISCO FERRER ADELANTADO

Suplentes

1. Don RAMÓN LLUCH PORTO

2. Doña RAQUEL LUZARDO LACRUZ

3. Don ALEXIS EDUARDO ZÚÑIGA TORO

Candidatura núm.: 2. PARTIT SOCIALISTA VALENCIA-PSOE (P.S.V.-P.S.O.E.)

1. Doña ESTIBALIZ PEREZ NAVARRO

2. Don LORENZO VICENT LUCENA

3. Doña DEBORA MARIN BAUTISTA

4. Doña ALICIA PARICIO SANCHEZ

5. Don BORJA FORNER GOMEZ

6. Doña SONIA BONET SANCHEZ

7. Don IVAN POVEDA SERRA

8. Doña MAR RODRIGUEZ COBOS

9. Don ALFREDO MUÑOZ BENITO

10. Doña PAULA AGUILAR REBOLLAR

11. Don CRISTOBAL GOMEZ CASANOVA

12. Doña NURIA GARCIA SORIANO

13. Don IVAN CARDONA SORIANO

Suplentes

1. Doña NEREIDA PEREZ NAVARRO

2. Don JULIAN VALENZUELA BELDAD

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER ALMENARA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER

GUANYAR)

1. Don ENRIQUE CASTELLÓ ABAD

2. Doña PILAR RODRÍGUEZ MORGA

3. Don MIGUEL GARCIA BENLLOCH

4. Doña MARIA JOSE MATEU FAET

5. Doña CARMEN SAN ONOFRE LLORENS

6. Don ANDRES COMAS RUBIO

7. Don ROBERT CASTELLÓ ABAD

8. Doña LLEDÓ ROYO SALES

9. Doña ANDREA RETENA SIMENEA PURCÁRUS

10. Don JOSEP RAMON NAVARRO NAVARRO

11. Don JOSEP CORTIELLA MORALES

12. Doña XELO ESTRADA VERDECHO

13. Don RAMON ROYO ARAGÓ

Suplentes