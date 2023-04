Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña MARTA PITARCH ESCRIG

2. Don XIMO MONTERO REDONDO (Independiente)

3. Doña MARÍA AMPARO FABREGAT FABREGAT (Independiente)

4. Don ÁNGEL BELLÉS CARBÓ (Independiente)

5. Doña LORENA ORTÍ PORCAR (Independiente)

6. Doña NOEMÍ BELLÉS CARBÓ (Independiente)

7. Don VICENTE MARTÍNEZ MONFERRER

8. Don ADRIÁN BELTRÁN MIRALLES

9. Don JOSÉ BELLÉS MIRALLES

Suplentes

1. Doña MARÍA LUZ MONTERDE PUIG

2. Doña MARÍA AMALÍA ESCRIG ROIG

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña ELIA GARCIA COLOM

2. Don RAFAEL FRANCISCO FUENTES GARCIA

3. Don DAVID GARCIA PUIG

4. Doña ROSA BATET BALLESTEROS (Independiente)

5. Doña ANA TRAVER SEBASTIA

6. Don JOAN MARTINEZ SENMARTI (Independiente)

7. Don VANESA EDO EDO (Independiente)

8. Don MANUEL ROIG BARREDA

9. Doña CARMEN MARIA GARCIA COLOM

Suplentes

1. Don ALBERTO BELTRAN GARCIA

2. Don JUAN ANTONIO PITARCH BARREDA

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER BENASSAL: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)