Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JOAQUIN CAMPOS REMOLAR

2. Don VICENTE REMOLAR FORNER

3. Doña MARIA CARMEN ROGLA ROGLA

4. Doña ESTHER CAMPOS RICO

5. Doña RUT ALMANSILLA MARTIN-PORTUGUÉS

6. Don JOSE CORONA FERNANDEZ

7. Doña MARIA SANAHUJA MENEU

8. Don JOSE ANTONIO AMER NEBOT

9. Doña ANA SANCHIS PRADES

10. Don DANIEL FRANCISCO SEGLAR BALLESTER

11. Don MARIA PAZ GARCIA MOLLAR

12. Don IVAN REMOLAR FORNER

13. Doña RAQUEL FERRER ROGLA

Suplentes

1. Don JOSE ANTONIO BADIA RICO

2. Doña APOLONIA FARINÓS FERRER

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don JUAN MANUEL MORENO FERNANDEZ

2. Don ALEJANDRO RISCAT MARTINEZ

3. Doña MARIA CARMEN MONTOLIO CABEZUELO

4. Doña VANESA MOLLAR JARQUE

5. Don JOSE CIFUENTES MOLLAR

6. Doña CLARA ESCOBEDO ESCRICHE

7. Don JOSEP LLUIS DOÑATE FORNER

8. Doña MARIA MINGARRO NEBOT

9. Don GUILLEM SEGLAR PERSONAT

10. Don SERGI GARCIA MONTOLIO

11. Don JOSE MANUEL SORIA MESAS

12. Doña PURIFICACION MARTINEZ FERNANDEZ

13. Doña PIEDAD IBAÑEZ ORENGA

Suplentes

1. Don RAMIRO IZQUIERDO SANTAFE

2. Don ANTONIO ANGEL QUEMADES TORRES

3. Doña PAOLA BALAGUER DOÑATE

Candidatura núm.: 3. UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA (PODEM-EUPV:UNIDAS)

1. Don FRANCISCO JAVIER MORÁN MARZAL

2. Doña YOLANDA CÓZAR SÁNCHEZ

3. Don MANUEL ORDÓÑEZ GIRÓN

4. Doña SILVIA CASAS BLAY

5. Don JAVIER BORT NEBOT

6. Doña NEUS MENEU ESCOBEDO

7. Don SERGIO GARCÍA BETETA

8. Doña CELIA VIDAL AGUILAR

9. Don FAUSTINO BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ

10. Doña ENRIQUETA FORÉS LLORENS

11. Don EMILIO JOSÉ MONZONÍS DOÑATE

12. Doña MARÍA LUISA SAAVEDRA MUÑOZ

13. Don JAVIER CARLOS DELGADO HUERTOS

Suplentes

1. Don ÁNGEL MARÍA GARCÍA BELTRÁN

2. Doña MARIA ISABEL MENEU MONZONÍS

3. Don JUSTO CANO MUÑOZ

Candidatura núm.: 4. COMPROMÍS PER BETXI: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña CARLA NEBOT NEBOT

2. Don ALFRED REMOLAR FRANCH

3. Doña NÚRIA MENEU NEBOT

4. Don LUIS MANUEL MARTIN RUIZ DE LA HERMOSA

5. Doña YOLANDA MILLA ALCALÀ

6. Don HÉCTOR GARCÍA GUILLAMÓN

7. Doña Mª CARMEN SÁNCHEZ ORTELLS

8. Don JAVIER CASTELLÓ MOLLAR

9. Doña MARTA CASIMIRO FERRANDIS

10. Don RUBÉN DE LA ROSA MANEU

11. Doña LAIA MARTÍNEZ RIUS

12. Don SALVADOR RIUS CASTELLANO

13. Doña MIREIA MARTIN MOLLAR

Suplentes