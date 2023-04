Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don JOSE ENRIQUE ESTEVE RODRIGUEZ

2. Don VICENT ESTEVE TENA

3. Doña ANDREA ESTEVE SANTAMARIA

4. Don RODRIGO CASTELLÓ UCHER

5. Doña AMPARO MARÍN ANDRÉS

6. Doña MONICA BERNAD SALES

7. Don PAU FAULÍ SAFONT

8. Doña TERESA PALLARÉS CASTELLANO

9. Don JAVIER BELTRÁN FABREGAT

10. Doña MIRIAM ANDREU SÁNCHEZ

11. Don VICENT ESCRIG BERNAD

12. Don ISAAC FELIPE VILARROCHA

13. Doña TERESA CASTELLÓ VILARROCHA

Suplentes

1. Don ADRIÁN FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA IBÁÑEZ

2. Doña MARIA CELESTE PALLARÉS ESTEVE

3. Doña LETICIA SAFONT TENA

Candidatura núm.: 2. VEÏNS DE BORRIOL (VdeB)

1. Don JUAN CARLOS GASCÓN PAUNER

2. Doña MARÍA LIDÓN SOBRINO TELLOLS

3. Don JORDI CABALLEIRA MARTÍ

4. Doña SILVIA HERNANDO NAVARRO

5. Don FRANCISCO JAVIER MARQUÉS CASTILLO

6. Doña MARÍA TERESA BELLES BARREDA

7. Don RAMÓN ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

8. Doña SILVIA TERUEL ZORRILLA

9. Don JOSÉ ANTONIO MINGOL ISERTE

10. Doña ANTONIA SIMAL GONZÁLEZ

11. Don JUAN GABRIEL IBÁÑEZ COLLADO

12. Doña MARÍA DOLORES LATORRE IBÁÑEZ

13. Don DAVID ABRIL ESTEVE

Suplentes

1. Don FRANCISCO MUNERA ROBLES

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER BORRIOL: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don HÉCTOR RAMOS PORTOLÉS

2. Don JOSEP CRISTIÀ LINARES VAYO

3. Doña SILVIA LLORENS NEBOT

4. Doña JUDITH CALPE SALVADOR

5. Don JAVIER VICTORIA MARTINEZ

6. Doña MARYURI GUTIÉRREZ BEJARANO

7. Doña ANA ESTEVE FALOMIR

8. Doña PALOMA VICENT BALAGUER

9. Don RUBÉN MESEGUER RAMOS

10. Don JOSÉ RAMÓN JOVANI JOVANI

11. Doña PRISCILA PAUNER MESEGUER

12. Don ANTONIO GARCÍA SEGARRA

13. Doña Mª ISABEL MOÑUX GIL

Suplentes

1. Doña ELIZABETH ROMÁN BELAIRE

2. Don RUBÉN LLORENS ESTEVE

3. Don JORGE ESTEVE VALLS

4. Doña Mª JOSÉ PALLARÉS CASTELLÓ

5. Don PABLO SOLERA SANCHEZ-CAMACHO

6. Doña MERCEDES PEGUEROLES GONZÁLEZ

Candidatura núm.: 4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don JOSE ALEJANDRO MAIRELES RODRIGUEZ

2. Doña MARIA LIDON PORCAR GARCIA

3. Don ADRIAN PAUNER MESEGUER

4. Doña ANA MARTA BENSO ALCODORI

5. Don FRANCISCO JOSE PASTOR ESCRIG

6. Doña CARLA ESCRIG SOLER

7. Doña LLEDO ARANDES MON

8. Don FERNANDO CAMBRONERO SIMARRO

9. Doña MARIA TERESA PRIETO CASANOVA

10. Don ENRIQUE ARANDES PABLO

11. Don JOSE MANUEL VALLS CANALES (Independiente)

12. Doña JOSEFA ESTEVE ARIÑO

13. Doña ENCARNA MUÑOZ CASTILLO (Independiente)

Suplentes

1. Doña CHANTAL BABILONI BERTO

Candidatura núm.: 5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)