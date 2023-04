Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña MARÍA LOURDES ORTELLS BROCH

2. Doña CLAUDIA ORTELLS SORRIBES

3. Doña BERTA TAUSTE MOLINER

4. Don JAVIER MONTOLIU BOU

5. Don JOSE ANTONIO MONTOLIU CALATAYUD

6. Doña MARÍA TERESA GARCÍA PORCAR

7. Doña MARÍA JESÚS MOLINER LENGUA

Suplentes

1. Don SERGIO BALAGUER SORRIBES

2. Don JOSE SILVESTRE BALAGUER

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don JOSE PASCUAL MARTI GARCIA

2. Doña CELIA SALVADOR MACIAN

3. Don PLACIDO GARCIA LENGUA

4. Doña JENNIFER AGUILAR VIZCAINO

5. Doña ALBA PALANQUES RODRIGO

6. Don MARC MONTOLIU PALLARES

7. Don LLUIS GARCIA SERRANO

Suplentes

1. Doña GILDA NAE

2. Don SANTIAGO MOLINER SERRANO

3. Doña ANGELES FABREGAT GARGALLO

4. Don JOSE MANUEL PALLARES PALANQUES

5. Doña VANESA VILALTA FORTEA

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER SUERAS: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don SALVADOR V. MARTÍ ARRANDÍS

2. Don J. OSCAR POLES SORRIBES

3. Doña ISABEL MUNDÓ SIMÓ

4. Don JOSE ARRANDÍS GARCIA

5. Doña GLORIA REDON ALMELA

6. Don PEDRO A. GARRIDO SERRANO

7. Don EDUARD SORITA CALATAYUD

Suplentes