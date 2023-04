Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don MANUEL BAREA CAMBRES

2. Don VICENTE GARCIA POLO

Candidatura núm.: 2. COMPROMÍS PER VALLAT: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Doña ESTHER GÓMEZ PITARCH

2. Doña SABRINA PITARCH FABREGAT

3. Doña EMPAR CARCELLER CENTELLES

Suplentes

1. Don CARLOS GÓMEZ PITARCH

Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)