Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don EDUARDO RUBERT EDO

2. Don DAVID SALVADOR MONFORT

3. Doña EVA SALVADOR DELGADO

4. Don ENRIQUE MONFORT FUENTES

5. Doña ANGELINA EDO TENA

6. Don ANTONIO MANUEL SALVADOR MONFORT

7. Don JUAN BAUTISTA GALLÉN GALLÉN

Candidatura núm.: 2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Don DAVID TENA BELTRAN

2. Doña LARA VIDAL MONFORT (Independiente)

3. Doña ANTONIA MONFORT GUILLAMÓN (Independiente)

4. Doña LUCÍA CABEDO VICENTE (Independiente)

5. Doña LIDIA GUILLAMÓN FOLCH (Independiente)

6. Don ANTONIO MARTOS BARRACHINA (Independiente)

7. Doña MARIA AMELIA VICENTE PEREZ (Independiente)

Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don CARLOS LAGUNA ASENSI

2. Don GERARD VICIANO PERIZ

3. Doña ALEXANDRA PORCAR BRANCHADELL

4. Doña MONTSERRAT CELSA SANCHO ANDREU

5. Don HILARIO GALLEN PORTOLES

6. Doña INMACULADA HEREDIA RULL

7. Don AGUSTIN BONILLA PINILLA

Candidatura núm.: 4. CANDIDATURA PER VISTABELLA - COMPROMÍS : ACORD PER GUANYAR (CPV - ACORD PER GUANYAR)

1. Don JORDI ALCON MOLINA

2. Doña EVA TENA MONFORT

3. Doña BELÉN BACHERO TRAVER

4. Don CHRISTIAN TRILLES GIMENO (Independiente)

5. Doña NEREA GONELL GASCH

6. Doña LAURA TENA SALVADOR

7. Don MIGUEL TENA SALVADOR

Suplentes