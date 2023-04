Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don ISMAEL MINGUET TERESA

2. Doña MARÍA TERESA MELCHOR AYALA

3. Don SERGIO CHERTA ARGUDO

4. Don MANUEL BLASCO FELIP

5. Don JOAQUÍN MANZANO BELLO

6. Doña PENÉLOPE PÉREZ MARCO

7. Don JAIME ANDRÉS VELASCO CASTRO

8. Doña SARA GABALDÁ CEBRIÁ

9. Doña MARÍA ÁNGELES SANAHUJA GUANTER

10. Don RAÚL GONZÁLEZ BLANCA

11. Doña MARÍA SALUD MELCHOR MOCETE

Suplentes

1. Don VICENTE MARTÍNEZ MUS

2. Don GUZMÁN VICENTE HERNÁNDEZ

3. Doña MARTA LAPUERTA ARNAU

4. Don FERNANDO GIMÉNEZ GALLEGO

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don JOSE MARTINEZ MELCHOR

2. Don JOSE MANUEL NAVARRO ARNAU

3. Doña MAYTE PINES CHALMETA

4. Doña SANDRA CANOS JULIA

5. Don LINO GAGO LEÑADOR

6. Doña PATRO VALLS ABAD

7. Doña SARA MENDOZA CASINOS

8. Doña YOLANDA VERA FUENTES

9. Don DANIEL REDON GARCIA

10. Doña CARLA PARADIS SANCHEZ

11. Doña BERTA AGUILAR ROMERO

Suplentes

1. Don JAVIER EIXEA ESTEVE

2. Doña VIOLETA BONET MIRALLES

Candidatura núm.: 3. VOX (VOX)

1. Doña MÓNICA AGUILELLA ALEGRE

2. Don RAÚL CASINOS SEBASTIÁ

3. Doña ANA MARÍA GIMÉNEZ GARCÍA

4. Don WARREN ABDUL RIGUAL RAMÍREZ

5. Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA SEGARRA

6. Doña VASILICA MARC

7. Doña ESTELA CASTILLA SÁNCHEZ

8. Doña VICENTA SÁNCHEZ ANDRÉS

9. Don JESÚS CARASA TAIBO

10. Don ADRIÁN HUMBERTO MARTÍNEZ TORRES

11. Doña MÓNICA ALEGRE LANGA

Suplentes

1. Doña MARIA INMACULADA REMIS PADIN

2. Don JESÚS GARCÍA CRUZ

Candidatura núm.: 4. COMPROMÍS PER XILXES: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don SERGIO ALEJOS HERNÁNDEZ

2. Don ITZAR ALEJOS GONZÁLEZ

3. Doña ISABEL MARTÍ RUIZ

4. Doña CRISTINA ABRIL GALAN

5. Doña NATALIA ZAYAS GIMÉNEZ

6. Don JORDI PRIETO BELTRAN

7. Doña MARIA CARMEN BELLÉS CORTES

8. Don VICENTE SAFONT ALEGRE

9. Doña BETTINA PEPIOL DORIZON

Suplentes

1. Don IVAN MARTÍNEZ ALBERT

2. Don SALVADOR VILAR ALIAGA

Candidatura núm.: 5. ESQUERRA UNIDA XILXES: ENDAVANT (EUPV: ENDAVANT)

1. Don Erik Segarra Marco (ESQUERRA UNIDA)

2. Doña Carmina Freire Simon (ESQUERRA UNIDA)

3. Don Hèctor Casado Pons (ESQUERRA UNIDA)

4. Don Vicente Freire Simon (ESQUERRA UNIDA)

5. Don Juan Camilo Ocoro Velasco (ESQUERRA UNIDA)

6. Don Marc Casinos Segarra (ESQUERRA UNIDA)

7. Don Pedro Talavera Soriano (ESQUERRA UNIDA)

8. Don Salva Darós Pallares (ESQUERRA UNIDA)

9. Don Juan Diego Moreno Pareja (ESQUERRA UNIDA)

10. Doña Francisca Sarrià Martínez (ESQUERRA UNIDA)

11. Don Juan Soriano Salazar (ESQUERRA UNIDA)

Suplentes