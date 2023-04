Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña CAROLINA GARCÍA GINER (Independiente)

2. Don EDEN GONELL PEÑA (Independiente)

3. Don IBAN ASENSIO ABELLÀ (Independiente)

4. Doña ANA MARÍA GASCH GONELL (Independiente)

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña MARIA AURORA MARTINEZ SIMO

2. Don JOSE PEDRO MUÑOZ MARIN

3. Don ANTONIO AMADOR PORCAR

Candidatura núm.: 3. COMPROMÍS PER XODOS: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)