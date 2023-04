El PP, que logró 6 concejales con 2.914 votos y un porcentaje del 33,38 %, intentará revalidar la mayoría en Benicàssim el próximo 28 de mayo en las urnas. El siguiente partido con más sufragios en 2019 fue el PSOE con 1.916 y un porcentaje del 21,95 %, que le reportaron 4 concejales, seguido de Ciudadanos (3), Compromís (2), Podem-EUPV (1) y Vox (1). Susana Marqués (PP), Rubén Rodríguez (PSOE), Paula Mateos (Compromís), J. L. Caballero (Vox) y Cristina Fernández (Ciudadanos) son los candidatos de los principales partidos.

Las listas completas de los partidos para el 28M en Benicàssim

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña SUSANA MARQUÉS ESCOIN

2. Doña ROSA MARÍA GIL MARTÍN

3. Don MANUEL GUAL NEBOT

4. Doña ELENA LLOBELL MARTÍ

5. Don CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

6. Don CARLOS LUÍS DÍAZ MIRÓ

7. Don ARTURO MARTÍ TÁRREGA

8. Doña MARÍA ISABEL CUADROS LORENTE

9. Doña VANESSA BATALLA LATORRE

10. Don JOSÉ FERNANDO PUIG CASTELL

11. Doña MARÍA PILAR CABALLERO TRIAS

12. Don GREGORIO JAVIER LÓPEZ-TAPIA DE DIEGO

13. Don DELFÍN CABALLERO TRÍAS

14. Doña MARÍA LOURDES HERRANZ SOLANA

15. Doña CRISTINA MIR GIMÉNEZ

16. Don ALBERTO BAS SOMOHANO

17. Doña MARÍA CECILIA MARTÍ GUIMERÁ

Suplentes

1. Doña BEGOÑA MIR GIMÉNEZ

2. Doña PAULA VAL MONFERRER

3. Don JOSÉ GIMÉNEZ MONDRAGÓN

4. Don ENRIQUE REYES CARAPETO

5. Doña LYDIA ANTONIA MARTÍN SELLENS

6. Don SALVADOR TELLO ESCRIG

7. Don IGNACIO BOIX GIL

8. Doña MARIA ASUNCIÓN VILLALBA BARRIL

9. Doña AURELIA RICHART ARANDÉS

10. Doña ANA ROSA SALVÁ ROCA

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don RUBEN RODRIGUEZ MONSERRAT

2. Doña PALOMA PASCUAL PEREZ

3. Don MIGUEL JAVIER ALCALDE SANCHEZ

4. Doña PATRIZIA MONGARDI ALCARAZ

5. Don RAFAEL IBAÑEZ SANCHEZ

6. Doña MARIA TARREGA GARCIA

7. Don JOSE CARLOS NEBOT MATEO

8. Don BORJA HORCAJO MARTIN

9. Doña MARIA CAROLINA BELTRAN VILAR

10. Doña NICOLETA ISABELLA DOBRESCU IOVANESCU

11. Don SIXTO PASCUAL MANZANERO

12. Doña RUTH GANDARIAS TORRENTE

13. Don ANTONIO RODRIGUEZ BAYON

14. Doña LETICIA CASAÑ JENSEN

15. Don JOSE PASCUAL SORIANO

16. Doña ESTEFANIA RODRIGUEZ PERSONAT

17. Don JUAN GIMENO HERNANDEZ

Suplentes

1. Don TOMAS MEZQUITA EDO

2. Doña AGUSTINA PEREZ FERNANDEZ

3. Don RAMON ALVAREZ FABREGAT

Candidatura núm.: 3. VOX (VOX)

1. Don JOSÉ LUIS CABALLERO SEGARRA

2. Don ENRIQUE MULET QUINTANA

3. Doña MARTA CABALLERO GODES

4. Doña ROCÍO CARABAÑO RODRÍGUEZ

5. Doña TAMARA NÚÑEZ DE ARENAS LLORENTE

6. Doña JULIA GODES SANZ DE BREMOND

7. Don FERNANDO MARÍA CASTAÑEDA VALLS

8. Don SERGIO BALLESTER ROS

9. Doña SARA BERNAL LÓPEZ

10. Don FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINERA

11. Doña ENCARNACIÓN MORENO PINILLA

12. Don JAVIER VILLA CANÓS

13. Don JAVIER COMES CARNEROS

14. Doña MARÍA ISABEL ALEJANDRA GERVASI

15. Doña CARLA GODES SANZ DE BREMOND

16. Don ELOY GIMENO PÉREZ

17. Doña MARÍA DOLORES BENET RAMOS

Suplentes

1. Don BRUNO BERTUCCIOLI SÁNCHEZ

Candidatura núm.: 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Doña CRISTINA FERNANDEZ ALONSO

2. Doña NATIVIDAD DE LOS DOLORES ALONSO PEÑA

3. Don JUAN DAVID PATIÑO CAICEDO

4. Don OSCAR CAMPOS OLUCHA

5. Don FRANCISCO LLORENS ALIAGA

6. Doña MONTSERRAT GILABERT CABALLERO

7. Don HECTOR SANTOS GOMEZ

8. Doña FELICIA POPESCU

9. Don FRANCISCO MANUEL REINA RODRIGUEZ

10. Doña BERTA ALCALA ESCOIN

11. Don DAVID RICO NORIEGA

12. Doña MARIA LUISA PELLICER CHENOLL

13. Don RUBEN DOMINGO TARREGA

14. Doña RAQUEL PILAR GALINDO SOLIVA

15. Don ALEXANDRU IONUT DIMULESCU

16. Don AMADOR FERNANDEZ FERNANDEZ

17. Doña CRISTINA GIANSANTE TORIBIO

Suplentes

1. Doña NELLY CASTILLO CARDONA

Candidatura núm.: 5. COMPROMÍS PER BENICÀSSIM:ACORD PER GUANYAR (ACORD PER

GUANYAR)

1. Doña PAULA MATEOS EIXAU

2. Doña ELENA SALVADOR RIBES

3. Don PAU JOSEP FERRANDO TÀRREGA

4. Don LLUÍS BERNAL TURLO

5. Doña SARA DOLORES FOLCH MANUEL

6. Doña ANA RICO NICOLAS

7. Don XAVIER VIDAL PENALBA

8. Doña ANDREEA MARGINEAN

9. Doña ELENA ROCAMORA CATALAN

10. Don DANIEL ROVIRA GASULLA

11. Doña CÈLIA PUCHOL SAURA

12. Don SANTI MICO CATALAN

13. Doña ISABEL FELIU OLIU

14. Don GUILLERMO DE LA FUENTE TARREGA

15. Doña LYDIA FERRANDO RAMOS

16. Doña VERÓNICA ESPINOSA MOLINER

17. Don JOAN BONET HANCOX

Suplentes

1. Doña FRANCISCA EIXAU BARREDA

2. Don JORGE MOLLA PEREA

3. Doña ROSA JOSEFA TARREGA NEBOT

4. Doña ROSARIO TARREGA CANOS

5. Don JOSE DOMINGO FERRANDO FERRARA

6. Doña CLOTILDE PEÑA SANTOLARIA

7. Don JOSE ANTONIO CASAÑ FERRER

8. Don LUIS BERNAL REBOLLIDA

Candidatura núm.: 6. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Don JOSÉ VICENTE AYMERICH MIRALLES

2. Don JOSÉ CARLOS GARCÍA SAMPAYO

3. Doña ARANZAZU CONCEPCIÓN OJEDA LUIS

4. Doña MARÍA LUISA ÁLVARO PITARCH

5. Doña PILAR ELENA SAMPEDRO REBOLL

6. Don ANTONIO NOFUENTES NAVARRO

7. Don JESÚS MANUEL ROSENDO MUÑIZ

8. Don FRANCISCO CARBALLADA LÓPEZ

9. Doña MARIA CARMEN DOMÍNGUEZ LLORENS

10. Doña LAURA GARCÍA EJEA

11. Don CÉSAR BELLÉS BELLÉS

12. Don JAVIER GIMENO GALLÉN

13. Doña JUDIT QUEROL CIURANETA

14. Doña EMILIA CUADRADO MARABE

15. Doña MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ DÍAZ

16. Don ÁNGEL ABRIL SOSA

17. Doña MARÍA CARMEN LUIS ORDIÑAGA

Suplentes

1. Don SERGIO VENTURA GIL

2. Doña MARÍA LIDÓN BELLÉS BELLÉS

3. Don LUIS TORRES PEDROZA

Candidatura núm.: 7. SOM SOMOS BENICASSIM (SOM SOMOS B)

1. Doña ROSA MARIA SERRET MELIA

2. Doña MARIA SONIA CASAÑ TARREGA

3. Don JOSE JAVIER PALMERA TARREGA

4. Don SERGIO PONS GUAL

5. Don JUAN PUEYO GONZALEZ (Independiente)

6. Don OUSSAMA ALJA JBIRI

7. Don JUAN MANUEL FONELLOSA CAUSADA

8. Doña MARIA FRANCESCA ROSCA CRUCEANU (Independiente)

9. Doña IRINA VIDROIU

10. Doña MARIA DEL MAR RUIZ AGUILAR

11. Don DAVID GÜIMIR VAZQUEZ

12. Don JOSE RICARDO CHAMORRO BLANCO

13. Doña MARIA ROQUETA ESCOIN

14. Doña ANA MARIA GASCON DE LA HOZ

15. Doña SILVIA OLMOS LALANA (Independiente)

16. Doña JOSEFA ELVIRA MARTIN GUILLAMON

17. Don MARIAN SOCA

Suplentes

1. Doña ROSA MARIA BATALLA SERRET

2. Don IGNACIO RUIZ FUERTES (Independiente)

3. Doña REBECA LUCIA MARTINEZ TORRES

4. Don MIGUEL MARZA AGOST

Candidatura núm.: 8. PODEM (PODEM)

1. Don LUIS LARA ALONSO

2. Doña INMACULADA GARCIA SORIANO

3. Doña GUILLEM MOYA RUBIO

4. Doña NIEVES RUBIO BÁGUENA

5. Don ALFONSO SANCHEZ GIRALDOS

6. Doña MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ GUERRERO

7. Don JOAQUIN CUETO ALVAREZ

8. Doña GILLIAN BARKER-COOK BARRAND

9. Don JUAN ANDRES DELATORRE GOMEZ

10. Doña MARIA BELEN RIUS MORON

11. Don JOSE MANUEL RUIZ GALLEGO

12. Doña ANA MARTINEZ FRANCH

13. Don JOSE VICENTE RIUS PEREZ

14. Don MARTA RIUS MORON

15. Don MIGUEL ANDRES GUILLEN IZQUIERDO

16. Doña HORTENSIA GARCIA CUBINO

17. Don JUAN ANGEL SAEZ ESPINOSA

Suplentes