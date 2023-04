El PP, que logró 11 concejales con 5.014 votos y un porcentaje del 42,19 %, intentará revalidar la mayoría en Almassora el próximo 28 de mayo en las urnas. El siguiente partido con más sufragios en 2019 fue el PSOE con 4.279 y un porcentaje del 36 %, que le reportaron 9 concejales, seguido de Compromís (1 concejal). Carmina Ballester (PP), Silvia Cerdà (PSOE) y Rubén Sánchez (Compromís) son los candidatos de los principales partidos.

Las listas completas de los partidos para el 28M en Onda

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña CARMEN BALLESTER FELIU

2. Don JOSÉ VICENTE ISERTE IBÁÑEZ

3. Doña MARÍA PRADES ÁLVAREZ

4. Don DANIEL ÁLVARO CORBI

5. Don SERGIO PUIG POVEDA

6. Doña MARÍA BAILA GIMENO

7. Doña MARÍA DOLORES OJEDA FERNÁNDEZ

8. Don JUAN LÓPEZ PEÑA

9. Don VICENTE BOU MONTOLIU

10. Don FRANCISCO JOSÉ PASTOR GARCÍA

11. Don ÓSCAR VALERO MANUEL

12. Don VICENTE RAMÓN PERIS

13. Doña MARÍA ISABEL RAIGADA CEPAS

14. Doña MARTA VILLANUEVA PALOMEQUE

15. Don SAMUEL VALERO CARRATALÁ

16. Doña ESTHER GIL ROBLES

17. Doña MARÍA DE LAS NIEVES FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DE GUZMÁN

18. Doña MARÍA DOLORES IBÁÑEZ OLUCHA

19. Don DAVID VARELLA SÁNCHEZ

20. Don VICENT IBÁÑEZ CERDÁ

21. Doña SILVIA CHAMORRO GIL

Suplentes

1. Doña CECILIA VARELLA CERDÁ

2. Don RUBÉN MARCO PERIS

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña SILVIA CERDA ALFONSO

2. Don VICENTE GARCIA NEBOT

3. Doña TERESA ARROYO ALBERT

4. Don ASENSIO JOSE BLAYA MARTINEZ

5. Doña ALBA MARTINEZ LECHA

6. Don JORGE ALARCON GALLEN

7. Doña DULCE PAN VARGAS

8. Don RAUL BADENES ALMOR

9. Doña HANANE BEN ALI BENALI

10. Don JOSE MIGUEL SANZ BAUTISTA

11. Doña SONIA BARRIEL FABRA

12. Don JAVIER GARCIA MOLINERO

13. Doña BEATRIZ MUÑOZ RAMOS

14. Don MANUEL MENDEZ PLIEGO

15. Doña PAULA ESTALL PULPON

16. Don RUBEN ROBLES CASTELLAR

17. Doña MAGDALENA GUTIERREZ DURAN

18. Don CARLOS ALBERTO SANCHEZ OBREGON

19. Doña ENCARNA RIBES ROVIRA

20. Doña DOROTEA MARTINEZ SANCHEZ

21. Don ENRIQUE NAVARRO ANDREU

Suplentes

1. Doña MARIA CARMEN AGUILELLA GARCIA

2. Don XIMO HUGUET LECHA

3. Don FRANCISCO CHALMETA CASTELLS

Candidatura núm.: 3. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Doña MARIA TERESA NAVARRO SANCHEZ

2. Don ANTONIO MUÑOZ SANCHEZ

3. Don FEDERICO MANZANARES FALCÓ

4. Doña SONIA TABARES FERREIRO

5. Don VICENTE MANUEL GALVER NEVOT

6. Doña LUISA MORA RODRIGUEZ

7. Doña ANGELA CEBRIAN MIGUEL

8. Doña DESIRE MORA TORRES

9. Don JORGE CORTELL MORA

10. Don FELIPE LUIS FERNANDEZ PAJUELO

11. Doña FUENSANTA RODRIGUEZ RUZAFA

12. Doña ESTERA ESTOIA

13. Don JOSE OJEDA SALAS

14. Don ALEJANDRO JUAN ESTEVE

15. Don SIMON IONITA

16. Doña ÁNGELA MONTEJANO SERRANO

17. Doña MARIA DEL PILAR DIAZ RAMIREZ

18. Doña ROSARIO FUNES ARPA

19. Don CLAUDIU FLORENTIN

20. Don JUAN MORA RODRIGUEZ

21. Doña LILIANA GRIGORAS

Suplentes

1. Don ROBERT LÓPEZ GARCÍA

Candidatura núm.: 4. COMPROMÍS PER ONDA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don RUBEN SANCHEZ MOLINA

2. Doña NEUS CERDÀ RAMOS

3. Don LLUÍS HUGUET BALLESTER

4. Don GUILLERMO LUGO MASIP

5. Doña MONICA TORNER MOLINA

6. Doña SILVIA MIRALLES MONFORT

7. Don BORJA SÁNCHEZ GREGORIO

8. Doña ESTHER MOLINA OSUNA

9. Don ANTONI LLORENS MOLINA

10. Don LLUÍS PASTOR CATALAN

11. Doña ROSA CASTELLÓ MORRO

12. Don RUBEN GONZALEZ AGUILELLA

13. Don VICENT CERDÀ ALFONSO

14. Doña MARIA PITA BONET PIQUER

15. Don ALBERT MIRET BALLESTER

16. Doña GLORIA GREGORIO SANZ

17. Don ENRIQUE JODAR GARCIA

18. Don PASCUAL COLERA BONIFASI

19. Doña ZORAIDA AGUILELLA SERRANO

20. Don JAIME MORAN PIÑANA

21. Don JOSE JULIO CENTELLES MARINER

Suplentes