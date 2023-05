La candidata a la reelección a la alcaldía de Castelló, Amparo Marco, ha puesto en valor este jueves su gestión realizada en el consistorio capitalino durante los últimos años y ha defendido un trabajo «honesto, en el que no vamos a engañar a nadie por un puñado de votos porque no prometeremos lo que no podamos hacer» en el acto de presentación de toda su candidatura con la que concurre a las elecciones municipales del 28 de agosto. Un acto que ha tenido lugar en el parque de la Panderola del Grau y que ha reunido a alrededor de 200 personas pertenecientes a diversos sectores sociales, económicos y empresariales de la capital de la Plana. No han faltado tampoco ni cargos socialistas ni afiliados al PSPV-PSOE.

Política para sonreir Marco, quien ha estado arropada por el número 1 por Castellón a les Corts, Rafa Simó, y por el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha asegurado que la ciudad «avanzará con decisión y lo hará de la mano de los vecinos, los empresarios, los sindicatos, los colectivos sociales...» y ha remarcado querer «un Castelló en positivo». «Una ciudad que sonría, que para eso está la política, para hacer sonreir al ciudadano», ha dicho Marco. Ha agradecido, también, el acto de «responsabilidad y compromiso de los hombres y mujeres que me acompañan en esta candidatura porque dar un paso en política no es fácil». «Son hombres y mujeres que quieren trabajar por su ciudad y que formamos un equipo con experiencia y renovación», ha detallado Marco. En su intervención, la candidata socialista ha hecho especial hincapié en haber logrado «transformar la ciudad, sanear las cuentas municipales y aprobar un nuevo Plan General». Candidatura Durante el acto, los miembros de la candidatura han presentado 30 propuestas para mejorar el bienestar social, el empleo, la Marjaleria, el comercio, las fiestas, el transporte público, la movilidad, el Grau y la participación ciudadana, entre otras. Por su parte, Simó ha destacado que a Marco «le importa escuchar a los vecinos y darles solución a sus problemas» y se ha mostrado orgulloso de afrontar el reto «de hacer de escudo a los que quieren volver al pasado». «Confiad en Amparo y en Ximo porque los socialistas no os fallaremos», ha concluido. Mínguez, quien ha recordado los logros de Sanitat en Castelló, destacó la labor de la candidata Marco por sanear las cuentas municipales y ha mencionado el ejemplo de Castelló «durante la pandemia». 30 primeras medidas del programa de gobierno de Amparo Marco para seguir construyendo un Castelló en positiu • Renovación del Mercado Central para reforzar la competitividad. • Remodelación de la avenida Ferrandis Salvador para transformar el paseo marítimo en un eje turístico y de disfrute ciudadano. • Mejora y acondicionamiento del Pinar para revitalizar este corazón verde del Grau y consolidarlo como entorno saludable. • Plan de rehabilitación de barrios y urbanizaciones participativo, que catalogue y priorice las inversiones de mejora urbana de la ciudad. • Plan de accesibilidad universal para adaptar el mobiliario, espacios urbanos y edificios municipales a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida. • Plan de mantenimiento y construcción de centros escolares. • Ampliar la oferta educativa de 0 a 3 años. • Desarrollar las herramientas que ofrece el Plan General, a través de los Planes de Reforma Interior, para la preservación del entorno y posible regularización de viviendas. • Puesta en marcha de un plan de asfaltado de la Marjalería para la mejora del entorno y rehabilitación del Camí l’Obra. • Renovación de la flota de Bicicas y mejora del sistema de paradas. • Incremento de las frecuencias de las líneas de autobús urbano. • Ampliación de espacios peatonales y zonas verdes para reducir la contaminación, en beneficio del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía. • Plan de renaturalización y reforestación de los entornos urbanos para aumentar el arbolado, la cobertura vegetal e impulsar jardines verticales y en azoteas. • Aumento de la frecuencia de baldeos y limpieza de calles en todos los barrios. • Apertura de un ecoparque en el Grau. • Potenciar las zonas de convivencia intergeneracional e impulso de un programa de ‘cohousing’ para personas mayores y/o con discapacidad. • Nuevo centro especial de empleo municipal. • Creación de un centro integral de recursos para mujeres para combatir la desigualdad de género. • Programa de salud mental municipal, con atención psicológica y actividades para promover el bienestar emocional entre la población joven. • Plan de Vivienda Joven para facilitar la emancipación, coordinado con las administraciones autonómica y central. • Creación de un Espai Jove para actividades de las entidades juveniles y personas jóvenes que complemente la oferta del Casal Jove del Grau. • Creación de un albergue juvenil para promover la participación de visitantes jóvenes en actividades de la ciudad. • Apertura de un centro de formación profesional dual marítimo-pesquera. • Definición de un plan director de espacios deportivos para mejorar las instalaciones. • Creación de una gran zona deportiva que unan el Chencho y el Sindical. • Nuevo impulso a Escala a Castelló, un evento vital para la dinamización socioeconómica y turística del Grau. • Aumento de la promoción turística exterior de las fiestas y del símbolo de la gaiata. • Impulsar un plan de revitalización del comercio local y reeditar las campañas de bonos de comercio para fomentar las compras todo el año. • Cambio de modelo de la participación ciudadana para potenciar los espacios que dan voz a la ciudadanía como los Consejos de distrito y el Consejo Social de la Ciudad. • Creación de un nuevo Museo de la Mar para impulsar la promoción y la identidad marinera del Grau y ampliar la oferta cultural.