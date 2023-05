Comienza caliente la campaña oficial de las elecciones municipales en l’Alcora. Los socialistas fueron los más madrugadores y pegaron carteles la noche del jueves con la imagen de Samuel Falomir en los puntos permitidos. La sorpresa fue que, al amanecer de ayer, varios de ellos ya estaban arrancados, como es el caso de la concurrida calle País Valencià en dirección al recinto de la Pista Jardín, concretamente enfrente del Centro de Día.

«Los que no respetan la democracia no han dejado ni un cartel de los que colgamos anoche el PSPV-PSOE de l’Alcora. Los volveremos a colgar y si quieren que los vuelvan a quitar, pero ello no evitará que el próximo 28 de mayo la gente vote libremente lo que decida para el futuro de nuestro pueblo», manifestó el candidato socialista a revalidar la alcaldía en la localidad.

Desde Més l’Alcora, Agustín Chiva, condenó «cualquier acto vandálico que se produzca en cualquier lugar». Por su parte, el alcaldable popular, José Luis Maeso, manifestó que «este comportamiento es totalmente contrario a los principios democráticos e incívico; desde el PP condenamos este y cualquier acto de vandalismo».

Comercio local

Por otra parte, Socialistes l’Alcora abogan por impulsar la digitalización del comercio local y fomentar las compras en la ciudad como otra de sus propuestas electorales. Falomir destacó que «supone una parte fundamental de la vida de nuestros barrios». En palabras del alcaldable, «su cercanía, el trato personalizado o la confianza son algunos de los valores que lo diferencian; se trata de conservar sus características más esenciales, pero adaptándose a los nuevos tiempos».