La candidata del PP a la alcaldía, Begoña Carrasco, ha anunciado este sábado la incorporación a su ‘equipo del cambio’, para gobernar en la ciudad a partir del 28 de mayo, a un nuevo referente del movimiento vecinal como es Jorge Begués, actual presidente de la asociación de vecinos la Plana en Trilles. “Es la persona que estará al frente de la oficina urbanística que abriremos en la Marjaleria, atendiendo así a una petición de nuestra presidenta del PP del Grao, Ester Giner, para que los vecinos tengan un punto de información municipal cercano a sus casas, para atender sus reivindicaciones. La Marjaleria es imprescindible para nosotros”, explica Carrasco.

“Una oficina con atención presencial para informar, asesorar y resolver cuestiones urbanísticas, tanto en materia de seguridad jurídica para regularizar las viviendas, como de servicios públicos de limpieza, seguridad, iluminación o asfaltado, es lo que pondremos a disposición de los más de 15.000 vecinos de la Marjaleria”, afirma.

"Mejorar la vida de los castellonenses"

“Hoy sumamos a Jorge Begués como director de esta oficina. En el Partido Popular sumamos para ganar, ganar para gobernar y gobernar para mejorar la vida de los castellonenses. Apostamos por un Plan de asfaltado, más seguridad, más limpieza, en definitiva necesitan mejores servicios públicos, porque pagan impuestos de primera y los servicios deben estar a al altura”, insiste Carrasco.

El gobierno municipal prometió a los vecinos de la Marjaleria que con el Plan General verían legalizadas todas sus viviendas y no se ha legalizado ni una sola. “Lo que se ha hecho es trasladarles toda la responsabilidad y toda la presión para que lo hagan en tiempo récord, con unas condiciones que no van a poder cumplir y asumiendo de su bolsillo el 90% de los costes. Cambiaremos el Plan General y apostaremos por un Plan especial para la Marjaleria adaptado a las necesidades actuales, que reconozca la singularidad de la zona”, insiste.

“Vamos a gobernar para todos. No vamos a discriminar a ningún castellonense en función de donde viva, todo es Castellon. Tanto los que viven en el centro, como en las urbanizaciones de montaña, en los barrios, en la playa, el Grao y dentro de éste, concretamente en la Marjaleria, merecen los mismos servicios públicos, para eso pagan impuestos. Impuestos que nosotros nos hemos comprometidos a bajar hasta en 10 millones para aliviar la presión fiscal a las familias. El dinero debe invertirse en lo que piden los vecinos y no en obras necesarias como la avenida de Lidón o la plaza la Paz”, añade.

De Jorge Begués, residente en la Marjaleria, ha destacado su amplio conocimiento de la zona, “él conoce perfectamente la idiosincrasia de la Marjaleria, ha sido muy reivindicativo con las necesidades de sus residentes porque es vecino de esta zona”.

Por su parte, Jorge Begués ha agradecido a la candidata Begoña Carrasco la confianza depositada en él, “me sumo al ‘proyecto de cambio’ del Partido Popular de Begoña Carrasco para que la Marjaleria cuente para Castellón después de 8 años olvidada donde no se han atendido sus reivindicaciones”, ha señalado.

“En ocho años no se han asfaltado caminos, se ha descuidado el mantenimiento, no se ha intensificado la limpieza de las acequias, ni los puntos de recogida de basuras, ni se ha intensificado la lucha contra los vertederos incontrolados, ni se ha reforzado la seguridad, ni la iluminación, sino que la Marjalería ha sido la gran abandonada y con ella, sus vecinos. Me comprometo a trabajar para legalizar las viviendas, necesitamos un plan especial que atienda las peculiaridades de la zona y que sus residentes tengan os servicios públicos necesarios y de calidad como se merecen”, asegura.

Otras medidas del Plan de Gobierno para la Marjaleria

El Plan de gobierno del Partido Popular para la Marjaleria contempla incrementar la limpieza de acequias y combatir la proliferación de mosquitos. “Pondremos en marcha un plan de asfaltado de caminos, mejoraremos la señalización y haremos cumplir la ordenanza de limpieza de solares insalubres”, avanza Carrasco.

Y añade: “Intensificaremos la vigilancia policial y reabriremos el consultorio médico. Nos comprometemos a reparar la tubería que mantiene inundados a los vecinos de la Molinera, Senillar y Bovar y a instalar un nuevo motor en esta zona, que es la más baja de toda la Marjalería, para que los vecinos no estén con el corazón encogido cada vez que llueve, temiendo por la inundación de sus parcelas”.