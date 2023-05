El Palau de Vivel ha sigut l’espai escollit per Esquerra Unida i Unides Podem de la Vall per a presentar el seu programa electoral que té un fil conductor principal, com ha defés el candidat a l’alcaldia, Marc Seguer, «empoderar a la ciutadania per a garantir la seua participació i implicació real en l’acció del govern municipal». I perquè no quede com un discurs ni un eslògan electoral, ha remarcat que així és com s’ha confeccionat el programa electoral de la confluència, donant veu a «totes les persones, col·lectius i associacions dels barris que han volgut fer les seues aportacions».

Seguer ha incidit en el fet que una de les claus del programa d’Esquerra Unida i Unides Podem en la Vall és mantenir la línia de treball que ha fet possible els últims huit anys de govern municipal projectes consensuats amb la ciutadania com el nou CEIP Rosario Pérez i la proposta de Ciutat Educadora amb la complicitat de les comunitats educatives, però també de la societat en el seu conjunt. D’igual manera ha passat «amb els diferents plans de Serveis Socials per al desenvolupament dels quals s’ha tingut en compte als integrants de totes les taules de participació».

Per a Esquerra Unida i Unides Podem la Vall falta un grup de treball que tenen la intenció d’impulsar amb la nova legislatura, la creació «d’una taula de comerç local on siguen els comerciants i les associacions que els representen els qui puguen decidir sobre les línies de desenvolupament econòmic que impulse el seu Ajuntament». De la mateixa manera, cal establir comissions de participació «en tots els barris on no existisquen o no funcionen».

A les àrees amb gestió directa d’Esquerra Unida, com a reivindicat Seguer, «el camí no només s’ha encetat, sinó que està plenament desenvolupat, i per això, els pròxims quatre anys de govern es fa necessari «seguir desenvolupant els programes de Serveis Socials que ja estan donant bons resultats i arribar fins on no hem pogut per falta de finançament, i eixe ha de ser una de les vies de gestió i negociació amb altres administracions». En matèria educativa, «ampliarem el projecte de Ciutat Educadora i rematarem les infraestructures pendents».

Habitatge públic

Pel que fa a l’habitatge, Marc Seguer ha exposat la necessitat d’exigir «més recursos per a comprar habitatge públic». Ha defés que el millor aval per seguir avançant en la senda ja encetada són «els projectes que ja s’han fet, alguns pioners al territori autonòmic. Entre altres pretensions, la confluència adquireix el compromís de destinar els pisos que siguen propietat de la Sareb al projecte d’habitatge social». «I continuarem impulsant la regeneració urbana de Sant Antoni que ja hem encetat per tal de rehabilitar un dels Barris més vulnerables de la nostra Ciutat i que deixe de ser-ho».

Parlant de cultura, entre les diferents propostes de les dues agrupacions d’esquerres està «ficar a disposició de les associacions valleres, que són les que vertebren el nostre ampli i ric teixit cultural, més recursos i ampliar horaris dels espais culturals, perquè puguen fer els seus actes amb més facilitat. En qüestió de patrimoni, es completarà la recuperació de la torre de Benissahat i l’impuls del Camí de l’Aigua, «però no només per a rehabilitar carrers, sinó així com es va plantejar en el seu moment, per part del nostre regidor, contemplant una revalorització de tot el patrimoni a ell vinculat». En la mateixa línia, ha fet menció al projecte de conversió de la Fàbrica de la Llum en el Museu d’Història, «hem de posar-li totes les ganes, perquè ja tenim recursos».

Reindustrialització

Des d’un punt de vista econòmic, Esquerra Unida i Unides Podem advoquen per la «indispensable reindustrialització de la Vall, però amb criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i social, que són les tres potes del be comú». Consideren que la ciutat ha d’apostar per atraure nous sectors «com la indústria agroalimentària». L’Ajuntament «ha de facilitar la renovació del Comerç local, fer possible que no es perden comerços per exemple per la jubilació dels seus propietaris», de la mateixa manera que ha de facilitar-se «l’obertura de nous negocis donant facilitats per a la concessió de llicències».

I s’ha et especial menció al treball en el camp, com a motor econòmic que «progressivament ha anat perdent-se a poc a poc». Consideren que des de l’administració local es poden gestionar i concedir ajudes per reactivar-lo. Seguer afirma que «el camp té un gran potencial econòmic» que pot aprofitar-se amb «noves iniciatives agràries, posant a disposició de persones interessades les terres que es deixen de conrear i creant una xarxa de distribució de la producció local. Així mateix, es plantejarà la creació d’horts urbans i horts escolars, «per fer valdre des d’edats primerenques la necessitat de garantir-nos la sobirania alimentària».

Gestió de recursos

El programa d’Esquerra Unida i Unides Podem en la Vall també planteja la Gestió de recursos essencials com l’aigua, amb la creació d’una empresa municipal «que garantisca la reutilització, que regule els mals usos i que baixe el rebut que paga el veïnat». Es contribuirà a crear comunitats energètiques i incentivaran la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis i zones degradades, oferint assessorament «per tal d’assolir la transformació energètica».

Finalment, entre altres propostes de futur, han defés la creació d’un servei de gestió forestal que, entre altres funcions, garantisca la neteja dels boscos i l’aprofitament del rebuig que genere per a la fabricació de pèl·lets. «I una qüestió molt important per al canvi climàtic, plantarem arbres i els mantindrem en condicions saludables, afavorint un model de mobilitat amb eixos semipeatonals en tots els barris», ha conclòs Seguer.