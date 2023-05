El candidato de Vox a la alcaldía de Castelló, Antonio Ortolá (Pego, Alicante, 1973), explica que le gustaría que en la capital de la Plana se rodara la serie Isabel, que le gusta Twitter porque permite «expresar ideas muy grandes en textos pequeños» y que no quiere ser un político «de despacho», sino de «patearlo todo».

Conocido jurista y abogado, Ortolá da el salto a la política municipal después de llevar 30 años en la ciudad de Castelló, donde estudió Derecho, desarrolla su carrera profesional desde hace 23 años y es socio fundador de un despacho de abogados. Tiene el reto estos próximos comicios municipales de mejorar los resultados electorales de hace cuatro años, cuando Vox consiguió un edil en el Ayuntamiento de Castelló.

-Defina su ciudad en una frase.

-Una ciudad de gente trabajadora, luchadora, valiente y emprendedora... con un entorno inmejorable y a la que hay que sacarle mucho más partido porque las condiciones de vida deberían ser las mejores de España.

-Si gana y se convierte en alcalde su primera medida sería...

-Bajar impuestos, suprimir el gasto político innecesario y las subvenciones a chiringuitos.

-Tres palabras con las que le gustaría que se definiera a su ciudad al final de su mandato.

Atractiva, cómoda y viva.

-¿Qué serie le gustaría que se rodara en su ciudad?

-Sin duda alguna Isabel, que es la serie histórica española por excelencia y ha dado la vuelta al mundo. Narra la apasionante historia de Isabel la Católica: una mujer adelantada a su tiempo que rechazó ser una figura decorativa y que llevó a España a lo más alto. Una serie muy recomendable para quienes creen que han descubierto ahora el feminismo.

-¿Es una persona activa en redes sociales? ¿Cuál prefiere?

-Soy muy activo en redes sociales. Estoy al día de todo lo que pasa, me intereso por casi todo. La que más me gusta quizá es Twitter, que permite expresar ideas muy grandes en textos pequeños. Yo soy más de ideas que de fachada. No me gustan los rodeos ni las palabras vacías, o el hablar por hablar. Yo voy directo al grano.

-¿Cuál es su parte preferida de la campaña? ¿Qué es lo que más le apetece de estas semanas?

Hablar y escuchar a los castellonenses, entenderles. Lo que más me apetece es pisar la calle y el contacto diario con los vecinos. No quiero ser un político de despacho; yo soy de patearlo todo.