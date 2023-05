La candidata a la alcaldía de Benicarló por Compromís, Nuria Isern, se reunió con representantes del sector comercial de la localidad. Al acto acudieron desde asociaciones de comercios a pequeños empresarios y negocios de lugares como el Benicarló Centro o el mercado central. Participaron la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Rosana Seguí; y el teniente de alcalde de Burriana, Vicent Granel, integrantes de la lista a Les Corts de la formación nacionalista valenciana.

«Vemos cómo los comercios tienen ideas y muchas ganas de trabajar y promocionarse a lo largo del año. Tienen que tener en el Ayuntamiento un socio que apueste por ayudarlos en campañas, en servicios, en limpieza, contratando personal en el área, y que les facilite la información y la burocracia», indicó la alcaldable.

«Un comercio vivo --apuntó Isern-- es tener una población con futuro, que no se empobrece, donde se reinvierte el dinero en forma de creación de puestos de trabajo. Por eso saben que nos tendrán a su lado, porque queremos ser un aliado en su actividad. A partir de ahora trabajaremos para ellos, les tenderemos nuestra mano».

Granel explicó cómo desde el Ayuntamiento de Burriana se ha dinamizado el mercado municipal, aproximando la oferta a los clientes más jóvenes y que se destinan convenios por valor de 25.000 euros anuales a la federación de comercios, «más de seis veces lo que se destina en Benicarló».

En los últimos 4 años, el consistorio «ha dejado pasar ayudas que beneficiarían el sector, no han articulado programas de bonos como hicieron en la pandemia otras localidades, no disponen del personal necesario para ayudar al comercio ni piden las subvenciones necesarias para organizar ferias», criticaron en la cita. «El sector reclama un Ayuntamiento que los ayude con sus proyectos, o recuperar la Feria del Libro y la Semana del Comercio. No dejaremos escapar ni una ayuda», recalcó Isern.