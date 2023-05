La candidata a la alcaldía, Begoña Carrasco, ha presentado su programa de gobierno para el Grao en un acto celebrado en la plaza Sète del Moll de Costa al que han asistido más de 300 personas. En su discurso ha destacado que “el Grao es estratégico para devolverle la vida y la libertad a Castellón. La ciudad volverá a mirar al mar y al puerto para ser más capital. Queremos ser un referente en el Mediterráneo y poner a Castellón en el mapa”.

“El Grao es la marjalería, el centro y sus playas y tendrá en Ester Giner la mejor teniente alcalde. Juntas vamos a dejarnos la piel por darle un futuro de oportunidades, como se merece. Queremos un Grao más limpio, mejor iluminado, más seguro, que apueste por el turismo, la gastronomía, la pesca, el ocio, la cultura y el deporte. Desestacionalizaremos la oferta turística, con programación y servicios de playa todo el año”, añade.

Carrasco asegura que el Partido Popular tiene proyecto, ganas e ilusión y el mejor equipo para que el cambio llegue al Grao. “Ester Giner, mujer grauera hasta la médula, luchadora, trabajadora y valiente siente siente y vive el Grao, y conoce mejor que nadie las necesidades de los graueros, porque junto a su equipo no se ha dejado una sola calle por recorrer. Un ejercicio de escucha activa para recoger las necesidades de los jóvenes, mayores, de las asociaciones culturales, deportivas o de las fiestas, con el ánimo de poder atenderlas a partir del próximo 28 de mayo”, apunta Carrasco .

“Nuestra prioridad es el empleo, muchas familias no llegan a fin de mes por la subida del gasoil, la luz o las hipotecas. Bajaremos los impuestos y daremos facilidades a los autónomos y las pymes para que no se vean obligados a bajar la persiana. No es de recibo que por la mala gestión política tengamos la peor sanidad de la Comunidad Valenciana, necesitamos un nuevo Hospital General y que se acabe con el desmantelamiento del Hospital Provincial”, insiste.

Y en este sentido, Carrasco anuncia que reabrirá el consultorio médico de la Marjalería “porque es necesario”. “Igual de necesario es que la ciudad vuelva a mirar al mar, no con un Plan General, como el que han aprobado, que cercena el crecimiento de la ciudad. Castellón ha de ser competitivo y atraer empresas para generar empleo y riqueza”.

“El 28 de mayo hay que elegir entre un proyecto que siente y vive el Grao, como es el del Partido Popular, con más representación que nunca de graueros en la lista municipal, hasta seis personas del Grao, o más de lo mismo. Entre un proyecto que es para todos, realista y útil o el ninguneo de quienes han abandonado durante 8 años el Grao por no pisar la calle. El nuestro es un programa basado en la libertad, no queremos bandos, queremos sumar para ganar y ganar para gobernar y mejorar la vida de los ciudadanos. Solo hay una opción o ‘sanchismo’ o el cambio que representa el Partido Popular”, señala Begoña Carrasco.

Por último ha aprovechado para hacer un llamamiento a quienes votaron en su día a Ciudadanos, “a quienes hoy se sienten huérfanos, a los socialdemócratas a quienes el ‘sanchismo’ no les representa porque elige a Bildu de socio preferente llevando en sus listas a 44 condenados por delitos desangre, a todos ellos les abrimos los brazos. El PP está abierto también a quienes les avergüenza que con Pedro Sánchez hayan visto rebajadas sus condenas mil violadores por la aplicación de la ley del solo sí es sí y se hayan producido cinco excarcelaciones en Castellón. Son todos bienvenidos al cambio que esta ciudad, la provincia, la Comunidad y España necesitan”.

Ester Giner fue proclamada el 4 de marzo de 2022 presidenta de la Junta Local del PP del Grao. Tomaba el relevo a Vicente Guillamón, a quien Begoña Carrasco ha agradecido sus ocho años de intenso trabajo al frente de la junta del Grao y como concejal defendiendo los intereses del distrito marítimo.

En su discurso, Ester Giner ha asegurado que se dejará la piel por el Grao, para que los graueros tengan mejor calidad de vida. “Grao está sucio, oigo como dicen que sus calles no son seguras, que los jóvenes no tienen opciones, que la pesca es la gran olvidada, que los comercios y la hostelería bajan la persiana por falta de ayudas o que las asociaciones no cobran las subvenciones. Yo estoy aquí para hacer que esto cambie, porque junto a Begoña Carrasco tenemos el mejor proyecto para el Grao y el mejor equipo para llevarlo a cabo”, señala.

Por eso, una de las prioridades “será la elaboración de un plan estratégico de limpieza, mantenimiento y embellecimiento de calles y plazas. El Grao también es cultura, somos un pueblo orgulloso de nuestro pasado, remodelaremos el edificio del reloj convirtiéndolo en una biblioteca y centro de estudios municipal, además será la sede del archivo documental de la cultura del Grao. Vamos a devolver la importancia a nuestras asociaciones que hacen grande al Grao, como La Unió Musical del Grau. Entre la banda y la escuela son más de 200 personas que tendrán un espacio exclusivo para sus ensayos”, anuncia Giner.

También apunta como una de las propuestas estrella la remodelación y ampliación de la Tenencia de Alcaldía, “que abriremos 24h los 365 días del año. Debe volver a ser el punto de unión entre la ciudadanía y la administración”, insiste.

Y destaca de la Marjalería que sus 15.000 vecinos merecen los mismos servicios públicos que los que viven en el centro del Grao. “Se merecen más seguridad, adecuaciones de caminos, asfaltado o que se reparen los sistemas de drenage de agua, porque para eso pagan impuestos. Los graueros, en general, no piden cosas extraordinarias sino ver atendidos los servicios básicos que garantizan una buena calidad de vida”.

Entre otras medidas destaca la importancia de la pesca, “que en estos momentos está ahogada por las restricciones que marca la Unión Europea y la falta de ayudas”, lamenta.

“Me comprometo junto Begoña Carrasco, que será la próxima alcaldesa, a trabajar con quien será el nuevo presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, para poner en marcha la Dirección General de Pesca, “que trabajará por el sector, poniendo al corriente todos los pagos a nuestros armadores, tanto por las vedas, como por las subvenciones. El Grau es marinero y debe seguir siendo marinero”.

Otras propuestas del plan de gobierno del Partido Popular son la prolongación del Parque Litoral para unirlo con las playas del Gurugú y el Serradal, instalando chiringuitos fijos todo el año. Y la transformación de la vía del tren en desuso de La Pedrera “será una vía verde que unirá el Grau con la Magdalena para uso y disfrute de todos”, asegura.

“Todas nuestras propuestas buscan llenar de oportunidades y de futuro el Grao, para dinamizarlo, porque no podemos seguir como estos últimos ocho años donde no se ha hecho nada. La ampliación de la línea 1 del TRAM hasta las playas, haciendo que llegue hasta Benicàssim, y la creación de la línea 2 del TRAM hasta Vila-real son compromisos de nuestro presidente, Calos Mazón, quien será el próximo presidente de la Generalitat, para que estemos mejor comunicados. Crearemos una segunda escuela infantil en el Grao y dotaremos a las comisiones de fiestas de Sant Pere y del Serrallo de un ‘cau fester’ para que dispongan de un espacio desde donde poder trabajar. Y remodelaremos y adecuaremos las instalaciones deportivas del Javier Marquina y Pablo Herrera llevando un mantenimiento periódico de las mismas entre otras muchas actuaciones”, concluye.