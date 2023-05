De entre todas las candidaturas que se han presentado para estas elecciones municipales en Castellón, hay una que llama poderosamente la atención por ser única. En todos los sentidos. Es en Torás y se trata de la candidatura Antonio Macián Macián, que tiene la gran particularidad de que es el nombre del candidato el que sirve para denominar esta lista, que solamente está formada por el alcaldable. Nadie más.

El protagonista de esta historia es un autónomo de 56 años que tiene su propio despacho de arquitectura, aunque durante casi toda su trayectoria se ha dedicado a «la dirección facultativa o a ser perito judicial y tasador» trabajando para ayuntamientos. Nació en Valencia, pero muchos veranos de su juventud los pasó en Torás, «recogiendo olivas y almendras con la familia». Ahora lleva cuatro años empadronado en esta localidad del Alto Palancia.

¿Por qué ha creado esta candidatura?

"No hay que ser de izquierdas ni de derechas, hay que tener sentido común"

Pero la pregunta del millón. ¿Por qué se ha animado a orquestar una candidatura? «Porque los partidos políticos no tienen futuro. La gente está cansada de oír siempre las mismas promesas y ver cómo se incumplen. Hacen falta más agrupaciones independientes. No hay que ser de izquierdas ni de derechas, hay que tener sentido común», apunta Antonio Macián, que recuerda que en las elecciones del 2015 fue uno de los integrantes de la lista del PSPV-PSOE de Torás.

Cuenta que en un principio tenía intención de sumar a más gente en su candidatura, pero prefiere que su primera aventura política sea «en solitario», para que todas las «zancadillas» que le puedan dar las reciba solo él.

Odisea para formalizar la lista

Reniega de los partidos convencionales tras haber concurrido bajo las siglas del PSPV-PSOE en las elecciones del 2015

Macián explica que el proceso de crear esta inédita lista para concurrir al 28-M «no ha sido nada sencillo». Necesitaba 11 avales para poder formalizar la candidatura, aunque eso no fue mayor inconveniente, ya que relata que consiguió 30. Las dificultades vinieron después. «Nadie te dice los pasos que debes seguir. Por ejemplo, los gastos de notario supusieron 50 euros y he tenido que imprimir las papeletas (otros 80). Tienen que tener unas medidas concretas y no vale cualquier imprenta», enumera.

Su lema de campaña Primero el pueblo, primero Torás ya indica cuál es su premisa: «lograr la unión en el pueblo y dejar fuera las rencillas». Entre los objetivos que tiene marcados en rojo, aspira a «mejorar la vida de Torás y llenarlo de gente, ya que ahora mismo está abandonado». «Tenemos que centrarnos en la despoblación y fomentar la reconstrucción y recuperación del casco histórico», expone.

Relacionado con lo anterior, otra de sus metas es ayudar a los jóvenes a crear sus propias empresas para que, «siempre que se trate de un proyecto viable, lo avale el Ayuntamiento», razona.

Como las votaciones en Torás son por listas abiertas (los vecinos marcan una cruz al candidato que prefieran, no al partido en cuestión), Macián es optimista y cree que «podrá entrar» como concejal en el Ayuntamiento, aunque ser alcalde «será más difícil». Competirá con el actual alcalde, Carlos del Río (PP) y María Mercedes Santos (PSPV).