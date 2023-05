Anecdótica crítica la que se ha visto en una de las mesas electorales de Benicàssim. Elías Mulet, miembro de la mesa B, Espai de la Música, ha acaparado las miradas durante la mañana por llevar una camiseta con el lema: Hoy no quiero estar aquí".

Elías ha explicado el motivo por el cual ha decidido acudir a su obligada cita a la mesa electoral con la peculiar camisa: "Hay gente en el paro que tiene más necesidad de estar aquí y no tienen complicación en el trabajo para cambiar el horario o tienen menos recursos. Hay personas que 70 euros les vendrían muy bien para hacer la compra o pagar la factura de la luz. Pienso que se puede destinar esto para gente con más necesidad o más tiempo libre".

Afirma que situaciones como la suya deberían de tenerse en cuenta: "Yo soy cocinero y encima coincide en fin de semana, que en hostelería es más pesado. Además de las complicaciones que conlleva porque también afecta a los compañeros que tienen que trabajar su día libre. Y también tengo una niña pequeña".

Este vecino de Benicàssim ha querido hacer un poco de 'ruido' por la situación que le ha tocado vivir en esta jornada electoral. "Ayer me fui a Orpesa a una tienda y pedí que me pusieran esto en la camiseta. Quería venir equipado para la ocasión, pero por supuesto estoy cumpliendo con mi obligación, que los compañeros no tienen culpa de nada, pero al menos así hacer esta reivindicación, ya que esto se puede hacer de otra manera mejor".

