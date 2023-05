La gobernabilidad en la Vilavella no está clara. El Partido Socialista, como ya sucedió en las elecciones del 2019, ha ganado los comicios, pero por pocos votos no tiene los 6 concejales que necesitaría para gobernar en solitario. Una vez más, la clave está en manos de Independents per la Vilavella, de Carmen Navarro, que podría dar la llave de gobierno al PP.