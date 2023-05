La alcaldesa en funciones de Castelló, Amparo Marco, ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero, que no tomará posesión del acta de concejal" tras la derrota en las elecciones de este domingo que le ha llevado a perder la alcaldía de la capital de la Plana.

"No estaré en la oposición, estaré donde el partido me diga que tenga que estar y donde pueda ayudar a la ciudadanía y ya no es momento del Ayuntamiento", ha afirmado Marco. "Es una etapa que se ha cerrado", ha dicho.

Hay que recordar que el último alcalde del PP, Alfonso Bataller, también renunció a su acta de concejal en el 2015 aunque este sí que cogió su acta y juró como edil traspasando, de esta forma, la vara de primer edil a la entonces recién llegada a la alcaldía, Amparo Marco. Seguidamente, dejó su acta.