Samuel Falomir ha sido este 28 de mayo el protagonista indudable de las elecciones municipales en l’Alcora, ya que el PSPV que lidera ha revalidado y ampliado la mayoría absoluta con los mejores resultados de la historia del partido socialista alcorino, sumando 3.404 votos que suponen 11 ediles, dos más de los que tenía con 683 votos más que en los anteriores comicios locales.

El segundo partido más votado ha sido el Partido Popular con el nuevo candidato de José Luis Maeso. La marca ha conservado los cinco ediles que tiene, al sumar 1.527 votos. En tercer lugar ha quedado Més l’Alcora con Agustín Chiva al frente, que ha sido el que peor resultado ha obtenido en l’Alcora con tan solo 610 votos, de manera que ha perdido dos concejales, si bien no han logrado el segundo por tan solo un voto, de manera que solo estará Chiva de su formación en el nuevo Ayuntamiento.

Falomir se ha mostrado emocionado por su nueva contundente victoria. «Estamos muy contentos porque al final hemos conseguido los mejores resultados de la historia de los socialistas de l’Alcora; la gente ha alabado nuestro trabajo, por lo que seguiremos en la misma línea con proyectos para mejorar el pueblo».

El lider socialista ha admitido que los resultados «no han sido buenos en Diputación y Generalitat, por lo que como partido tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado, así como en los municipios que también ha ido mal, pero por lo menos en l’Alcora la gente ha valorado el gran trabajo que hemos hecho dándonos con sus votos dos concejales más, teniendo cuatro años más por delante».

El virtual alcalde ha dado las gracias a todo el equipo de gobierno y los que han conformado la nueva lista, destacando que este triunfo es «del pueblo de l’Alcora». «A partir de mañana vamos a seguir escribiendo juntos el futuro de l’Alcora con todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo», dijo.

Este año la capital de l’Alcalatén ha contado con 13 mesas electorales, una mas que hace cuatro años, situada en el IES Ximén d’Urrea. Los otros lugares donde se pudo votar fueron los colegios La Salle, Grangel Mascarós, Comte d’Aranda, la Casa de la Música y el IES L’Alcalatén.

Esta es la legislatura que menos partidos se han presentado en la villa ceramista, ya que no hubo ningún candidato ni de Ciudadanos ni de Podemos, ni de Alternativa Independent per l’Alcora. Ess más no ha habido ni movimiento de dichos grupos en la localidad alcorina y Vox no presentó lista.