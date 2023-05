La lluvia que bañó este domingo por la mañana las calles de Onda se convirtió horas después en una lluvia de votos para el PP, que mejora todavía más la mayoría absoluta que cosechó hace cuatro años.

Si en las elecciones del 2019 los populares consiguieron la friolera de 11 concejales, ahora, la candidatura que encabeza Carmina Ballester refuerza su hegemonía y logra otros tres más, llegando a los 14 ediles, por lo que la actual alcaldesa seguirá otros cuatro años al frente del Ayuntamiento tras lograr una victoria muy abultada.

Los populares consiguieron 8.213 votos y reunieron el 65,43% de los apoyos totales en la jornada del 28M, «alcanzando el techo electoral de toda la historia del Partido Popular» en la localidad, desgranaron desde la agrupación.

Asimismo, desde el PP local sacaron pecho de que Ballester ganó en el 100% de las mesas electorales (un total de 30). «Esta es una victoria de toda Onda y de todos los ondenses. Mi equipo y yo les vamos a pagar todo esta confianza con más trabajo duro por dejar una ciudad de la que sentirnos más orgullosos», reivindicó una eufórica alcaldesa.

La otra cara de la moneda la representa el PSPV-PSOE, que, pese a mover el árbol y renovar su cabeza de lista (sustituyeron al exalcalde Ximo Huguet para dar entrada a Silvia Cerdà), el cambio no ha surtido ni mucho menos el efecto deseado. No solo no han mejorado sus resultados, sino que los empeoran y han perdido tres concejales en este 28-M (pasan de nueve hace cuatro años a solo seis ahora). Lograron 3.291 votos, el 26,21%.

La tercera fuerza que tendrá representación municipal es Compromís, de modo que Rubén Sánchez seguirá como único concejal de la formación en el Ayuntamiento. UCIN, el otro partido que concurría, no entra y se queda con un pírrico 0,76% (96 votos).