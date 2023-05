Los resultados electorales del domingo, que convierten al Partido Popular de Almassora en la primera fuerza política de la localidad (al lograr 8 de los 21 ediles) frente a un PSOE en retroceso, y la irrupción de Vox, obligan a la formación que lidera María Tormo a buscar alianzas si quieren recuperar la alcaldía tras 8 años y gobernar en mayoría durante la próxima legislatura.

Y el partido de ultraderecha que encabeza Vicente Martínez-Galí, que ha obtenido tres concejales, puede darle la llave de gobierno, aunque, «no a cualquier precio», como afirmó ayer el dirigente local de Vox.

Si bien todavía no han iniciado las negociaciones, Tormo no «se cierra a nada». Todavía con la resaca electoral y «emocionada» por los apoyos recibidos (el 36,72% del total), la popular explicó que necesita «unos días de tranquilidad» para digerir los resultados y mirar las «posibilidades» existentes. «Tenemos 20 días por delante», afirmó en referencia al sábado 17 de junio, fecha de la constitución de los nuevos ayuntamientos.

"Hemos llegado para quedarnos"

Por su parte, Martínez-Galí puso en valor el respaldo electoral. «Los resultados son históricos, somos la fuerza que más ha crecido en Almassora al ir de 0 a 3 ediles. Hemos llegado para quedarnos», afirmó. «Vox es un actor principal y tiene un papel importante para lograr ese cambio del bloque de izquierdas a derechas que han pedido los vecinos», añadió.

«Todavía no he hablado con la candidata popular, más allá de felicitarnos el domingo», explicó Martínez-Galí, que reconoció, no obstante, que un pacto con el PP supondría una «salida natural, aunque no quiere decir que vaya a haberlo seguro». «Me siento muy satisfecho de los apoyos obtenidos. Esto nos permite trabajar por un gobierno local sólido y estable para revertir la situación insostenible en la que se encuentra Almassora y eso significa un gobierno en mayoría», pero «Vox no va a ser la llave de gobierno de nadie a cualquier precio». «Exigiremos lo que consideremos necesario y la prioridad es Almassora», dijo.

Por su parte, Compromís, que mantiene los tres ediles, «asume la responsabilidad de ser la formación que garantizará la defensa de los derechos y las libertades», ante «el nuevo panorama político que puede arrastrar a este pueblo a posiciones ultraconservadoras».

La alcaldesa en funciones, Merche Galí, agradeció el apoyo recibido en estos años a través de las redes sociales. «Las urnas han hablado y empieza un nuevo ciclo», concluyó la dirigente socialista.