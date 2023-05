La resaca poselectoral del 28M en Burriana da paso a los necesarios movimientos para conformar el equipo de gobierno al frente de la ciudad durante los próximos cuatro años. Por ello, el Partido Popular, formación más votada con la obtención de 8 concejales, prepara una ronda de contactos con el fin de conseguir los apoyos necesarios y, de este modo, lograr la mayoría absoluta.

El candidato más votado, Jorge Monferrer, afirmó: «Ya lo dijimos antes de empezar la campaña del 28M, nos sentaremos con todo el mundo y no estableceremos líneas rojas».

De ahí se desprende que no descartan un posible pacto con Vox, que con 2.883 votos y cuatro concejales consolidarían el giro a la derecha en la alcaldía tras dos legislaturas progresistas. Monferrer quiso destacar, primero de todo, el trabajo realizado durante estos últimos meses, pues sabían «que el reto no era fácil porque hasta la fecha no se había dado el caso de que un alcalde en el cargo perdiera las elecciones».

Con todo, el tiempo empieza a correr y desde la formación avanzaron que este lunes por la tarde ya había programada una reunión para comenzar a elaborar el guion cara a iniciar las negociaciones.

Mano tendida

El número uno de Vox, Juan Canós, aludió a que ellos mantendrán «la misma postura»: «Hemos tendido la mano y ahora es cuestión de materializar los acuerdos». Asimismo, atisbó que cabe la posibilidad de que el adelanto electoral nacional pueda alterar de algún modo los acuerdos, pero indicó que tienen «puntos programáticos en común», pero hay cosas que tendrán «que clarificar, cómo la situación sobre el PAI Sant Gregori o la definición de las actuaciones en el centro».

Finalmente, desde el PSPV-PSOE, Maria Josep Safont, valoró los resultados desde la autocrítica, pero también «con el orgullo de haber dejado Burriana mejor» de lo que la encontraron, destacando la consecución de 20 millones de euros en inversiones, la llegada de fondos europeos o los planes de empleo. A partir de ahora su objetivo es «encabezar el grupo de la oposición y seguir trabajando por la ciudad», aunque no adelantó posibles contactos con los populares que pudieran facilitar el acceso a la alcaldía.