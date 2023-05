Si en las elecciones del 2019 los populares de Onda consiguieron la friolera de 11 concejales, ahora, la candidatura que encabeza Carmina Ballester refuerza su hegemonía y logra otros tres más, llegando a los 14 ediles, por lo que la actual alcaldesa seguirá otros cuatro años al frente del Ayuntamiento tras lograr una victoria muy abultada.

Onda ha dado su apoyo mayoritario al Partido Popular, pero ¿sabes en qué distritos, barrios o calles ha gestado su triunfo? Mediterráneo te ofrece la oportunidad de comprobar cuál ha sido el partido votado de forma mayoritaria en cada zona de la ciudad y qué porcentaje de votos ha obtenido en la misma.

La otra cara de la moneda la representa el PSPV-PSOE, que, pese a renovar su cabeza de lista (sustituyeron al exalcalde Ximo Huguet para dar entrada a Silvia Cerdà), no ha obtenido rédito. No solo no han mejorado sus resultados, sino que los empeoran y han perdido tres concejales en este 28-M (pasan de nueve hace cuatro años a solo seis ahora). Lograron 3.291 votos, el 26,21%.