La alcaldesa en funciones de Castelló, Amparo Marco, no recogerá el acta de concejala y dejará el Ayuntamiento tras la pérdida de la alcaldía en las elecciones municipales que se celebraron el pasado domingo, según confirmaron a este diario fuentes municipales, y después de que esta ya lo declarara en la noche electoral del pasado domingo 28 de mayo.

Marco, quien accedió a la alcaldía de la capital de la Plana en el 2015 al ganar los comicios en ese año, pone así fin a ocho años como máxima mandataria municipal al no lograr sumar apoyos de la ciudadanía y pasando de 10 a nueve concejales. Los tres ediles de Compromís tampoco le darían la alcaldía en el caso de pacto.

La aún alcaldesa en funciones de la capital no tomará posesión del acta en las próximas semanas, por lo que no pasará a la oposición y estará donde el partido le diga que tiene que estar para ayudar a la ciudadanía. Marco considera que ya no es momento del Ayuntamiento y cree que es una etapa que se ha cerrado.

La marcha de Amparo Marco del consistorio aupará al candidato que ocupa el puesto número de 10 de la lista electoral. De esta forma, José Segura, vinculado a la cultura y la educación de la ciudad, será el sustituto de esta en el escaño municipal como edil en el inicio de esta legislatura.

La que ha sido primera alcaldesa de Castelló, que afirmó sentirse orgullosa de haber desempeñado este cargo tal y como ya dijo el domingo por la noche, asumió ya entonces todos los errores que haya podido haber en esta campaña electoral y aludió a la democracia «que ha dicho que se configure un nuevo gobierno en la ciudad».

López y Puerta

Ahora, tras la marcha de Marco, el PSOE en el consistorio abre una nueva etapa. Por un lado, en la oposición y, por otro, con José Luis López y Patricia Puerta, como cabezas más visibles que serán los que piloten el trabajo durante los próximos cuatro años para intentar volver a reconquistar la alcaldía de Castelló.

Para ello cuentan con un equipo formado por veteranos como Jorge Ribes, Mary Carmen Ribera o Monica Barabás a los que se suman, de nueva incorporación, José María Prades, Anunciación Lainez, Joaquín Giner y, ahora, José Segura. Junto a estos también estarán en la oposición los ediles de Compromís, Ignasi Garcia, Vera Bou y Pau Sancho.

Vox aporta también cuatro concejales que son Antonio Ortolá, Luciano Ferrer, Alberto Vidal y Arantxa Miralles.