El PSPV-PSOE de Vila-real, con José Benlloch a la cabeza, ha logrado mantener el tipo en tres de los cuatro distritos en los que se divide la ciudad a la hora de ubicar las mesas electorales de los últimos comicios municipales. De hecho, solo cede al PP el distrito 1, correspondiente a la zona centro-este, mientras que mantiene las zonas norte, centro-oeste y sur, aunque dejándose por el camino en torno a 1.200 votos respecto al 2019.

Por su parte, el PP de Adrián Casabó logra reconquistar el primer distrito, que perdió en el 2019 en favor de los socialistas. Por contra, y pese a aumentar los apoyos en todas las áreas no ha logrado superar al PSPV-PSOE en las tres con mayor cifra de electores.

En cuanto a los sufragios a cada uno de los dos principales partidos con representación municipal --el PSPV-PSOE sumó 9366, el 39,24 de los emitidos; y el PP 7.087, el 29,69%--, en 25 de los colegios --en cada uno de ellos hay entre dos y tres mesas electorales-- vencieron los socialistas, mientras que los populares confirmaron su ventaja en otras ocho, seis más que hace cuatro años.

Compromís y Vox

El recuento de los votos emitidos por los vila-realenses el domingo en las elecciones municipales reflejó un ligero aumento de votos en al caso de Compromís, que pasó de los 2.506 conseguidos en el 2019 a los 2.765 de estos últimos comicios, confirmándose como la tercera fuerza política de la ciudad.

COMICIOS AUTONÓMICOS El apoyo mostrado por los vila-realenses a la candidatura municipal socialista del actual alcalde José Benlloch, a la que sumaron 9.366 ciudadanos, no se vio reflejada de igual forma en los comicios autonómicos, en los que el PSPV-PSOE de Ximo Puig solo logró 7.732 votos, algo más de 1.600 por debajo de los registrados por Benlloch. Del análisis de los resultados se deduce que se dio una importante fuga de papeletas de votantes al PSOE a nivel local a Compromís en las autonómicas, ya que esta formación logró 665 apoyos más a la candidatura de Marzà y Baldoví. Un tanto de lo mismo ocurrió entre los votantes del PP y Vox. Y es que el partido ultraderechista acumuló en torno a 600 sufragios más en las autonómicas que en las municipales, mientras que los populares solo sumaron 200 más.

Eso sí, a pocos apoyos quedó Vox para superar a los de Compromís. Y es que, la formación liderada por Irene Herrero fue la que más creció porcentualmente, por cuanto multiplicó por dos el número de sufragios respecto al 2019, incluso llegó a superar al PP en las mesas electorales ubicadas en el colegio Bisbe Pont. Una situación que le ha servido para obtener tres concejales, la misma cifra que los que tendrá el colectivo que encabeza Maria Fajardo.

Muy distinta suerte fue la que corrieron Ciudadanos y Unides Podem, liderados por Domingo Vicent y José Ramón Ventura Chalmeta respectivamente. En ambos casos sufrieron pérdida de votos en todas las secciones y distritos. Tanto fue así que no lograron alcanzar el 5% de los sufragios emitidos, el mínimo para lograr representación en el consistorio.

Pactos o gobierno en minoría

Los resultados de los comicios municipales en Vila-real dejan claro que los socialistas volverán a gobernar en la ciudad, aunque el futuro del modelo de ejecutivo todavía está en el aire y todo hace presagiar que no se resolverá definitivamente hasta el próximo 17 de junio, cuando se constituyan los ayuntamientos y se ratifique a la persona que ostentará la alcaldía.

Y es que el continuado enfrentamiento político entre el PSPV-PSOE y Compromís en los últimos cuatro años, desde el mismo momento en el que la formación que ahora lidera Maria Fajardo decidió no seguir formando parte del equipo de gobierno, no parece que sea un buen caldo de cultivo para llegar a un acuerdo entre ambas formaciones. Como ya adelantó ayer Mediterráneo, los de Compromís no descartan pedir la cabeza de Benlloch y exigir que no recoja su acta como edil electo para entrar en un hipotético equipo de gobierno bicolor.

Una opción que no está en la agenda del ahora alcalde y, por supuesto, tampoco en la de los restantes concejales socialistas que darán forma al próximo ejecutivo, que pasará de los 13 ediles del PSOE de la actualidad a los 11.

En cualquier caso, la opción que más posibilidades suma, al menos en un principio, es la de que Benlloch y su ejecutivo gobiernen en minoría, al menos en lo que resta de ejercicio. Y es que cabe recordar que Compromís no dio su apoyo a los presupuestos del 2023, que entraron en vigor recientemente, lo que podría acarrear dificultades y confrontaciones al tener que hacer uso de unas cuentas que no contaron con el beneplácito de Maria Fajardo y sus otros dos ediles.

Otros movimientos

Por otra parte, el líder del PP, Adrián Casabó, no tira la toalla y mantiene todas las puertas abiertas para intentar formar gobierno. De hecho, ya ha anunciado su intención de hablar con Vox e, incluso, con Compromís para llegar a un acuerdo que diera forma un ejecutivo local tripartito.

Se trata de una posibilidad muy remota, por cuanto, como aseguró la alcaldable por Compromís, Maria Fajardo, su formación cierra completamente la puerta a dar apoyo a cualquier ejecutivo que cuente con el beneplácito de Vox o del que los ultraderechistas formen parte.

Asimismo, este rotativo ha podido saber que el colectivo que lidera Irene Herrero no tiene decidido su apoyo al PP.