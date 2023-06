Tras la victoria del PP en Cabanes (consiguió cinco concejales), la gran incógnita del nuevo tablero político es si el PSPV-PSOE (sacó cuatro ediles) y Compromís (dos) pueden llegar a un pacto para superar a los populares y alcanzar la mayoría absoluta sumando los ediles de las dos fuerzas de izquierda.

La intención de los socialistas, que han visto cómo han perdido la mayoría absoluta (pasan de siete a cuatro), es esa. La alcaldesa en funciones, Virginia Martí (PSPV), destaca que los votos de los vecinos demuestran que quieren «un gobierno progresista» en Cabanes, por lo que asegura que intentarán lograr ese pacto de izquierdas. Hoy tendrán la primera reunión a nivel interno donde analizarán movimientos para formar gobierno.

No tan claro lo tienen desde Compromís. Su portavoz, David Casanova, reconoce que llegar a un acuerdo con el PSPV sería «lo más normal», pero será la agrupación, «de forma consensuada», la que tenga que decidir. «Todos los escenarios son posibles y están encima de la mesa, así que de momento vamos a sentarnos con el resto de grupos para escuchar sus opiniones», relata.

Primera llamada, la del PP

Casanova critica que, tras los resultados electorales del domingo, el único partido que por ahora se ha puesto en contacto con Compromís para concertar una reunión es el PP y lamenta que no tienen noticias del PSPV. «Está claro que el pacto natural es con los socialistas, pero no hay nada predispuesto. No vamos a ceder y regalar nuestros dos ediles sin más», avisa.

Precedentes

No hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrar un pacto PSPV-Compromís. Las elecciones del 2015 dejaron un escenario muy similar al actual, pues el PP ganó las elecciones y una alianza de izquierdas podía superarlo (entonces Compromís fue la segunda fuerza más votada). La consumación de esa alianza no llegó hasta pasado un año de legislatura, en la que acordaron alternar la alcaldía entre Virginia Martí (PSPV) y Soledad Segarra (Compromís) después de que el PP empezara mandando en el municipio.

El portavoz de la coalición nacionalista recuerda que la experiencia conjunta de gobierno «no fue la más satisfactoria» y lamenta que en esta última legislatura, en la que el PSPV goza aún de mayoría absoluta, no se acordaron de ellos. «No nos han tenido en cuenta en ningún momento y eso lo tenemos bien presente», puntualiza Casanova. De hecho, Compromís ha votado en contra de los presupuestos en los últimos dos años.

Mientras, desde el PP, su candidata, Lucía García, saca pecho de que son «la lista más votada» y han pasado «de dos a cinco ediles».