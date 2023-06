Semana clave para el futuro político de Vinaròs, ya que se producirán las primeras reuniones para poder alcanzar o no un pacto entre las diferentes formaciones que garantice un gobierno estable. El partido que decidirá este futuro es el PVI, que ayer tuvo una asamblea local del partido en la que se decidió el equipo negociador que asistirá a las reuniones que mantendrán con todas las fuerzas políticas con representación municipal.

También ayer por la mañana hubo una comparecencia del partido ganador de estas elecciones, el PSPV-PSOE, que ha obtenido 9 concejales (2 más que en 2019). Recordemos que el Ayuntamiento de Vinaròs está representado por 21 ediles, siendo 11 la mayoría. El día 17 de junio es la fecha del pleno en la que se decide el gobierno para los próximos 4 años en la capital del Baix Maestrat.

El secretario local socialista y concejal electo, Edu Barberà, compareció ayer junto al también concejal socialista electo, Marc Albella, en la sede del partido. Barberá explicó que ya ha hablado telefónicamente con el secretario general del PVI, Josep Compte, que les emplazó a una reunión esta semana, aunque aún no se ha establecido un calendario, según aseguró, a la espera de una respuesta del PVI. “Veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo con ellos”, indicó Barberá, que consideró que en cuanto al pacto con Compromís “ya hemos mantenido diversas charlas informales y creemos que no habrá ningún problema”.

Los socialistas han elegido ya a los miembros del partido que negociarán en estas reuniones. Serán los concejales electos Carmen Morellà, Jordi Català y Guillem Alsina, el secretario local Edu Barberà y el secretario de organización, Luis Antonio Sánchez. El PVI también celebraba ayer una asamblea de partido para elegir los representantes de sus negociaciones.

Vox, línea roja

Barberà dijo que “el PSOE, y pienso que el PVI y Compromís también, tenemos una línea clara que no debemos cruzar, y es que Vox sea decisivo. Con esto hay que dejar las cosas claras. El día 17 no sabemos si habrá alcalde o alcaldesa. Tendrá votos de Vox o no, no lo sabemos. Pero después de esta foto hay cuatro años de gobierno, y creo que tanto el PVI como nosotros tenemos claro que no vamos a permitir que Vox sea decisivo. Y me gustaría que el PP también marcara esta línea aunque creo que no lo hará porque ya lo ha hecho en la Generalitat, y si tienen la oportunidad de pactar lo harán”.

Los socialistas negociarán esta semana para intentar formar un tripartito PSOE-PVI-Compromís o poder gobernar en minoría junto a Compromís

En cuanto a la posibilidad de que el PVI plantee a los socialistas durante la negociación obtener uno o varios años de alcaldía, Barberà respondió que “hay que sentarse primero a hablar de programa y de concejalías, y este tema puede salir al final de todo, si es que se da. Si se plantea, hay que hablarlo, por supuesto”. Albella por su parte, dijo al respecto que evitar un gobierno de PP y Vox “no solo está en nuestras manos” y que “somos conscientes de la responsabilidad histórica del momento, y no se trata de hablar de la alcaldía por encima de todo, sino de Vinaròs por encima de todo”.

Respecto a si el cambio de signo en la Generalitat y Diputació, ahora del PP, pueda perjudicar a la formación del pacto PSOE-PVI, Albella indicó que “el PP tiene 7 concejales y el PVI tiene 2. Entre los dos suman 9 ediles, los mismos que tiene el PSOE. Si se plantean la hipótesis de pactar, Vox debería entrar en esta ecuación. Vox de manera directa, gobernando con ellos, o Vox de manera indirecta, apoyando su alcaldía y sus propuestas. Nuestra línea roja es Vox, y pensamos que el resto de partidos deberían hacer el mismo planteamiento, pero cada uno decidirá el camino que debe tomar”.

El secretario local socialista recordó que la fuerza más votada es el partido socialista con 9 concejales

Resultados positivos

Barberà y Albella valoraron ayer positivamente los resultados municipales del partido socialista, que les dieron la victoria tanto en los comicios municipales como en los autonómicos. “Partimos en 2015 de 2.328 votos, en 2019 fueron 3.624 y en 2023 hemos obtenido 4.359 votos. Hemos subido 2.031 votos desde 2015, lo que significa que se ha hecho una gran labor y que somos un partido sólido y de gobierno”, indicó.

Lamentó también los resultados en la Generalitat y la Diputació. “Creemos que se hizo una gran labor en estas administraciones, y esta tiene que ser la legislatura que permita a Vinaròs y la comarca despegar, porque hay inversiones importantes por hacer. No entenderíamos que el PP cambiara esta tendencia”.

Albella, por su parte, dijo que los socialistas han ganado las elecciones en Vinaròs aumentando votos y ediles “en un contexto nacional muy desfavorable”, pasando de un 29,92% al 35,45% de los sufragios, siendo de los pocos municipios grandes de la provincia donde esto ha pasado. “Estamos más reforzados que hace 4 años”, indicó. Unos resultados que también acompañaron a los socialistas en los votos de los vinarocenses a nivel autonómico.

Albella también dijo que en Vinaròs el bloque de los partidos progresistas aventaja a los de derecha, recordando que PSOE y Compromís suman 5.103 votos, mientras que PP y Vox suman 4.581 votos. “Podemos y queremos gobernar con una mayoría estable, sería bueno para Vinaròs alcanzar este acuerdo, pero con los números en la mano también podemos gobernar en minoría, como lo hemos hecho en el tramo final de legislatura”, concluyó.