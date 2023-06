Una semana y media después de las elecciones, todos los partidos políticos con representación municipal y con opciones de formar gobierno en Nules han manifestado su predisposición a, al menos, sentarse a «escuchar». El actual alcalde por Centrats en Nules (CeN), David García, confirma que ha contactado con todos y muestra su interés por llegar a acuerdos. Sabe que tanto PP como PSOE y Vox, juntos o por separado, pueden darle la mayoría que busca.

El presidente del Partido Popular de Nules, José Adsuara, confirmó ayer que, finalmente, se ha producido una reunión con CeN. La primera y la segunda fuerzas más votadas el 28 de mayo se han visto para «hablar», como remarcó el candidato del PP, quien precisó que «vamos a escuchar a todos».

Tras la celebración de una asamblea en la que la militancia ratificó el liderazgo de Adsuara, que había puesto su cargo a disposición del partido, el PP se mantiene firme en su decisión de que sus cuatro concejales voten en el pleno de investidura por su candidato, «pero eso no quiere decir que nos neguemos a escuchar». Inician conversaciones desde la premisa de que «si hay alguna propuesta buena para el pueblo, en el partido volveremos a valorarlo».

Reunirse con todos

Los plazos corren y, aunque todavía hay tiempo, urge acercar posturas para garantizar la gobernabilidad. Desde CeN, David García indicó anoche que «ya nos hemos reunido con todos», y que a partir de ahora será el momento de «estudiar opciones y decidir».

Esa afirmación contrasta con lo declarado desde el PSOE, que parecería no estar en ese punto. Según su candidato, Adrián Sorribes, ayer hubo una nueva asamblea en la que preguntó si quieren o no iniciar una negociación con CeN y con el resto de fuerzas electas. Sorribes defendió que «al menos hay que acercar posturas» para tratar de identificar posibles puntos de acuerdo, y así lo trasladó a la militancia que, pase lo que pase, será en última instancia la que decidirá si cualquier posibilidad de alcanzar un pacto para facilitar la gobernabilidad en el municipio cuenta o no con su apoyo, remarcó su portavoz.

En Vox, que entran en el Ayuntamiento de Nules por primera vez con dos concejales, saben que pueden darle la mayoría a García y, a diferencia de los otros dos partidos, en principio, no tienen el bagaje que podría lastrar una negociación. Su portavoz, Javier Prior, asegura que «tenemos la mano tendida», pero se mantendrán «firmes, porque no podemos defraudar a nuestros votantes».

Haga lo que haga la edila de Més Nules --ya apoyó a CeN esta legislatura-- no será determinante.

Hasta aquí lo que dicen de forma pública, pero nada se sabe de qué pone cada uno sobre la mesa. Así las cosas, todas las posibilidades están abiertas. CeN podría pactar en solitario con cualquiera de los tres partidos. Si sucederá eso o no se sabrá en cuestión de días.