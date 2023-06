Castellón entra de lleno en la semana decisiva camino a las investiduras municipales del próximo sábado, 17 de junio. Será el día en el que los 135 ayuntamientos de la provincia votarán a sus alcaldes. En tiempos en los que las mayorías absolutas escasean, como volvieron a evidenciar las elecciones del 28-M, es momento de buscar acuerdos entre las formaciones que obtuvieron representación en los consistorios. También habrá futuros munícipes que llegarán relajados a los plenos porque tienen asegurada la designación, sobre todo en pueblos pequeños, donde predomina aún el bipartidismo. En otros, el tablero tiene variables como gobiernos en minoría, alianzas entre partidos para toda legislatura, compartir la alcaldía o, incluso, cheques en blanco para apoyar a un candidato.

Los focos de la incertidumbre están puestos en varios puntos, como Orpesa, Morella o Torreblanca. Las urnas esperan las papeletas de los concejales electos y las varas de mando a las nuevas manos o a las ya conocidas que las cogerán con fuerza como símbolo del poder que otorga el pueblo a sus primeros ediles. Y en el horizonte, las Elecciones Generales del 23 de julio que, a priori, no deberían influir en el juego de pactos del ámbito local de los próximos días.

CASTELLÓ Y VILA-REAL

Carrasco y Benlloch serán alcaldes

En las dos ciudades con más habitantes de la provincia no hay duda sobre quién asumirá las alcaldías: Begoña Carrasco (PP) en Castelló y José Benlloch (PSPV) en Vila-real. Ambos pueden ser investidos por minoría o bien llegar a acuerdos por la derecha, Carrasco con Vox, o por la izquierda, Benlloch con Compromís. Las dos alianzas se están trabajando desde hace unos días y todo apunta a que llegarán a buen puerto.

De Moya (Cs), la llave

La resiliencia naranja encarnada en la alcaldesa en funciones de Orpesa, Araceli de Moya, tiene la llave en Orpesa. Una de las pocas supervivientes de la casi extinción de Ciudadanos puede dar su voto a mantener un ejecutivo progresista, junto a María Jiménez (PSPV), con la que ya ha compartido vara de mando, sin faltar algunos roces --y si suman a Compromís serían mayoría--, o bien decantarse por la derecha, con el PP de Rafael Albert y Vox. La negociación está en marcha. Los socialistas, fuerza más votada, confían en reeditar el pacto con de Moya.

Galí da la mano a Tormo para bloquear a Vox

María Tormo (PP) será la alcaldesa de Almassora tras el vuelco electoral popular. Pero el PSPV, con la aún munícipe al frente, Merche Galí, sorprendió la pasada semana ofreciendo su apoyo a Tormo en las cuestiones clave de la legislatura, siempre y cuando descarte un pacto con Vox --con quien el PP lograría una cómoda mayoría para los próximos 4 años-- y mantenga la concejalía de Igualdad. El PP se reunirá con todos y decidirá, con su programa como base.

Solo falta despejar si habrá acuerdo PP-Vox

El PP ganó las elecciones y Jorge Monferrer será primer edil. Falta saber si habrá acuerdo de legisltaura con Vox y su candidato Juan Canós. Es lo más factible. La líder del PSPV, Maria Josep Safont, descarta facilitar la alcaldía a los populares e importar de Almassora la vía de Merche Galí.

32 años del PSPV al frente penden de un hilo

32 años del PSPV gobernando en Morella penden de un hilo. Los socialistas ganaron de nuevo, pero no alcanzaron la mayoría y se quedaron con 5 de los 11 sillones. La culpa la tuvo la fuerte irrupción de los «progresistas» Independents per Morella, con un exmilitante del puño y la rosa, Bernabé Sangüesa, como líder. Este joven «periodista y horticultor», como él se define, encabeza un grupo de gente con ideología diversa, por lo que es difícil vislumbrar qué harán con sus cartas.

El PSPV cogió la iniciativa de iniciar una ronda de reuniones con ellos. Por su parte, el PP, con 2 ediles, también ha intercambiado impresiones con la nueva formación. Todo es posible, desde un pacto natural PSPV-Independents, o una fusión Independents-PP. Coge fuerza que los populares puedan dar su apoyo sin pedir nada a cambio a Sangüesa como alcalde, para romper el trono que ocupa Rhamsés Ripollés, lo que llevaría a la capital de Els Ports a un ejecutivo en minoría, con solo cuatro ediles de Independents sin experiencia municipal.

LA VALL D'UIXÓ

Días clave para cerrar el tercer tripartito

En la Vall d’Uixó tampoco se cuestiona que la alcaldía está despejada y la volverá a dirigir, por tercer mandato seguido, la socialista Tania Baños. Fue la fuerza más votada, pero necesita, al menos a Compromís, con la que ya tendría mayoría, aunque Baños ya ha tenido el gesto de invitar al concejal de la confluencia Esquerra Unida-Podem para reeditar un tripartito.

BENICARLÓ

Camino despejado para Juanma Cerdá (PP)

La renuncia de Compromís a conformar una alianza con PSPV y Beni-Gazlum, como comunicaron el pasado viernes, despeja el camino a Juanma Cerdá (PP) para asumir la alcaldía, aunque lo haría en minoría y deberá buscar acuerdos puntuales durante la legislatura. Los socialistas ya asumen que les tocará estar en la oposición, salvo que haya sorpresas estos días.

Tania Agut (PP) apunta a nueva alcaldesa

El PP de Torreblanca, con la joven Tania Agut al frente, apunta a alzarse con la alcaldía, tras vencer el 28-M. Tomaría el relevo al PSPV de Josefa Tena, que acabó como tercer partido, por detrás de populares y Compromís. No hay avances, por lo que vienen días clave. Está la opción de un tripartito Compromís, PSPV y Torreblanca Decide, o bien que TD apoye al PP, que podría alzarse con la vara de mando solo con sus seis concejales.

VINARÒS

Alsina (PSPV) necesita a PVI para la mayoría

El PSPV-PSOE ganó en Vinaròs, además incrementó dos concejales respecto al 2019, llegando a 9, y salvo que se produzca un giro copernicano, Guillem Alsina seguirá como primer edil. Eso sí, necesita a PVI para llegar a la mayoría. Esta última formación, con dos ediles, también podría decantarse por la derecha y sumaría con PP, que tiene 7 y Vox, con dos. Se avecinan jornadas interesantes para dilucidar el futuro de Vinaròs.

¿García en minoría o con algún respaldo?

El alcalde en funciones de Nules, David García (CeN), seguirá dirigiendo el Ayuntamiento por tercera legislatura consecutiva. Mejoró su anterior resultado y ha crecido en un concejal, hasta llegar a 7. El PP y PSPV se desplomaron, con 4 y 3 respectivamente, y no parece que vayan a tener un papel determinante cara a posibles pactos de investidura. También destacó la aparición de Vox, con dos concejales, que ya ha tendido la mano a Centrats en Nules. El enigma se centra en si García recabará algún espaldarazo de otras formaciones o será investido solo con los votos de sus compañeros. Tanto socialistas como populares no han sido claros los últimos días, por lo que no se cierra la puerta a que puedan respaldar a CeN.

Pendientes de si PSPV se alía con Compromís

En Almenara, el PSPV volvió a vencer, pero sin lograr la mayoría absoluta. Estíbaliz Pérez será munícipe con sus seis ediles, pero para tener un mandato más tranquilo está la opción de un acuerdo con los cuatro concejales de Compromís. De momento, no hay negociaciones y el líder de los nacionalistas, Quique Castelló, ha recriminado la falta de comunicación.

El acuerdo PP+IxLV, en todas las quinielas

Las quinielas de la gobernabilidad en la Vilavella apuntan a un gobierno de coalición entre el Partido Popular e Independents per la Vilavella (IxLV). Pese a que los socialistas fueron los que sumaron más sufragios, se quedó a un concejal de la mayoría absoluta. Las negociaciones entre el segundo y el tercero están en marcha. Javier Mechó (PP) y Carmen Navarro (IxLV) podrían compartir la vara de mando durante la legislatura.

BENASSAL Y ALBOCÀSSER

PSPV y Compromís, en busca de una entente

En Benassal, el PSPV ganó y logró 4 ediles, los mismos que el PP. La socialista Elia García sería alcaldesa y rompería la hegemonía popular, pero necesita a Compromís, con Elia Roig al frente, para tener mayoría. Han mantenido reuniones pero, de momento, sin fructificar. En Albocàsser, el PP ganó, pero un pacto de PSPV y Compromís permitiría a Isabel Albalat seguir como primera edila.

BORRIOL, CABANES Y BETXÍ

Ramos, alcalde. Martí precisa a Compromís, y Nebot a PSPV o Podem

En Borriol, Compromís y PSPV ya han sellado un pacto y Hèctor Ramos continuará de alcalde. En Cabanes, la munícipe, Virginia Martí, precisa de Compromís para tener mayoría. En Betxí, Carla Nebot, será la nueva primera edila, pero necesita al PSPV o Podem-EU para no ser investida en minoría.