VOX será el partido que decidirá si la alcaldía de Vinaròs recae en Maria Dolores Miralles (PVI) o en Guillem Alsina (PSPV), pero en ningún caso podrá formar parte del equipo de gobierno. El Partit de Vinaròs Independent (PVI), con 2 ediles, ha informado que ha renunciado a la oferta del PSPV y ha anunciado su pacto con el PP (7 ediles) y en este momento Vinaròs se debate entre el bloque de la izquierda (PSPV y Compromis, que suman 10 concejales) y la derecha (PP y PVI con 9 ediles).

Los dos votos de VOX son, por tanto, decisivos para decantar la balanza hacia uno u otro lado. Solo hay dos posibilidades, que VOX vote a María Dolores Miralles (PVI) como alcaldesa el día de la investidura, en cuyo caso habrá un gobierno PP-PVI en minoría, ya que VOX debería quedar fuera del gobierno algo innegociable para los independientes, o bien que VOX se vote a sí mismo, lo que propiciaría un gobierno de PSPV y Compromís, también en minoría. Por lo tanto, a pesar de ser una fuerza decisiva, el lugar de VOX será la oposición.

La candidata a la alcaldía y el secretario del Partit de Vinaròs Independent, Maria Dolores Miralles y Josep Compte respectivamente, comparecieron ayer para explicar que en la asamblea del partido celebrada la noche del jueves, se decidió por mayoría pactar con el PP y renunciar a la oferta del PSOE. Tanto socialistas como populares les ofrecieron los cuatro años de alcaldía. El PSOE sugirió inicialmente dos años de alcaldía para cada partido y las concejalías de Cultura, Patrimonio y Bienestar Social para el PVI , lo que el PVI declinó argumentando que en la asamblea anterior decidieron votarse a sí mismos, y posteriormente los socialistas les ofrecieron los cuatro años de alcaldía para el PVI, que también fue rechazada por la asamblea, que prefirió apostar por un pacto con el PP, que también les ofreció 4 años de alcaldía, y a expensas de los dos posibles votos de VOX en el pleno de la investidura para poder gobernar. El PVI aceptaría por tanto los votos de VOX para obtener la alcaldía, pero no admite que este partido forme parte del equipo de gobierno. “De momento no sumamos para gobernar. Habrá que esperar al pleno de investidura. PSOE y Compromís tienen 10 ediles, y nosotros junto al PP tenemos 9. No sabemos lo que hará Vox, no hemos hablado con ellos”, aseguró Compte

Por su parte, Maria Dolores Miralles, que podría convertirse mañana en la primera alcaldesa de Vinaròs, aseguró que han sido “días muy duros” y que, tras las reuniones mantenidas con PSOE y PP con las ofertas sobre la mesa, la asamblea decidió aceptar la de los populares. “Lo más fácil era aceptar la propuesta socialista y gobernar en mayoría con el PSOE, pero la asamblea decidió. El PVI siempre ha querido conseguir lo mejor para Vinaròs y entendemos que en este momento, tras cambiar el color político en Generalitat y Diputación, lo más conveniente para Vinaròs es que el gobierno municipal vaya en sintonía con esta nueva realidad”, señaló Miralles, recordando que la ciudad tiene muchos proyectos pendientes de estas administraciones.

“Creo que la gente ha votado cambio, y ese cambio lo puede propiciar la decisión que hemos tomado, una decisión que ha sido muy dura, en la que los miembros del partido expresaron sus opiniones y analizaron pros y contras y la mayoría ha decidido, pero perfectamente mañana podemos estar en la oposición, porque en este momento no sumamos, y no pasa absolutamente nada”, indicó.

Sobre la decisión del partido de que VOX no entre a gobernar con el PVI, a pesar de necesitar sus votos para la investidura, Miralles dijo que “los votantes de Vox merecen el mismo respeto político que cualquier otra formación y también sus dirigentes. Si nos dan el voto o no, se sabrá mañana. Todo está en el aire. Hemos apostado por pactar con el PP en minoría y no sé qué va a pasar en el pleno de investidura porque no hemos hablado con Vox ni sabemos qué van a hacer”, concluyó.